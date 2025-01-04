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Россияне атаковали КАБом многоэтажку в Сумской области: 10 раненых, в том числе 2 ребенка, разрушен подъезд. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 4 января враг нанес авиационный удар по Свеской громаде Шосткинского района Сумской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне сбросили КАБ на жилую многоэтажку. По предварительным данным, ранены двое детей и один взрослый человек.

В результате атаки разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди.

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Обновление по состоянию на 17:23

По данным прокуратуры Сумщины, одно средство поражения попало в пятиэтажный жилой дом. Другое – в соседний жилой квартал.

В результате атаки оккупантов ранены пятеро гражданских, среди которых двое детей - 2-летняя девочка и 2-летний мальчик.

Обновление по состоянию на 19:11

Позже Сумская ОВА сообщила, что количество пострадавших в результате попадания российского КАБа в многоэтажку в пгт. Свесса на Сумщине выросло до 10, среди них два ребенка.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях.

В результате вражеского удара разрушены 15 квартир, повреждено остекление около 700 окон.

Сейчас идет разбор завалов.

"Местными властями, подразделениями ГСЧС развернут штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Штабом решается вопрос расселения пострадавших. Определены места обогрева на базе двух стационарных пунктов несокрушимости с общей вместимостью 200 человек", - говорится в сообщении.

Росіяни атакували КАБом багатоповерхівку на Сумщині 4 січня

Автор: 

Сумская область (3153) Шосткинский район (26) Свесса (3)


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Топ комментарии
+17
Де там ООН і рамська мама? Їм байдуже до вбивства дітей зато верещать що московських попів в погонах притісняють
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04.01.2025 15:59
+13
Нехай мені Господь простить, але нехай подібна кара настигне тих і їхніх дітей хто скинув бомбу житловий будинок.
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04.01.2025 15:56
+9
Ось з ким ця варварська орда ще може воювати як не з дітьми ,що б ви виздихали рашиські варвари.
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04.01.2025 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Та не дві дитини, а двоє дітей.
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04.01.2025 15:38 Ответить
Нехай мені Господь простить, але нехай подібна кара настигне тих і їхніх дітей хто скинув бомбу житловий будинок.
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04.01.2025 15:56 Ответить
По лєнінграду і устілугу нужно хочаб три-чотири Паляниці,терміново!!!!!
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04.01.2025 15:58 Ответить
Де там ООН і рамська мама? Їм байдуже до вбивства дітей зато верещать що московських попів в погонах притісняють
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04.01.2025 15:59 Ответить
Щось давно вже не чути було щоб по Ростову і Білгороду прилітала хороша отвєточка
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04.01.2025 16:03 Ответить
Погода погана - Ф-16 не літають.....((((
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04.01.2025 16:09 Ответить
Сніг валив. Майже всю другу половину дня.
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04.01.2025 20:05 Ответить
Ось з ким ця варварська орда ще може воювати як не з дітьми ,що б ви виздихали рашиські варвари.
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04.01.2025 16:53 Ответить
Варвари це красиве слово для них.Кацапи МРАЗЮКИ !!!
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04.01.2025 17:29 Ответить
Дякую всім МЧСникам !
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04.01.2025 20:07 Ответить
поки приїхали МНС я трьох людей відкопав , а вони боялись повтору .
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04.01.2025 22:15 Ответить
Вам честь та Шана.
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05.01.2025 07:13 Ответить
Простые и небогатые люди ! Тупин сказал : " Почти один народ , одна вера. Там много есть наших людей ".
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04.01.2025 20:44 Ответить
 
 