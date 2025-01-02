У Часовому Ярі ситуація лишається непростою, противник штурмує щодня, - 24 ОМБр

На Часовоярівському напрямку ворог зменшив інтенсивність обстрілів КАБами, але не артилерією і дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

"На цей час ситуація лишається непростою, противник штурмує щодня, намагається брати наші позиції під своєю піхотною силою, окрім того, не залишив спроби проникати крізь позиції наших бійців, щоб накопичуватися в якихось руїнах в тилу. Однак жодна його тактика - ні штурми, ні ці речі з малими піхотними групами не є успішними, лінія фронту досі проходить по каналу Сіверський Донець - Донбас і противник не має тактичних і стратегічних успіхів на нашому напрямку", - сказав військовий.

За словами Полухіна, через труднощі ландшафту росіяни мало застосовують військову техніку. Зокрема й тому, що їм потрібно перетнути канал Сіверський Донець - Донбас.

"І саме тому їм потрібно спочатку доїхати через руїну мікрорайону Канал до цього саме каналу, потім ще переправитися, оскільки там немає переправ, котрі міг би спокійно подолати транспорт. Потім робити зупинки - я навіть не уявляю, як вони можуть це зробити насправді. І більшість техніки, котра проїжджає до каналу, знищується ще на підходах. Крім того, як вона знищується дронами на підходах, також у нас ще дуже успішно працюють мінні загородження, котрі наші хлопці ставлять", - поділився представник пресслужби 24-ї ОМБр.

Нагадаємо, напередодні військові розповіли, що Часів Яр та Торецьк є дуже гарячими точками, але не найгарячішими.

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