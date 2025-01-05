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Зеленский о коррупции в Украине: мы не зарабатывали на войне, если кого-то находили – били по рукам

зеленський про корупцію

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать борьбу против тех, кто захочет наживаться на войне.

Об этом глава государства сказал в подкасте с Лексом Фридманом, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Фридман попросил Зеленского прокомментировать обвинения в коррупции и нецелевом использовании международной помощи.

Отвечая, глава государства отметил, что Украина преимущественно получала не деньги, а оружие.

"Там, где мы видели риски, били по рукам всех. И речь идет не только об Украине. На всем пути есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать", - сказал глава государства.

Дополняется...

Зеленский Владимир (20474) коррупция (8562)


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Топ комментарии
+99
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05.01.2025 22:26
+94
Оце сеча лохторату прямо в очі! Падли ви ********, щоб вам усі вкрадені гроші на гроб пішли!
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05.01.2025 22:10
+87
В тими відбитими руками ми купляли яйця по 17 грн. за штуку , клепали міни, які не влазять у ствол міномета, виробляємо бпла, які не літають, але робимо це потужно та незламно - добавив головнокомандувач і втомлено посміхнувся
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05.01.2025 22:13
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Страница 3 из 3
Брехун! Кого вони били по рукам? Тих, кого послами послав чи хотів послати? Ганьба цій владі, яка розкрадає Україну під час війни!
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06.01.2025 17:48 Ответить
Кончений зеУрод та вся його кагорта ригоВиродків!!
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06.01.2025 22:21 Ответить
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06.01.2025 18:14 Ответить
ОТО ВЖЕ ЙОГО ВІВА ПИСТИВ ПАЧКАМИ ДОЛЯРІВ ТА ЕВРІВ ПО РУКАХ,АЖ СИНЯКИ НАБИВ
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06.01.2025 19:25 Ответить
Зеленський про корупцію в Україні: ми не заробляли на війні, якщо когось знаходили - били по руках Джерело: https://censor.net/ua/n3528635

Тоб-то нарід їде на війну і плате податки в бюджет країни згідно закону, в тому числі на оборону , влада ці кошти бере і розподіляє , а взамін або нічого, або браковані фортефікації, міни, дрони, снаряди, реби та інше обладнання, на додаток вище військове командування, яке теж призначає президент, приймає такі рішення, коли війська начебто проводять невдалі ротації в результаті чого залишають без бою ключові висоти , як приклад Очеретено , хоча і там рядові солдати обезброєні владою стояли насмерть, а потім ці висоти намагаються відвоювати ,в результаті котли і великі втрати не оловяних солдатеків, а живих людей які пішли захищати цю державу і владу. Виникає питання, то все це не заробіток на війні, а просто бавитесь, тоді вся ця презеденська вертикаль, або ідіоти, або спянілі владою наркомани і маньяки, які своїми діями хочуть вбити укранський народ так само і за допомогою Путіна.
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06.01.2025 18:45 Ответить
Він що вибачається, чи мені показалося
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06.01.2025 18:52 Ответить
Проблема в том, что
кейсов когда случается скандал с корупционером - очень много,
большинство из них из партии Слуги Народа
а вот приговоров и результата 0 по ним

т.е. привели во власть "фотографов, инструкторов и т.п." которые оказались корупционерами, а теперь не могут даже привлечь к ответственности, хотя вся законы и средства для этого имеются
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06.01.2025 19:00 Ответить
- хотя вся законы и средства для этого имеются
У тому то і річ, що ВСІ засоби у руках тих же слуг, дякуючи мудрості наріТу. Тому і 0 результатів.
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06.01.2025 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2m0YVGGUzKo&ab_channel=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0

Ще й яйця по 17
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06.01.2025 19:20 Ответить
Як відомо всі корупціонери виїхали з країни ще на початку війни
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06.01.2025 19:56 Ответить
Вже час настав, набат пробив, хабад він знищити велів!
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06.01.2025 20:44 Ответить
кристально чесный президент. поздравляю все 73%!
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06.01.2025 22:06 Ответить
ЦІ РУКИ НЕ ЗАРОБЛЯЛИ НА ВІЙНІ-
ЦІ РУКИ КРАЛИ НА ВІЙНІ🤪
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06.01.2025 23:13 Ответить
А їх і шукати не треба! Вся країна знає своїх героїв-злодіїв. Всі, крім Зельцмана і правоохоронних органів...
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06.01.2025 23:40 Ответить
Це один з тих які нещодавно браво руки відрубували своїм мародерам, ти ба, все нове давно забуте старе, - тепер бити почали, а кармани як тріщали від награбованого у народу, так і досі тріщать.
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09.01.2025 11:11 Ответить
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