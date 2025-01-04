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Оккупанты атаковали Песчаное на Сумщине "Шахедом" со шрапнелью. ВИДЕО

Вчера, 3 января, российские войска применили для атаки на Сумскую область "Шахеды" со шрапнелью.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что находится в селе Песчаное, где вчера был прилет "Шахеда", который, как оказалось, был заряжен шрапнелью.

Отмечается, что в результате атаки повреждены дома, а также дворы. На месте работают все соответствующие службы.

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Автор: 

обстрел (27259) Сумская область (3153) Песчаное (2)


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