В течение дня ПВО сбила 14 "шахедов", 16 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В течение текущих суток (с 11.00 4 января) противник атаковал 30-ю ударными БпЛА типа"Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"По состоянию на 20.00 сбито 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 4 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
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Афтирям, бачу, дуже сподобався цей евфемізм замість слова "про...бали".
Пхають раз по раз.