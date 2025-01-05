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За неделю ВСУ уничтожили 10 560 оккупантов и 1273 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

В течение недели украинские защитники уничтожили около 10 560 российских захватчиков и 1273 единицы вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 29 декабря 2024 по 05 января 2025 года потери противника составили около 10 560 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 30 танков;
  • 138 боевых бронированных машин;
  • 153 артиллерийские системы;
  • 1 РСЗО;
  • 530 единиц автотехники;
  • 7 единиц спецтехники.

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Втрати армії РФ

Также украинские защитники уничтожили два вражеских вертолета, по меньшей мере три ракеты и 409 БпЛА ОТР.

Автор: 

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