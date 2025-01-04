Некоторые наши позиции на Торецком направлении уничтожены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения, - ОСГВ "Хортиця"

За прошедшие сутки, 3 января 2025 года, войска РФ атаковали наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении и проводили наступательные действия в направлении Кучеровки, Синьковки и Загрызово - на Купянском направлении. Враг успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, также без успеха противник проводил штурмовые действия в районах Надежды, Тернов, в Макеевке и в Серебрянском лесу - на Лиманском направлении. В районе Лозовой враг для поддержки наступательных действий применил бронетехнику. Наши воины уничтожили один танк и две БМП, еще две БМП - повреждены.

На Северском направлении наступательные действия противника были направлены на наши позиции в населенном пункте Белогоровка. Атаки врага отбиты.

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"На Краматорском направлении противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яре и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал наши укрепления в направлении Щербиновки и в Торецке. Вследствие огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортиця", в течение суток враг атаковал наши укрепления в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Зеленого, Славянки, Даченского, Соленого, Проминя и Петропавловки - на Покровском направлении. Силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

"На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Янтарного и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтроваться в наши боевые порядки", - добавляют в сводке.

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На Времевском направлении штурмовые группы противника проводили наступательные действия в районе Зеленовки и в направлении Разлива: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Ранее в ОСГВ "Хортиця" отмечали, что враг ведет непрерывные штурмы на Донбассе и Харьковщине, накапливает силы для новых волн.