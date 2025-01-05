Городские бои продолжаются в Часоврм Яре и Торецке, оккупанты пытаются продвинуться, но без существенного успеха, - ОСГВ "Хортица"

В районе Часова Яра и Торецка, что в Донецкой области, продолжаются интенсивные боевые действия. Российские захватчики проводят регулярные атаки, пытаясь продвинуться, но без существенного успеха.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Часовом Яре, там фактически более-менее стабильная линия, россияне находятся на одной стороне канала Северский Донец-Донбасс, а украинские защитники на другой стороне и контролируют большинство города.

"Несмотря на довольно такие регулярные российские атаки, несмотря на то, что они при этом параллельно пытаются накапливать резервы и бить еще и дополнительными резервными группами, там особого прогресса нет", - рассказал Трегубов.

Кроме этого, по словам спикера, интенсивные бои идут и на Торецком направлении. Однако продвижения россиян нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые наши позиции на Торецком направлении уничтожены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения, - ОСГВ "Хортиця"