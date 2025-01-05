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Новости Война
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Зеленский об условии, при котором возможно прекращение огня: поставка Украине оружия для отражения будущих нападений РФ

Зеленський про умову припинення вогню

Украина будет готова на прекращение огня, если партнеры поставят ей оружие для отражения возможных будущих нападений России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом",- сказал Зеленский.

Дополняется...

война (1380) Зеленский Владимир (20474) оружие (10221) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+31
"Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом..."
У всех зелёных дегенератов в том, что они сами просрали подготовку к войне теперь виноват Байден. Да, ещё и Порошенко ("Вальцман, который убил своего брата"). Куда уж без него.
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05.01.2025 23:10
+26
А кордони 1991 року? А хто має вмерти за Маріуполь? Хто має вмерти за Донбас? За Запоріжську і Херсонські області? А хто відповість за майже половину зруйнованої України і за вимушену втечу до 8 мільйонів громадян? А що, якщо не буде гарантії безпеки і зброї від Заходу, то будуть винні вони, а Бубочка завди хороший?
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05.01.2025 22:59
+26
"Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом",- сказав Зеленський.
Та ми повинні дякувати Байдену за ту допомогу, що він надавав. А це десятки мільярдів (якщо не сотні мільярдів доларів військової та фінансової допомоги). В Зеленського всі винні, крім нього, любимого.
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05.01.2025 23:04
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Наявність чи відсутність Зеленського зараз не впливає ні на що...
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05.01.2025 22:53 Ответить
Про 5 областей можна забути? Зливає Неньку лідор.
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05.01.2025 23:05 Ответить
Це добре, що Ви вважаєте Крим звичайною областю, а не напівнезалежним ханством, як того дехто хоче.
Хоча наразі це й не має сенсу.
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05.01.2025 23:16 Ответить
Та ні, впливає, і дуже впливає. Чим довше та гнида буде займати місце президента, тим більше загине українців і тим менше шансів, що виживе держава Україна.
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06.01.2025 08:34 Ответить
а она когда то, на что то влияло??))) его Нарко гундявая рожа влияет только на понос его отупевших выборцев, что это Существо сделало за 6 лет???
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06.01.2025 08:58 Ответить
Всі ми президенти.. важливі питання для країни мають вирішуватись на віче...
Як справи 73 відсотки президентів?
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06.01.2025 11:09 Ответить
Мівіна вечірня розпочала діяти.....
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05.01.2025 22:51 Ответить
Вони готові. А скільки зброї, то як Будапештський меморандум.
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05.01.2025 22:54 Ответить
Нам би зараз відбитися -- Наполеон!
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05.01.2025 22:56 Ответить
А кордони 1991 року? А хто має вмерти за Маріуполь? Хто має вмерти за Донбас? За Запоріжську і Херсонські області? А хто відповість за майже половину зруйнованої України і за вимушену втечу до 8 мільйонів громадян? А що, якщо не буде гарантії безпеки і зброї від Заходу, то будуть винні вони, а Бубочка завди хороший?
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05.01.2025 22:59 Ответить
Мобілізують какаяразніцу, не переживай. Вас ще дохєра...
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05.01.2025 23:04 Ответить
Не моє, прочитав тут. Усіх виборців Зеленського, які голосували у 2019 році за Володимира Олександровича запрошуємо до військоматів (ТЦК). Тут вам: хужє не будєт, хоч поржьотє, зробите їх разом.
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05.01.2025 23:07 Ответить
Ну і заодно відчують разніцу...
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05.01.2025 23:10 Ответить
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05.01.2025 23:15 Ответить
