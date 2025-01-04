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Новости
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Некоторые наши позиции на Торецком направлении уничтожены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения, - ОСГВ "Хортиця"

Торецьк перетворюється на російський цвинтар

За прошедшие сутки, 3 января 2025 года, войска РФ атаковали наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении и проводили наступательные действия в направлении Кучеровки, Синьковки и Загрызово - на Купянском направлении. Враг успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, также без успеха противник проводил штурмовые действия в районах Надежды, Тернов, в Макеевке и в Серебрянском лесу - на Лиманском направлении. В районе Лозовой враг для поддержки наступательных действий применил бронетехнику. Наши воины уничтожили один танк и две БМП, еще две БМП - повреждены.

На Северском направлении наступательные действия противника были направлены на наши позиции в населенном пункте Белогоровка. Атаки врага отбиты.

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"На Краматорском направлении противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яре и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал наши укрепления в направлении Щербиновки и в Торецке. Вследствие огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортиця", в течение суток враг атаковал наши укрепления в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Зеленого, Славянки, Даченского, Соленого, Проминя и Петропавловки - на Покровском направлении. Силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

"На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Янтарного и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтроваться в наши боевые порядки", - добавляют в сводке.

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На Времевском направлении штурмовые группы противника проводили наступательные действия в районе Зеленовки и в направлении Разлива: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Ранее в ОСГВ "Хортиця" отмечали, что враг ведет непрерывные штурмы на Донбассе и Харьковщине, накапливает силы для новых волн.

Автор: 

ОСГВ Хортица (374) Донецкая область (9700) Торецк (461) Часов Яр (335) Бахмутский район (398)


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Топ комментарии
+9
Головне, для СРАТЬЄХА Оманського, здати ***** Україну!
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04.01.2025 08:19
+5
А чого так довго здає? Домовлялися ж за трі дня?
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04.01.2025 08:38
+5
Ви самі в це вірите?
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04.01.2025 09:27
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Головне, для СРАТЬЄХА Оманського, здати ***** Україну!
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04.01.2025 08:19 Ответить
А чого так довго здає? Домовлялися ж за трі дня?
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04.01.2025 08:38 Ответить
Ти не дочекався мишебратьєв, розчарований?
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04.01.2025 10:13 Ответить
У тебе навіть сірої маси у мозку не хватили зрозуміти чого я так написав. Тому не має сенсу тобі щось пояснювати. Сиди і далі в Польщі. Побачимо які ви пЄсТні будете співати після війни.
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04.01.2025 10:47 Ответить
"джонсонюк" отримавши докази від англійських "щерлоків з холмсами" ,що готується здача України .на другий день після рашистської навали прибув в Київ до "бункерно- мівінових ",які вже сиділи на "чумуйданах" ,а де які думали ,як зустрічати "куйла- освободітєля" "со цвєтамі" і сказав "пацани ай ем сорі.але Україну Ви куйлу не будете здавати"
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04.01.2025 10:39 Ответить
Курахове кацапи вже взяли а балаболи з ОСУВ продовжують розповідати про "інфільтрування".
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04.01.2025 08:35 Ответить
Ніяк не обійтись без мобілізації депутатів ВР і всіх інших, прокурорів, поліції, всіх державних організацій, які навчені користуватись зброєю і мають назви на букви їх дуже багато, типу НАБУ, СБУ і т. д., суддів, держ службовців, олігархів і просто багатих людей, військових, які ************* в тилу, всіх блатних пенсіонерів, і всіх дітей вищеназваних, а ще забула про борців батальйону монако. 18 річні діти простого і бідного народу ситуацію не спасуть
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04.01.2025 09:22 Ответить
Ви самі в це вірите?
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04.01.2025 09:27 Ответить
Жесть! Пора міняти говнокомандувачів доки вони все не просрали, коли там вибори?
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04.01.2025 09:45 Ответить
Не потрібно чекати виборів, бо їх проведення під час війни неможливі. Потрібно виконати всього-навсього норми Конституції, де стаття 83 Конституції прямо каже, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Тут вибори не потрібні, тим більше, що в нас парламентсько-президентська республіка. І Верховна Рада має виконати Конституцію - призначати Уряд спасіння України, чи назве його по-іншому і при необхідності виконуючого обов'язки президента. Не у справ залишиться офіс президента, де зібралося біля тисячі здорових і патріотичнгих чоловіків, що сьогодні є радниками керівника і тих менеджерів офісу, як штатними, так і позаштатними. Вони давно готові йти на захист України, вони самі патріотичні і вмотивовані, вони давали присягу і їм від держави нічого не потрібно, бо вони в змозі самі кеупити собі піксель, зброю і навіть техніку.
А що стосується президента, так є рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014 року номер 5-рп/2014 по справі 1-19/2014, в якому положення частини першої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, вибпорах строком на 5 років. Рішення Конституційного суду є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

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04.01.2025 10:22 Ответить
Уже не знаешь чему верить - тому, что написано или тому , что видишь на ТВ?

Посмотрел вчера интервью с Вовой Криворожский и его Ленкой-СкумбрияПо8.
Как же они прекрасно смотрятся и всем довольны после трёх лет кровавой войны!
А зайдешь на Цензор ... впадаешь в ступор - ну не может же Верховный Лидор так прекрасно смотреться , если на фронте такое?!
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04.01.2025 10:20 Ответить
Москалі візьмуть Торецьк. І підуть далі, бо замість підготовки до тривалої війни, Україна продовжує жити в 19 році, сподіваючись що Путін змилиться і зупиниться і тут ми і переможемо!
Але з якого бісу йому зупинятися? В нього все чікі-пікі.
Як казав Людовік "мріючий до швидкої перемоги, приречений на поразку."
Скільки енергії витрачається в Україні на розмови і стратагеми: а що Трамп?, а що Путін?, а якщо?, а якби? А ми їх, а вони його і ТД замість того щоб концентруватися на мобілізації сил і ресурсів для гри в довгу!.
Путіна і Трампа не змінити, а от себе можна.
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04.01.2025 16:52 Ответить
Перед тим як щось писати , потрібно зважати на різницю в масштабах між Україною і московією...
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04.01.2025 21:29 Ответить
 
 