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Новости
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Враг продвинулся в Курахово, Шевченко и Торецке, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продолжают продвигаться в населенных пунктах Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют карты проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки", - говорится в сообщении.

Карти
Карти
Карти

Также аналитики DeepState накануне заявили, что ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями Сил Обороны и противника.

"Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Пехота кацапов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде.", - говорится в сообщении

Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". Также противник пытается продвигаться в сторону Щербиновки.

"Неоднократно уже была его фиксация на пути к селу, но штурмовые действия были всегда в один конец. Силы Обороны успешно умножают на ноль эти попытки и уничтожают уродов", - отмечают аналитики DeepState

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Городские бои продолжаются в Часовом Яру и Торецке, оккупанты пытаются продвинуться, но без существенного успеха, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

Донецкая область (9700) Торецк (461) Бахмутский район (398) Покровский район (574) Шевченко (25) Курахово (122)


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Луценка забрали - Тарнавського поставили - нічого не помінялося
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05.01.2025 08:16 Ответить
Это паркетные генералы и таких совковых к сожалению еще полно..
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05.01.2025 08:27 Ответить
А може не розмінюватися піхотою,а вийти та крити москалів касетними ковром?
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05.01.2025 08:36 Ответить
Гарна ідея, залишилось тіко домовитись із американцями, щоб вони оперативно поставили 1 млн каметних снарядів із своїх запасів...
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05.01.2025 08:48 Ответить
Це результат зміни вищого військового керівництва і провал мобілізацяї ,а ще браковані міни і неспроможність Сирського і Умерова щось змінити на краще.
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05.01.2025 08:44 Ответить
... сам на "нулі"? чи бояришник глушиш уже?
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05.01.2025 10:14 Ответить
Ага, експертів-контролерів здалеку тут все більше. Хай Бог допомогає воїнам ЗСУ!
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05.01.2025 11:09 Ответить
зате будуть хороші новини з суджанщини, де бронеколонами пішли на штурм села..
памятаю як тут один подалякобот розповідав казки що кацапи будуть промку курахівську пів року захоплювати.
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05.01.2025 15:00 Ответить
 
 