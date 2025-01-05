Взрыв раздался в Полтаве во время воздушной тревоги

Под конец суток субботы, 4 января, в Полтаве прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеском БПЛА над Полтавой. В городе была объявлена воздушная тревога.

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