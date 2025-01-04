Оккупанты атаковали Песчаное на Сумщине "Шахедом" со шрапнелью. ВИДЕО
Вчера, 3 января, российские войска применили для атаки на Сумскую область "Шахеды" со шрапнелью.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что находится в селе Песчаное, где вчера был прилет "Шахеда", который, как оказалось, был заряжен шрапнелью.
Отмечается, что в результате атаки повреждены дома, а также дворы. На месте работают все соответствующие службы.
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Luk Viktor
показать весь комментарий04.01.2025 14:01 Ответить Мне нравится 0
NNN
показать весь комментарий04.01.2025 15:51 Ответить Мне нравится 0
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