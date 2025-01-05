Небольшие ударные беспилотники превратили практически в самоубийство для россиян широкомасштабные штурмы бронетехникой на фронте в Украине. Эффекта от задействования оккупантами танков практически нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Каждый раз, когда российские полки пытаются атаковать технику, результат нулевой", - процитировали в издании российского блогера.

Это не значит, что россияне не наступают. Они продолжают продвигаться вперед. Однако теперь оккупанты оставляют свои транспортные средства позади и идут в бой пешком.

В Forbes отметили, что россияне склоняются к новой тактике - "пехота в первую очередь". По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги в Вашингтоне Майкла Кофмана, частично это делается для того, чтобы уменьшить потери техники, а частично - из-за неспособности преодолеть подготовленную украинскими военными линию обороны, которую прикрывают разведывательные и ударные беспилотники. В частности, при таких обстоятельствах рассеянную пехоту труднее атаковать, чем длинные шеренги машин.

Однако некоторые российские командиры продолжают пытаться использовать танки, боевые машины пехоты и импровизированные боевые машины, в том числе фургоны, легковые авто и гольф-кары. Однако в таких случаях, как жалуются российские блогеры, "ничего не выигрывают, все теряют и обеспечивают бодрый контент для Вооруженных Сил Украины".

В то же время переход россиян к пехотным атакам давит на украинцев и заставляет их противостоять собственной пехотой. Но одной из самых больших проблем ВСУ является растущий дефицит людей, которые "спускают курок".

Пытаясь мобилизовать достаточное количество свежей пехоты, чтобы компенсировать значительные потери, а также сформировать новые подразделения, украинские военные отчаялись, пишет Forbes. Они начали переманивать специалистов из своих вспомогательных подразделений и отправлять их на передовую.

"Минометчики, водители или операторы беспилотников оказываются в окопах. Это истощает вспомогательные подразделения и отправляет в бой необученных солдат", - процитировали в издании основателя аналитической группы Frontelligence Insight Tatarigami.

По иронии судьбы, добавили в Forbes, переманивание подразделений беспилотников для усиления пехотных подразделений, что является "пластырным" подходом к противодействию российским пехотным атакам, рискует истощить те самые силы, которые заставили россиян атаковать преимущественно пешком. Если украинское командование отправит слишком много операторов дронов на передовую, чтобы они воевали как пехота, они могут непреднамеренно сделать так, что российской технике будет безопаснее атаковать снова.

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