Голос Америки тільки що розклав план Трампа. Якийсь трампіст - кацапи припиняють вогонь, за це отримують Запоріжжя -Херсон, повна відміна санкцій з поверненням 300 заморожених мільярдів. Україна відмовляється від НАТО визнає окуповані Росією території російськими зобов'язується не повертати їх військовим шляхом. Причому відміна санкцій буде незалежно від того погодиться Україна чи ні...
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05.01.2025 23:00 Ответить
Не буде такого, це повна маячня.
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05.01.2025 23:03 Ответить
Це слова якогось трампіста, Келога вроді. Інтерв'ю з ним.
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05.01.2025 23:05 Ответить
А є лінк на це інтерв'ю? Цікаво почитати
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05.01.2025 23:42 Ответить
В том интервью нет предложения отдать Запорожье и Херсон, а есть предложение смириться с тем, что часть Запорожской и Херсонской области захвачена рашистами. По санкциям тоже самое, отмена не всех, а только части. Ну и про 300 ярдов он не сказал толком.
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06.01.2025 01:12 Ответить
Потужний план! Справедливі умови! Срускімі нада доґоваріваца!
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05.01.2025 23:19 Ответить
І путін презедент міра).
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05.01.2025 23:23 Ответить
"Україна відмовляється від НАТО визнає окуповані Росією території російськими зобов'язується не повертати їх військовим шляхом" - якщо визнає, то як би збиралася повертати? Хтось з бодуна міг би таке наваяти ...
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06.01.2025 02:08 Ответить
"Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом",- сказав Зеленський.
Та ми повинні дякувати Байдену за ту допомогу, що він надавав. А це десятки мільярдів (якщо не сотні мільярдів доларів військової та фінансової допомоги). В Зеленського всі винні, крім нього, любимого.
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05.01.2025 23:04 Ответить
Ще й на Байдена сирануло... Дипломат від бога...ля...
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05.01.2025 23:08 Ответить
Діі Байдена (затримка снарядів) привели до втрати Авдєєвки, Бахмута, Вугледару, Соледару і розтрощенню Часового Яру, Вовчанська, Торецька і купи сіл і селищ.
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05.01.2025 23:32 Ответить
Більш того, дії адміністрації Байдена призвели до повномасштабного вторгнення, коли США сиділи у себе за океаном і просто чекали коли росія вже нарешті нападе.
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05.01.2025 23:38 Ответить
Все пізнається в порівнянні. У Петра он теж була купа косяків, але на фоні буратіна...
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05.01.2025 23:44 Ответить
Хрін редьки не солодше
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06.01.2025 00:04 Ответить
ты интеллектуал как посмотрю , из 73?
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06.01.2025 04:07 Ответить
ти на Вангу не потягнув
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06.01.2025 15:15 Ответить
Зрівняти досвіченого політика, фахового дипломата, людину з колосальним досвідом роботи на високих державних посадах, нехай і не без помилок і косяків, більшість з яких існує тільки з подачі чорноротої Мосійчук -Раєвської та їй подібних, і тупу обдовбану квартальну нікчему, яка ніде не вчилась, жодного дня ніде не робила, не приховувала своєї ненависті і зневаги до України і українців - це щось дійсно ненормальне. Але, мабуть, саме тому гнида хрипата й займає зараз місце президента. Тільки от від цього "усі вони однакові" людей багато загинуло, та країна на межі знищення.
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06.01.2025 08:53 Ответить
Вибачте, але це ваш вирок. Який поп такий і приход.
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06.01.2025 15:14 Ответить
а чи не браковані снаряди цьому посприяли? Та крадіжки на снарядах та дронах?
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06.01.2025 09:30 Ответить
процент браку є на будь якій війні.
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06.01.2025 15:13 Ответить
зелене хоча б почекало поки завершиться каденція Байдена, щоб таке про нього казати...і це при тому що зараз надсилаються нові і значні пакети допомоги.
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05.01.2025 23:43 Ответить
Воно отримало наказ від якого не може відмовитись
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06.01.2025 00:15 Ответить
Не правильно казати, що це "нові" пакети допомоги
Це пакети котрі не були надані в 2022-2024 роках

