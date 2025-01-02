Доба на Донеччині: рашисти вбили людину в Мирнограді, під вогнем три райони області
Минулої доби російські окупанти обстріляли три райони Донеччини, внаслідок чого загинула 1 особа.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Мирнограді росіяни вбили 1 особу. Обстріляно Курахівську і Гродівську громади.
Краматорський район
У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено лінію електропередач. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.
З лінії фронту евакуйовано 98 людей, зокрема 12 дітей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар02.01.2025 10:53 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...