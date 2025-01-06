Враг продвинулся в Торецке, Зеленом и Петропавловке, - DeepState. КАРТА
Российские войска продолжают захватывать территории в Донецкой области, в частности, рашисты продвинулись в Торецке, Зеленом и Петропавловке.
Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом и Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", - говорится в сообщении.
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