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Новости Война
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Городские бои продолжаются в Часоврм Яре и Торецке, оккупанты пытаются продвинуться, но без существенного успеха, - ОСГВ "Хортица"

ОСУВ Хортиця про ситуацію в Часів Ярі та Торецьку

В районе Часова Яра и Торецка, что в Донецкой области, продолжаются интенсивные боевые действия. Российские захватчики проводят регулярные атаки, пытаясь продвинуться, но без существенного успеха.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Часовом Яре, там фактически более-менее стабильная линия, россияне находятся на одной стороне канала Северский Донец-Донбасс, а украинские защитники на другой стороне и контролируют большинство города.

"Несмотря на довольно такие регулярные российские атаки, несмотря на то, что они при этом параллельно пытаются накапливать резервы и бить еще и дополнительными резервными группами, там особого прогресса нет", - рассказал Трегубов.

Кроме этого, по словам спикера, интенсивные бои идут и на Торецком направлении. Однако продвижения россиян нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые наши позиции на Торецком направлении уничтожены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения, - ОСГВ "Хортиця"

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Донецкая область (9700) Торецк (461) Часов Яр (335) война в Украине (3998)


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Тримайся, Часік!!!!
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05.01.2025 01:13 Ответить
Так, тримайсь за повітря.
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05.01.2025 01:19 Ответить
там особливого прогресу немає", - розповів Трегубов Джерело: https://censor.net/ua/n3528545

Так, сів і разповів, такий собі казкарь.
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05.01.2025 01:17 Ответить
Повітря усюди - людей не так багато.. Марік тримався.. Бахмут.. Багато міст, містечок та "дачных пасёлкав".. ЗСУ не " повітря", кожен день не повітря...
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05.01.2025 01:32 Ответить
Здохніть окупанти в муках. Усі.
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05.01.2025 05:59 Ответить
 
 