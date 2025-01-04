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Новости Война
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В течение дня россияне атаковали КАБами, дронами и минометами приграничье Сумщины: 10 человек ранены

Росіяни атакували КАБом багатоповерхівку на Сумщині 4 січня

В течение 4 января россияне совершили 92 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 213 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Хотинская громада: враг бил из минометов (52 взрыва), артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (50 взрывов).
  • Миропольская громада: осуществлен удар КАБами (2 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов), обстрел из РСЗО (23 взрыва).
  • Путивльская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).
  • Новослободская громада: россияне атаковали FPV-дроном (1 взрыв), КАБами(2 взрыва).
  • Глуховская громада: зафиксирована атака FPV-дроном (1 взрыв)
  • Краснопольская громада: произошли сбрасывание ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва), обстрел из РСЗО (10 взрывов).
  • Эсманьская громада: осуществлена атака FPV-дронами (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: нанесены атаки FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Белопольская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады. Также был гранатометный обстрел (29 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (6 взрывов).
  • Свесская громада: россияне ударили КАБами (2 взрыва). В результате обстрела повреждены четыре 5-ти этажных жилых дома. В одном доме разрушен подъезд. В результате удара, предварительно, 10 пострадавших, из них 2 детей.
  • Юнаковская громада: осуществлен удар КАБом (1 взрыв).

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обстрел (27259) Сумская область (3153) жертвы (2079) война в Украине (3998)


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