Россияне атаковали КАБом многоэтажку в Сумской области: 10 раненых, в том числе 2 ребенка, разрушен подъезд. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 4 января враг нанес авиационный удар по Свеской громаде Шосткинского района Сумской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне сбросили КАБ на жилую многоэтажку. По предварительным данным, ранены двое детей и один взрослый человек.

В результате атаки разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди.

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По данным прокуратуры Сумщины, одно средство поражения попало в пятиэтажный жилой дом. Другое – в соседний жилой квартал.

В результате атаки оккупантов ранены пятеро гражданских, среди которых двое детей - 2-летняя девочка и 2-летний мальчик.

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Позже Сумская ОВА сообщила, что количество пострадавших в результате попадания российского КАБа в многоэтажку в пгт. Свесса на Сумщине выросло до 10, среди них два ребенка.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях.

В результате вражеского удара разрушены 15 квартир, повреждено остекление около 700 окон.

Сейчас идет разбор завалов.

"Местными властями, подразделениями ГСЧС развернут штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Штабом решается вопрос расселения пострадавших. Определены места обогрева на базе двух стационарных пунктов несокрушимости с общей вместимостью 200 человек", - говорится в сообщении.