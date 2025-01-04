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Новости Война
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Вражеские БПЛА зафиксировали на Киевщине, работает ПВО

Сили ППО працюють по шахедах на Київщині

Поздно вечером субботы, 4 января, в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников. В области работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не снимать работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА.

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беспилотник (3624) Киевская область (4143) ПВО (2765) война в Украине (3998)


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