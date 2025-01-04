Вражеские БПЛА зафиксировали на Киевщине, работает ПВО
Поздно вечером субботы, 4 января, в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников. В области работают Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Жителей области призвали не снимать работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА.
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