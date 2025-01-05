Зеленский о коррупции в Украине: мы не зарабатывали на войне, если кого-то находили – били по рукам
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать борьбу против тех, кто захочет наживаться на войне.
Об этом глава государства сказал в подкасте с Лексом Фридманом, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Фридман попросил Зеленского прокомментировать обвинения в коррупции и нецелевом использовании международной помощи.
Отвечая, глава государства отметил, что Украина преимущественно получала не деньги, а оружие.
"Там, где мы видели риски, били по рукам всех. И речь идет не только об Украине. На всем пути есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать", - сказал глава государства.
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Тоб-то нарід їде на війну і плате податки в бюджет країни згідно закону, в тому числі на оборону , влада ці кошти бере і розподіляє , а взамін або нічого, або браковані фортефікації, міни, дрони, снаряди, реби та інше обладнання, на додаток вище військове командування, яке теж призначає президент, приймає такі рішення, коли війська начебто проводять невдалі ротації в результаті чого залишають без бою ключові висоти , як приклад Очеретено , хоча і там рядові солдати обезброєні владою стояли насмерть, а потім ці висоти намагаються відвоювати ,в результаті котли і великі втрати не оловяних солдатеків, а живих людей які пішли захищати цю державу і владу. Виникає питання, то все це не заробіток на війні, а просто бавитесь, тоді вся ця презеденська вертикаль, або ідіоти, або спянілі владою наркомани і маньяки, які своїми діями хочуть вбити укранський народ так само і за допомогою Путіна.
кейсов когда случается скандал с корупционером - очень много,
большинство из них из партии Слуги Народа
а вот приговоров и результата 0 по ним
т.е. привели во власть "фотографов, инструкторов и т.п." которые оказались корупционерами, а теперь не могут даже привлечь к ответственности, хотя вся законы и средства для этого имеются
У тому то і річ, що ВСІ засоби у руках тих же слуг, дякуючи мудрості наріТу. Тому і 0 результатів.
Ще й яйця по 17
ЦІ РУКИ КРАЛИ НА ВІЙНІ🤪