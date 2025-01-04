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В течение дня ПВО сбила 14 "шахедов", 16 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Збиття шахедів 4 січня

В течение текущих суток (с 11.00 4 января) противник атаковал 30-ю ударными БпЛА типа"Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"По состоянию на 20.00 сбито 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 4 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

ПВО (2765) Воздушные силы (2318) Шахед (1020)


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локаційно втрачені

Афтирям, бачу, дуже сподобався цей евфемізм замість слова "про...бали".
Пхають раз по раз.
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04.01.2025 21:07 Ответить
Новомов...підбитий літальний апарат теж локаційно втрачається.
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04.01.2025 21:09 Ответить
 
 