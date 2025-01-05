В ряде регионов тревога: Воздушные силы фиксировали скоростную цель на Черниговщине в направлении Киева

Сейчас в ряде регионов объявлена воздушная тревога. Воздушные силы информируют об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель на юге Черниговщины, курс юго-западный", - говорится в сообщении.

"Киев - в укрытие!", - отмечают ВС.

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