Вражеские БПЛА зафиксировали на Киевщине, работает ПВО

Поздно вечером субботы, 4 января, в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников. В области работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не снимать работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА.

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