А деякі, як 1.7млрд в 2022 взагалі не можуть бути надані, тому що "згоріли" - так як не було підпису президента.
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06.01.2025 00:22 Ответить
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05.01.2025 23:07 Ответить
Вовачка ставить не реальні умови заради свого перебування при владі, які йому приносить продовження військового стану. путін йому продовжує, як і собі
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05.01.2025 23:07 Ответить
Прорвало кормчого - вентилятор не витримує
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05.01.2025 23:09 Ответить
"Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом..."
У всех зелёных дегенератов в том, что они сами просрали подготовку к войне теперь виноват Байден. Да, ещё и Порошенко ("Вальцман, который убил своего брата"). Куда уж без него.
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05.01.2025 23:10 Ответить
Тому, хто погано танцює, відомо, що заважає...
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05.01.2025 23:21 Ответить
Порошенко?...
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06.01.2025 08:51 Ответить
зелені просрали підготовку до вторгнення тому що був Залужний, який не виконав наказ зеленського і замість наказу надіслати 92 і 95 бригади в ООС залишив їх на місці біля Києва і біля Харькова завдяки чому там зараз ходять не рублі, а гривні. А так вони готувалися добре: розмінували Чонгарі акваторію Чорного моря, закрили ракетну програму і багато ще чого. Окрім того, зеленський з листопада 2021 року не виконав свої обов'язки президента України, які визначені в законах "Про оборону України" і "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію"
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06.01.2025 08:01 Ответить
ТРЕБА КАЗАТИ НЕ ТІЛЬКИ ПРО БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМАРАНДУМ !!! А Й ПРО ЗАХИСТ УКРАЇНИ ІНШИМИ ВИДАМИ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ !)
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05.01.2025 23:14 Ответить
д@вб@й@бами, які в 19-му голоснули поприколу! - чим не "зброя" масового ураження?
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05.01.2025 23:22 Ответить
То Безгугла,то Зеленський. Сьогодні на ЦН часом не день дурнів?
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05.01.2025 23:25 Ответить
В нас ціла (ну майже ціла) країна дураків, вже шостий рік(
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06.01.2025 09:57 Ответить
Як дістали вже ці казки, розраховані на зелених Амеб...
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05.01.2025 23:27 Ответить
У этого дебила тараканы в голове вместо мозгов. Он путает причины и следствия. Зачем поставлять "много оружия", если его не собираются использовать?
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05.01.2025 23:29 Ответить
Дурнику, якщо ти припинеш вогонь то ніхто тобы вже зброї не дасть. Всі будуть тільки робити те щоб ти не зміг знову вогонь відкрити. Невже не хватило того що ми отримали після простоперестатьстрелять
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05.01.2025 23:43 Ответить
А про гарантії безпеки, то десь там в адміністрації в туалеті лежить папір з Будапештським меморандумом і гарантіями. Можеш дістати и відмити його від лайна яким всі гаранти безпеки підтерлись. І я не сумніваюся що іншими гарантіями теж підітруться. Єдиною гарантією може бути повна деокупація України і сильна армія. Бо поки ворог в вашому домі ви в любий момент можете стати жертвою поки ви будете кричати і звати гарантів на допомогу.
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05.01.2025 23:52 Ответить
Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом". але народ України не хоче,щоб ситуація повторилася , як було із "зепоцріотом"
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05.01.2025 23:56 Ответить
Цикаво а яка демократична краина надасть гарантии Ким Чер Зену та захидной Кореи? Щось я не памятаю щоб Захид захищав якусь диктатуру.
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06.01.2025 00:09 Ответить
Захід - ні. Китай - мовчички. І ніхто не думає туди лізти.
Ще невідомо як поведе себе Китай, якщо КНДР зірве дах, адже на тер. Півд. Кореї стоїть амерський контингент.
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06.01.2025 13:48 Ответить
1 умова - на зараз стабілізація фронту, міцна оборона, непробивна лінія Суровікіна Сирського, об яку кацапи сточувалися б, як хвилі об камінь.

