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Росгвардейцы совершили агитационный обход детских домов на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Росіяни агітують підлітків на ТОТ всупати до репресивних органів

Россияне вербуют подростков с временно оккупированных территорий поступать на обучение в репрессивные органы Кремля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Во время новогодних празднований боевики из росгвардии, ответственные за террор гражданских, совершили обход детских домов на оккупированных территориях Луганщины. Во время встречи с подростками боевики агитировали тех поступать в академию МВД РФ", - сообщают в ЦНС.

Кроме того, "полицаи традиционно рассказывали об "экстремизме", именно так оккупанты наливают любовь к Родине и любое неповиновение врагу. Также во время мероприятий звучала антизападная риторика".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение Путина, - ЦНС

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06.01.2025 06:08 Ответить
 
 