72 ОМБр будет самостоятельно обучать базовой военной подготовке будущих военнослужащих бригады

На базе 72-й отдельной механизированной бригады будут проводить базовую общую военную подготовку (БОВП) для новых военнослужащих.

Об этом говорится на странице бригады в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В бригаде отметили, что базовая общевойсковая подготовка - фундамент для рекрута, который планирует присоединиться к одному из подразделений ВСУ. От качества этого фундамента зависит дальнейшая служба военного, интеграция в подразделение, выполнение поставленных задач и самое главное - его жизнь.

Для того, чтобы эффективнее и качественнее влиять на подготовку мобилизованного личного состава и военнослужащих по контракту, начато проведение БЗВП на базе 72 ОМБр.

"Отныне мы готовим будущих военнослужащих нашей бригады самостоятельно. Для превращения рекрутов в уверенных Черных Запорожцев у нас есть все: место, время, оружие и мотивация. Наш опыт, приобретенный за все годы войны, будет передан и умножен. Инструкторы, прошедшие горнило войны, поделятся своими практическими навыками и знаниями, о которых еще не написано ни в одной книге", - заявили в бригаде.

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