Міських боїв у Покровську немає, рашисти намагаються обійти місто, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупаційні війська намагаються обійти Покровськ на Донеччині, щоб розірвати інфраструктурні ланцюжки.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Покровському напрямку учора наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Це найгарячіший з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от Курахівський та Времівський теж залишаються дуже гарячими. Міських боїв у місті (Покровськ. - Ред.) немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати (сили. - Ред.) й бити надалі так, щоб обійти місто. Також активна дія БПЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ", - розповів він.
За словами Трегубова, місто достатньо велике та укріплене, тому окупанти не йдуть у лобовий штурм.
Водночас загарбники зав'язли у міських боях на низці інших напрямків, зокрема у Часовому Ярі й Кураховому.
"На бої в Покровську ворог зараз не розраховує, а намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки", - додав речник.
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А у орків перевага в авіації та артилерії, що сам по собі дає шлях для її застосування.
Коли підрозділ відрізаний від постачання ***********, поповнення та евакуації поранених, його ефективність падає в два три рази і це дає змогу брати укріплені райони з набагато меншими втратами.
▪️На зарплату чиновникам предусмотрено 50 млн, 98 млн - на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 147 млн - на образование.
▪️По данным DeepState, ВС РФ уже находятся в 2-3 км от города.
▪️По состоянию на конец года было повреждено или разрушено 70% жилой застройки, 80% социальных и 95% промышленных объектов. В городе отсутствуют электро-, газо-, тепло- и водоснабжение.
і це сталось ще влітку, коли ОВА не будувала укріплення, а займалась розпилом бабла на благоустрій міста
каталізатором стали неефективні кадрові рішення в бригадах, що обороняли цей напрямок
зараз намагаються поспіхом виправити, як завжди... але результат буде теж - як завжди... місто паде