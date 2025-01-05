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72 ОМБр будет самостоятельно обучать базовой военной подготовке будущих военнослужащих бригады

72 ОМБр самостійно навчатиме військових

На базе 72-й отдельной механизированной бригады будут проводить базовую общую военную подготовку (БОВП) для новых военнослужащих.

Об этом говорится на странице бригады в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В бригаде отметили, что базовая общевойсковая подготовка - фундамент для рекрута, который планирует присоединиться к одному из подразделений ВСУ. От качества этого фундамента зависит дальнейшая служба военного, интеграция в подразделение, выполнение поставленных задач и самое главное - его жизнь.

Для того, чтобы эффективнее и качественнее влиять на подготовку мобилизованного личного состава и военнослужащих по контракту, начато проведение БЗВП на базе 72 ОМБр.

"Отныне мы готовим будущих военнослужащих нашей бригады самостоятельно. Для превращения рекрутов в уверенных Черных Запорожцев у нас есть все: место, время, оружие и мотивация. Наш опыт, приобретенный за все годы войны, будет передан и умножен. Инструкторы, прошедшие горнило войны, поделятся своими практическими навыками и знаниями, о которых еще не написано ни в одной книге", - заявили в бригаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновлены требования к подготовке военнослужащих к действиям в экстремальных условиях, - Минобороны

Автор: 

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До колін вам уклін за це, Чорні!
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05.01.2025 02:21 Ответить
Упор лежачи
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05.01.2025 06:46 Ответить
*****, дойшло, це ппц
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05.01.2025 02:33 Ответить
Згамо перец, ШО САМОТУЖКИ, ПОСЛЕ ТОГО , как опозорились перед фпанцузами со 155-ой...
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05.01.2025 06:03 Ответить
Системне рішення покращення боєздатності лежить на поверхні: масштабування успішних підрозділів. Тобто створення додаткових підрозділів на основі злагоджених колективів, спочатку збільшення кількості батальйонів у бригаді, це дасть можливість ротації та навчання, а на перспективу розгортання до корпусного рівня. Але це потребує визнання хибності попередніх рішень із штампуванням нових бригад, яких верховний і головком не спроможні забезпечити досвідченим офіцерським складом, а також не спроможні навіть надати їм час на злагодження та навчання - постійно висмикуючи особовий склад, щоб тут і зараз погасити пожежу. Таким чином створюючи додатковий хаос...Бутусов писав про ставку 3 січня, що також розгляне питання по 155 бригаді, головне знайти рішення!
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05.01.2025 08:44 Ответить
... визнання хибності попередніх рішень ....
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05.01.2025 12:14 Ответить
... а це, полишити займану посаду, як не перспективний тупий маргiнал(у полiтицi).
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05.01.2025 13:25 Ответить
 
 