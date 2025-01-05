На юге приоритетом для врага остается островная зона в устье Днепра, россияне не прекращают штурмов, - Силы обороны

Силы обороны Юга Украины продолжают направлять усилия на отражении вражеских штурмов, удержании занятых позиций и ведении контрбатарейной борьбы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга.

За прошедшие сутки было зафиксировано более 260 обстрелов позиций наших подразделений и прифронтовых населенных пунктов.

За минувшие сутки оккупанты применяли 372 ударные дронов-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующий типа "Ланцет".

Так, вчера враг ударил дроном типа FPV по Куцурубской громаде на Николаевщине. В результате чего поврежден грузовой автомобиль предприятия, которое занимается изготовлением хлебобулочной продукции. Пострадавших нет.

Захватнические войска не прекращают штурмовать позиции, пытаясь прорвать нашу линию обороны на нескольких направлениях. За прошедшие сутки было зафиксировано 4 попытки штурмов, один из которых - на Запорожском направлении.

На Приднепровском направлении, приоритетом для врага остается островная зона в устье Днепра. За прошедшие сутки было зафиксировано 3 неудачные попытки штурмов.

На Гуляйпольском направлении враг продолжает проводить воздушную и инженерную разведку, пополняет боезапасы, периодически тренирует личный состав и наращивает системы связи, РЭБ и ПВО.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

74 оккупанта;

8 артиллерийских систем, в т.ч. "Гиацинт-Б";

31 единицу автомобильной и бронетехники;

1 мотоцикл;

2 лодки;

6 спутниковых терминалов "Starlink";

камера видеонаблюдения и 2 комплекса РЭБ.

Поражено:

4 блиндажа и место проживания личного состава;

3 наблюдательных пункта;

2 места хранения боеприпасов;

3 места взлета БпЛА;

7 антенн управления БпЛА и 2 антенны связи.

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