Уничтожены 61 из 103 "Шахедов", 42 дрона - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 5 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 103-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 61 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

42 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня ПВО сбила 14 "шахедов", 16 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Последствия вражеской атаки

На Харьковщине повреждены несколько частных домов из-за падения пораженного ударного БпЛА. Пострадавшим оказывается помощь.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 4 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские "шахеды".