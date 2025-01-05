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В ряде регионов тревога: Воздушные силы фиксировали скоростную цель на Черниговщине в направлении Киева

сирена

Сейчас в ряде регионов объявлена воздушная тревога. Воздушные силы информируют об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель на юге Черниговщины, курс юго-западный", - говорится в сообщении.

"Киев - в укрытие!", - отмечают ВС.

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Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

Воздушные силы (2318) Воздушные атаки на Киев (726)


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А як це "балістика", яка піднімається у ближній космос, а потім падає на ціль вертикально униз, була зафіксована над Чернігівщиною???
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05.01.2025 12:34 Ответить
Балістичну ракету запускають зі стаціонарних (відкритих або шахтних) або мобільних (літаки, кораблі, шасі, підводні човни) пускових установок. Вона злітає під кутом 70 градусів, підіймається дуже високо й входить у розріджені шари атмосфери. Її двигун працює тільки на активній ділянці розгону. Коли зброя виходить на ціль знищення, він вимикається й ракета по балістичній траєкторії просто падає на ціль. Більшу частину польоту вона перебуває у некерованому русі.
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05.01.2025 12:36 Ответить
На якому етапі польоту її зафіксували над Чернігівщиною?
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05.01.2025 12:47 Ответить
Ну що ви хочете від журналістів?
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05.01.2025 16:38 Ответить
 
 