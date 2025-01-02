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Доба на Донеччині: рашисти вбили людину в Мирнограді, під вогнем три райони області

Наслідки обстрілів Донеччини 1 січня

Минулої доби російські окупанти обстріляли три райони Донеччини, внаслідок чого загинула 1 особа.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді росіяни вбили 1 особу. Обстріляно Курахівську і Гродівську громади.

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Краматорський район

У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено лінію електропередач. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 98 людей, зокрема 12 дітей.

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02.01.2025 10:53 Відповісти
 
 