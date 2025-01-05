Враг продвинулся в Курахово, Шевченко и Торецке, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продолжают продвигаться в населенных пунктах Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют карты проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки", - говорится в сообщении.







Также аналитики DeepState накануне заявили, что ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями Сил Обороны и противника.

"Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Пехота кацапов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде.", - говорится в сообщении

Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". Также противник пытается продвигаться в сторону Щербиновки.

"Неоднократно уже была его фиксация на пути к селу, но штурмовые действия были всегда в один конец. Силы Обороны успешно умножают на ноль эти попытки и уничтожают уродов", - отмечают аналитики DeepState

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