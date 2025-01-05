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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 796 490 человек (+1730 за сутки), 9686 танков, 21 603 артсистемы, 20 119 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 796 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 796490 (+1730) человек,

танков - 9686 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 20119 (+26) ед,

артиллерийских систем - 21603 (+25) ед,

РСЗО - 1257 (+0) ед,

средства ППО - 1032 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21447 (+91),

крылатые ракеты - 3006 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 32940 (+97) ед,

специальная техника - 3677 (+2)

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Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19307) Генштаб ВС (6306) ликвидация (3563) уничтожение (6974)


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Топ комментарии
+17
У кацапів масовано пішло використання танків Т-62. І, хоча танк і застарілий (порівняно з Т-64, Т-72, Т-80 чи Т-90), машина цілком боєздатна. Але є маленький "нюанс". Все частіше їх почали використовувать у якості "броньованого транспортного засобу для доставки піхоти на лінію боєзіткнення". А це говорить про те, що в умовах ********* бою цей танк повноцінно діять нездатен. А зняття башти з гарматою та установка "бронекапсули" великого об"єму, (для піхоти) говорить і про те, що і з снарядами у них "швах". Танкові снаряди калібру 115 мм, в Росії не випускаються, а запаси - вичерпуються...
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05.01.2025 08:03
+13
Борони Боже наших Героев!🙏🙏🙏❤️
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05.01.2025 07:23
+11
Фігня то все. Доки в них ще є уйма піхоти і значна перевага в авіаціі - пертимуть, будь що.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.01.2025 08:21
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Борони Боже наших Героев!🙏🙏🙏❤️
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05.01.2025 07:23 Ответить
У кацапів масовано пішло використання танків Т-62. І, хоча танк і застарілий (порівняно з Т-64, Т-72, Т-80 чи Т-90), машина цілком боєздатна. Але є маленький "нюанс". Все частіше їх почали використовувать у якості "броньованого транспортного засобу для доставки піхоти на лінію боєзіткнення". А це говорить про те, що в умовах ********* бою цей танк повноцінно діять нездатен. А зняття башти з гарматою та установка "бронекапсули" великого об"єму, (для піхоти) говорить і про те, що і з снарядами у них "швах". Танкові снаряди калібру 115 мм, в Росії не випускаються, а запаси - вичерпуються...
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05.01.2025 08:03 Ответить
Їб... нема спокою 1 730 - вперед до нових рекордів, добийте свій автоваз.
Станом на 5 грудня арта 21 023 - БПЛА 19 977 різниця 1 046 на сьогодні БПЛА відстають на 156 одиниць, три-чотири доби і вийдуть вперед.
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05.01.2025 08:20 Ответить
Фігня то все. Доки в них ще є уйма піхоти і значна перевага в авіаціі - пертимуть, будь що.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.01.2025 08:21 Ответить
ліліпутін та його свора біжать у прірву і тягнуть за собою Україну
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05.01.2025 13:09 Ответить
Поволі з різних джерел почали надходити повідомлення про результати удару Сил оборони України по штабу у Льгові Курської області 30 грудня 2024 року.
Джерела стверджують, що тоді було уражено командний склад 76-ї Псковської дивізії "ВДВ" зс рф.
Зокрема, у ворожому Z-каналі "Офицерская Хоккейная Лига" було названо ім'я одного з ліквідованих під час удару рашистів високого рангу. Це "начальник связи" цієї дивізії "гвардии подполковник ВДВ" Валєрій Тєрєщєнко, який брав участь в агресії проти України з 2022 року.(цитаиа): "Находясь на новой дислокации штаба в городе Льгов Курской области, (...) попал под ракетньій удар. 8 человек из командного состава дивизии погибли, 22 получили ранения", - повідомляє рашистський ресурс.
Стало відомо також про ліквідацію командира 656-го інженерного батальйону цієї дивізії підполковника Павла Малєцкого.
Рашистські державні ЗМІ й далі зберігають мовчання з приводу цього удару. Ліквідованих рашистських офіцерів ховають по-тихому.
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05.01.2025 11:25 Ответить


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05.01.2025 11:55 Ответить
💀👌 💀👍
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05.01.2025 15:59 Ответить
ці у партері займуть місця.
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05.01.2025 18:10 Ответить
Такими темпами "великая і могучая Россія" скоро стане "большой і дохлой рашкой"...
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05.01.2025 12:12 Ответить
Повезло псовской дивизии. Лемминги упрямы и многочисленны...
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05.01.2025 12:43 Ответить
Псячья дивизия!
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05.01.2025 16:00 Ответить
OSINT-експерти за допомогою супутникових знімків оцінили залишки запасів танків у рашистської пітьми.
Судячи з результатів цих досліджень, пітьма майже вичерпала свої ресурси в броньованій техніці для продовження агресії проти України.
Так, до початку повномасштабної війни проти України на базах- складах армії російських загарбників перебувало 7,3 тис. танків різних моделей. Але вже в 2024 році, як вбачається із представлених таблиць (нижче), цих броньованих бойових машин на складах у ворога залишилося лише 3,5 тисячі. Однак, далеко не всі з цих танків рашисти мають можливість застосувати на полі бою. Причина в тому, що на базах залишається мало танків, які придатні до відновлення.
OSINTери оцінили стан танків, що залишилися у пітьми: в хорошому - всього 279 одиниць, тобто мізер. Ще близько 2 тис. - це ті танки, які потенційно підлягають відновленню, проте для цього потрібно багато часу і дефіцитні комплектуючі, які важко отримати через санкції. І ще біля 1,2 тис. танків у жахливому стані - вони вже нікуди не поїдуть. Єдине, на що вони придатні - це стати донорами комплектуючих, що ще називають "канібалізацією".
Є підстави вважати, що з іншою бойовою технікою в ***** ситуація не краща: армія пітьми під час своєї агресії проти України дедалі частіше застосовує на полі бою цивільну техніку, непридатну для ведення бойових дій. Рашистські окупаційні війська йдуть на штурми на легкових авто, баггі, мотоциклах, мопедах, квадроциклах і навіть на електросамокатах. Через це використання неброньованої цивільної техніки обертається для рашистів величезними втратами.


















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05.01.2025 16:18 Ответить
 
 