На Курском направлении произошло 44 боестолкновения, еще 11 боев продолжается, - Генштаб

В настоящее время произошло 177 боевых столкновений. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Курском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес один ракетный удар двумя ракетами, 52 авиаудара (77 КАБ), использовал для поражения 930 дронов-камикадзе. Осуществил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении две атаки врага отбивают украинские воины неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться вперед неподалеку Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отбиты.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз в районах Надежды, Твердохлебово, Заречного, Новосергиевки и Першотравневого. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения вблизи Часового Яра, Ступочек и Предтечино. В настоящее время продолжается бой.

На Торецком направлении продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Крымского.

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Враг 50 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. Тридцать одно наступательное действие противника остановлено Силами обороны, 19 атак продолжается до сих пор.

По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 300 оккупантов, 130 из них - безвозвратно. Уничтожен один танк, четыре БМП, шесть единиц автомобильной техники оккупантов, одна артиллерийская система и 10 БпЛА. Также повреждены две артсистемы, автомобиль и вражеский танк.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. В настоящее время украинские воины отбили 22 атаки противника, продолжается еще три боестолкновения.

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Ситуация на Юге

На Времовском направлении наши войска отражали 13 атак противника вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар, Новодаровка и в направлении Константинополя, подразделения Сил обороны отбили пять из них, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции один раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, на данный момент известно о 44 боестолкновениях, 35 из них уже завершены. Бои продолжаются.

На других направлениях особых изменений не произошло.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", которые эффективно уничтожают врага, наносят ему ощутимые потери в живой силе и технике.

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