За неделю ВСУ уничтожили 10 560 оккупантов и 1273 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 10 560 российских захватчиков и 1273 единицы вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 29 декабря 2024 по 05 января 2025 года потери противника составили около 10 560 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 30 танков;
- 138 боевых бронированных машин;
- 153 артиллерийские системы;
- 1 РСЗО;
- 530 единиц автотехники;
- 7 единиц спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили два вражеских вертолета, по меньшей мере три ракеты и 409 БпЛА ОТР.
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