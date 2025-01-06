Росгвардейцы совершили агитационный обход детских домов на ВОТ, - Центр нацсопротивления
Россияне вербуют подростков с временно оккупированных территорий поступать на обучение в репрессивные органы Кремля.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Во время новогодних празднований боевики из росгвардии, ответственные за террор гражданских, совершили обход детских домов на оккупированных территориях Луганщины. Во время встречи с подростками боевики агитировали тех поступать в академию МВД РФ", - сообщают в ЦНС.
Кроме того, "полицаи традиционно рассказывали об "экстремизме", именно так оккупанты наливают любовь к Родине и любое неповиновение врагу. Также во время мероприятий звучала антизападная риторика".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий06.01.2025 06:08 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль