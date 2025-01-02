ЗСУ контролюють фактично весь Часів Яр. Рашисти намагаються перейти канал Сіверський Донецьк - Донбас, - ОСУВ "Хортиця"

Станом на 2 січня 2025 року українські війська контролюють фактично все місто Часів Яр та відбивають атаки ворога. Водночас російські загарбники зачепилися в передмісті за каналом Сіверський Донецьк - Донбас.

Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Там все достатньо стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися за каналом, в передмісті за каналом Сіверський Донецьк-Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, намагаються атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів", - розповів речник.

За його словами, російські окупанти останніми днями знизили інтенсивність спроб зайти на цей комбінат.

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В ОСУВ наголосили, що інтенсивність боїв не вщухає, але можливості армії РФ на цій ділянці дещо обмежені.

Також продовжуються важкі бої на Торецькому напрямку.

"Дуже важкі міські бої вже кілька тижнів, і я б сказав, що фактично зараз ворог там зав'яз і намагається хоч якось вийти з цієї ситуації, хоча вона є дуже складною і для наших вояків, і для ворога. Це складні міські бої, це складні бої у щільній забудові, там завжди є жертви з обох боків", - розповів речник.

За словами Трегубова, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" Сили оборони за добу ліквідували 1029 окупантів, знищили 4 танки, 12 бронемашин та інше озброєння та техніку ворога.

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