2 міцна контрактна армія, а не бусифікація нариків, дідів, інвалідів і айтішніків, яких виловили в Тисі.

3. свій ВПК, який буде клепати ракети і шахеди дальністю понад 2000 км, щоб кацапи добре подумали, а чи треба лізти

І тільки після цього - усе інше.
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06.01.2025 00:57 Ответить
Це можливе тільки без зепокидьків
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06.01.2025 12:06 Ответить
Хоспаді ... Вам же 250 разів пояснювали - контрактна армія в такого масштаба війнах проблем захисту не виконає !! Тільки перші 2-3 неділі. Далі - мобілізація !
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06.01.2025 13:46 Ответить
А для чого нам 27 безпекових угод, саміти миру, плани перемог і боневтіклий Лідор, якщо все залежить від Трампа?
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06.01.2025 01:12 Ответить
«Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, мы его не нарушили. Он содержит только одно обязательство - не использовать ядерное оружие против Украины. Никто не угрожал применить ядерное оружие против Украины», - заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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06.01.2025 01:59 Ответить
Бл........ Найголовніша новина на усіх каналах - це 3х годинний потік гівна з найвеличнішого потужно-незламного зелідора(((((
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06.01.2025 02:48 Ответить
Так, тимчасово окупований кривавими кремлівськими
фашистам український Крим уже більш як 10 років
дипломатичним шляхом наполегливо повертають, і що
є хоч якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної,
але тимчасово окупованої кацапами української землі
будем теж як і Крим дипломатично ( мир = капітуляція)
повертати її , і що мабуть багатьма століттями?
Яке вже тут дипломатичне повертання, це точно буде
ганебна і притому добровільна капітуляція України.
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06.01.2025 04:39 Ответить
- Немемедленно верните чемодан, а не то будет как в прошлый раз!!!
- А что было в прошлый раз?
- Да так и не вернули...
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06.01.2025 04:01 Ответить
Хто тобі його верне,
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06.01.2025 12:04 Ответить
Ядерный статус, вступление в НАТО, размещение баз и ракет в Украине. Только так. Все остальное от лукавого. Пока рашисты существуют, угрозы Украине остаются. На ********* 100млн. ***********. Как-то так.
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06.01.2025 04:04 Ответить
Так президент України злочинно погодився з тим, що окуповані території можна буде повернути лише дипломатичним шляхом. А це означає, що з його вини українці вже ніколи не повернуть свою рідну українську землю а її загальна площа 125 000 кв. км. яка перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. Нашу продану антиукраїнською владою Батьківщину поки що тимчасову окуповану фашистським кремлем, і яка вже скоро стане на віки гидкою кацапською територію.
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06.01.2025 04:26 Ответить
Нетреба Україні ніякі гарантії ТІЛЬКИ ЧЛЕНСТВО В НАТО ! А зелебоба з усім своїм офісом мають бути розстріляні.
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06.01.2025 04:31 Ответить
Если агрессор победит то вообше никого не оставит . Никакого людского ресурса не будет. А те кто останется , они просто будут называться людьми. УКРАИНЕ нужна Победа! Все будет УКРАИНА!
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06.01.2025 07:45 Ответить
Иди на куй, свинорсобака!
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06.01.2025 07:49 Ответить
Зе иногда не то говорит. Лишь бы ничего не испортил. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.01.2025 07:41 Ответить
Оманські по плану. Здача окупованих територій.
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06.01.2025 07:46 Ответить
Більше всього зе боїтся посваритися з Трампом.Бо тоді прийде караючий аудіт
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06.01.2025 07:49 Ответить
Аудит буде у будь якому випадку. США просто так зеленим дегенератам дарувати нічого не будуть. Тут питання в іншому, кого призначать крайнім. Наш Нелох просто сситься, що саме тим крайнім і залишиться. Єдиний шанс це або другий офіційний термін у вигляді прЄзідЄнта, або продовження воєнного стану і далі бути простроченим, але на посаді.
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06.01.2025 11:25 Ответить
А нащо зброя при припиненні вогню? Нада же просто перестать стрелять и сойтись посредине.
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06.01.2025 08:34 Ответить
И заискивающе посмотреть путину ( )(уйлу) в глаза!
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06.01.2025 10:09 Ответить
Як цей п...здаболізм заїбав. В ітозі винен Байден
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06.01.2025 11:22 Ответить
По морді видно що меню різноманітне, не тільки алко)
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06.01.2025 12:01 Ответить
Будьласка, вельмишановне паньство. Вимкніть перший мікрофон. Пане президенте і вас немає шани до людей України. І ніколи не було. Прості люди просили вас привітати мою,МОЮ УКРАЇНУ, з Різдвом, та Новим Роком. Не маєш грошей на гарнітур( костюм) , давай я тобі вишлю зі своєї пенсіїї. Вельмишановні Українці, Ви ще його на другий термін виберіть. Бо всюди пишуть ,що будуть вибори в 25 році..
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06.01.2025 12:18 Ответить
На цьому в"ю ЗеПрезидент заявив про чисельність ЗСУ - 980 тис.
Це ще військова таємниця, чи вже ні ??!

І кому - якомусь блогеру ?? Треш і дно, дніще і треш !!!
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06.01.2025 13:42 Ответить
Яке ж воно недолуге та й ще повний ідіот, завдяки мудрому наріду 73%
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06.01.2025 14:15 Ответить
По словам президента Зеленского, "мы бы все там умерли в Крыму", но оккупантов бы не пустили
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06.01.2025 14:30 Ответить
Не боротьба з корупцією, а перемога над нею

«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.

Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції
не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна й
довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції
перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне
заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!

https://program.ze2019.com/?utm_source=chatgpt.com Передвиборча програма 2019 Зеленського. Том 6
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06.01.2025 15:26 Ответить
 
 