В течение дня россияне атаковали КАБами, дронами и минометами приграничье Сумщины: 10 человек ранены
В течение 4 января россияне совершили 92 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 213 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Хотинская громада: враг бил из минометов (52 взрыва), артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (50 взрывов).
- Миропольская громада: осуществлен удар КАБами (2 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов), обстрел из РСЗО (23 взрыва).
- Путивльская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Новослободская громада: россияне атаковали FPV-дроном (1 взрыв), КАБами(2 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирована атака FPV-дроном (1 взрыв)
- Краснопольская громада: произошли сбрасывание ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва), обстрел из РСЗО (10 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлена атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: нанесены атаки FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Белопольская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады. Также был гранатометный обстрел (29 взрывов).
- Великописаревская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (6 взрывов).
- Свесская громада: россияне ударили КАБами (2 взрыва). В результате обстрела повреждены четыре 5-ти этажных жилых дома. В одном доме разрушен подъезд. В результате удара, предварительно, 10 пострадавших, из них 2 детей.
- Юнаковская громада: осуществлен удар КАБом (1 взрыв).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль