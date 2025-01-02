Протягом доби противник активно атакував укріплення ЗСУ на кількох напрямках: Покровськ, Лиман, Краматорськ та Времівка, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби противник найбільше активізувався на Покровському напрямку, де проводив штурмові дії в районах Зеленого Поля, Миролюбівки, Лисівки та інших населених пунктів.

Про це заявили у телеграм-каналі "Хортицький вітер", інформує Цензор.НЕТ.

Водночас тривають заходи з виявлення та знищення ворожих штурмових груп, які намагалися просунутися в глиб оборонних позицій ЗСУ.

На інших напрямках, таких як Куп’янський та Харківський, ворог також намагався проникнути в бойові порядки ЗСУ. Проте ці спроби виявилися невдалими.

На Лиманському напрямку ворог атакував укріплення в районах Першотравневого, Макіївки та Греківки, але не досяг успіху.

Запеклі бої продовжуються на Краматорському та Торецькому напрямках, де ЗСУ стримують атакуючі сили противника.

На Времівському напрямку ворог також активізувався, проводячи штурми в районах Улакли та Великої Новосілки, застосовуючи бронетехніку для прориву оборони. Тривають заходи з ліквідації залишків штурмових груп.

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