Городские бои продолжаются в Часоврм Яре и Торецке, оккупанты пытаются продвинуться, но без существенного успеха, - ОСГВ "Хортица"
В районе Часова Яра и Торецка, что в Донецкой области, продолжаются интенсивные боевые действия. Российские захватчики проводят регулярные атаки, пытаясь продвинуться, но без существенного успеха.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Часовом Яре, там фактически более-менее стабильная линия, россияне находятся на одной стороне канала Северский Донец-Донбасс, а украинские защитники на другой стороне и контролируют большинство города.
"Несмотря на довольно такие регулярные российские атаки, несмотря на то, что они при этом параллельно пытаются накапливать резервы и бить еще и дополнительными резервными группами, там особого прогресса нет", - рассказал Трегубов.
Кроме этого, по словам спикера, интенсивные бои идут и на Торецком направлении. Однако продвижения россиян нет.
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Так, сів і разповів, такий собі казкарь.