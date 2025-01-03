Ворог веде безперервні штурми на Донбасі та Харківщині, накопичує сили для нових хвиль, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби російські війська продовжувати активні штурмові дії на Донбасі та Харківщині. На деяких напрямках ворог знищив українські позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Російські загарбники проводили штурмові дії у Вовчанську - на Харківському напрямку та в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки - на Куп’янському напрямку.

"Внаслідок вогневого впливу деякі позиції наших військ були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - зазначає "Хортиця".

Водночас на Лиманському напрямку ворог безуспішно атакував позиції сил оборони в напрямку Надії, Тернів, Лозової, в Макіївці та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку противник вів наступальні дії в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку - штурмував наші укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку. Наразі там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в бойові порядки сил оборони.

Сили оборони успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на Покровському напрямку. Протягом доби ворог атакував в районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Слов’янки, Даченського, Солоного та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав у напрямку Янтарного та Дачного: атаки відбито. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Також штурмові групи противника проводили наступальні дії в районах Времівки, Новосілки та Костянтинопільського - на Времівському напрямку. При проведенні наступальних дій в напрямку Розливу, противник задіяв бронетехніку. Наші оборонці знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.

Втрати ворога за добу на сході

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" 02.12.2024 становлять:

особового складу – 979;

танків – 1;

бойових бронемашин – 13;

гармат і мінометів – 3;

протитанкових засобів - 1;

РСЗВ - 1;

автомобільної техніки – 33;

спеціальної техніки – 26;

укриттів – 146;

пунктів управління БПЛА - 6;

склади боєприпасів – 3.

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