Общие боевые потери РФ с начала войны – около 796 490 человек (+1730 за сутки), 9686 танков, 21 603 артсистемы, 20 119 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 796 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 796490 (+1730) человек,
танков - 9686 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 20119 (+26) ед,
артиллерийских систем - 21603 (+25) ед,
РСЗО - 1257 (+0) ед,
средства ППО - 1032 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 21447 (+91),
крылатые ракеты - 3006 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 32940 (+97) ед,
специальная техника - 3677 (+2)
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Станом на 5 грудня арта 21 023 - БПЛА 19 977 різниця 1 046 на сьогодні БПЛА відстають на 156 одиниць, три-чотири доби і вийдуть вперед.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Джерела стверджують, що тоді було уражено командний склад 76-ї Псковської дивізії "ВДВ" зс рф.
Зокрема, у ворожому Z-каналі "Офицерская Хоккейная Лига" було названо ім'я одного з ліквідованих під час удару рашистів високого рангу. Це "начальник связи" цієї дивізії "гвардии подполковник ВДВ" Валєрій Тєрєщєнко, який брав участь в агресії проти України з 2022 року.(цитаиа): "Находясь на новой дислокации штаба в городе Льгов Курской области, (...) попал под ракетньій удар. 8 человек из командного состава дивизии погибли, 22 получили ранения", - повідомляє рашистський ресурс.
Стало відомо також про ліквідацію командира 656-го інженерного батальйону цієї дивізії підполковника Павла Малєцкого.
Рашистські державні ЗМІ й далі зберігають мовчання з приводу цього удару. Ліквідованих рашистських офіцерів ховають по-тихому.
Судячи з результатів цих досліджень, пітьма майже вичерпала свої ресурси в броньованій техніці для продовження агресії проти України.
Так, до початку повномасштабної війни проти України на базах- складах армії російських загарбників перебувало 7,3 тис. танків різних моделей. Але вже в 2024 році, як вбачається із представлених таблиць (нижче), цих броньованих бойових машин на складах у ворога залишилося лише 3,5 тисячі. Однак, далеко не всі з цих танків рашисти мають можливість застосувати на полі бою. Причина в тому, що на базах залишається мало танків, які придатні до відновлення.
OSINTери оцінили стан танків, що залишилися у пітьми: в хорошому - всього 279 одиниць, тобто мізер. Ще близько 2 тис. - це ті танки, які потенційно підлягають відновленню, проте для цього потрібно багато часу і дефіцитні комплектуючі, які важко отримати через санкції. І ще біля 1,2 тис. танків у жахливому стані - вони вже нікуди не поїдуть. Єдине, на що вони придатні - це стати донорами комплектуючих, що ще називають "канібалізацією".
Є підстави вважати, що з іншою бойовою технікою в ***** ситуація не краща: армія пітьми під час своєї агресії проти України дедалі частіше застосовує на полі бою цивільну техніку, непридатну для ведення бойових дій. Рашистські окупаційні війська йдуть на штурми на легкових авто, баггі, мотоциклах, мопедах, квадроциклах і навіть на електросамокатах. Через це використання неброньованої цивільної техніки обертається для рашистів величезними втратами.