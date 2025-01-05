Зеленский об условии, при котором возможно прекращение огня: поставка Украине оружия для отражения будущих нападений РФ
Украина будет готова на прекращение огня, если партнеры поставят ей оружие для отражения возможных будущих нападений России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом",- сказал Зеленский.
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Хоча наразі це й не має сенсу.
Як справи 73 відсотки президентів?
Та ми повинні дякувати Байдену за ту допомогу, що він надавав. А це десятки мільярдів (якщо не сотні мільярдів доларів військової та фінансової допомоги). В Зеленського всі винні, крім нього, любимого.
Це пакети котрі не були надані в 2022-2024 роках
А деякі, як 1.7млрд в 2022 взагалі не можуть бути надані, тому що "згоріли" - так як не було підпису президента.
У всех зелёных дегенератов в том, что они сами просрали подготовку к войне теперь виноват Байден. Да, ещё и Порошенко ("Вальцман, который убил своего брата"). Куда уж без него.
Ще невідомо як поведе себе Китай, якщо КНДР зірве дах, адже на тер. Півд. Кореї стоїть амерський контингент.
СуровікінаСирського, об яку кацапи сточувалися б, як хвилі об камінь.
2 міцна контрактна армія, а не бусифікація нариків, дідів, інвалідів і айтішніків, яких виловили в Тисі.
3. свій ВПК, який буде клепати ракети і шахеди дальністю понад 2000 км, щоб кацапи добре подумали, а чи треба лізти
І тільки після цього - усе інше.
фашистам український Крим уже більш як 10 років
дипломатичним шляхом наполегливо повертають, і що
є хоч якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної,
але тимчасово окупованої кацапами української землі
будем теж як і Крим дипломатично ( мир = капітуляція)
повертати її , і що мабуть багатьма століттями?
Яке вже тут дипломатичне повертання, це точно буде
ганебна і притому добровільна капітуляція України.
- А что было в прошлый раз?
- Да так и не вернули...
Це ще військова таємниця, чи вже ні ??!
І кому - якомусь блогеру ?? Треш і дно, дніще і треш !!!
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції
не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна й
довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції
перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне
заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
https://program.ze2019.com/?utm_source=chatgpt.com Передвиборча програма 2019 Зеленського. Том 6