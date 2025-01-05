Зеленский об условии, при котором возможно прекращение огня: поставка Украине оружия для отражения будущих нападений РФ

Украина будет готова на прекращение огня, если партнеры поставят ей оружие для отражения возможных будущих нападений России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом",- сказал Зеленский.

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