Враг продвинулся в Торецке, Зеленом и Петропавловке, - DeepState. КАРТА

Российские войска продолжают захватывать территории в Донецкой области, в частности, рашисты продвинулись в Торецке, Зеленом и Петропавловке.

Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом и Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", - говорится в сообщении.

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