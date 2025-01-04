Последствия российских обстрелов Сумщины: зафиксировано 154 удара, пять человек травмированы. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты атаковали 43 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 154 удара из разных видов оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских попаданий телесные повреждения получили пятеро мирных жителей. Повреждены 6 частных домов, 2 автомобиля, здание предприятия, заправочная емкость и крыша хозяйственного помещения.

На местах событий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции.

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