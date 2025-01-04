В течение дня россияне атаковали КАБами, дронами и минометами приграничье Сумщины: 10 человек ранены

В течение 4 января россияне совершили 92 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 213 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности