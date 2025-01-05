В ряде регионов тревога: Воздушные силы фиксировали скоростную цель на Черниговщине в направлении Киева
Сейчас в ряде регионов объявлена воздушная тревога. Воздушные силы информируют об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Скоростная цель на юге Черниговщины, курс юго-западный", - говорится в сообщении.
"Киев - в укрытие!", - отмечают ВС.
Больше информации на эту минуту не известно.
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Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий05.01.2025 12:34 Ответить Мне нравится 2
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Валерий Коломиец #502756
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Валерий Коломиец #502756
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Амандрапапупа
показать весь комментарий05.01.2025 16:38 Ответить Мне нравится 0
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