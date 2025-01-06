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Новости Война
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Враг продвинулся в Торецке, Зеленом и Петропавловке, - DeepState. КАРТА

Российские войска продолжают захватывать территории в Донецкой области, в частности, рашисты продвинулись в Торецке, Зеленом и Петропавловке.

Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом и Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский об условии, при котором возможно прекращение огня: поставка Украине оружия для отражения будущих нападений РФ

Просування росіян біля Покровська
Просування росіян біля Покровська

Автор: 

война (1380) Донецкая область (9734) Торецк (464) Бахмутский район (404) Волновахский район (225) Покровский район (587) Петропавловка (7) Барановка (5) Воздвиженка (8) Зеленое (3) Песчаное (23) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+5
А що там наступ Єрмака в Курської області?
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06.01.2025 06:59
+3
А ви на противагу знов почніть звично перерховувати кількість знищених рузьгих та їхнього лахміття.
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06.01.2025 06:07
+3
Поки маємо Єрмака, вони просовуються вперед.
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06.01.2025 09:54
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Краще б мовчали 🤬🤬🤬. Як " державні" діти опинилися на ТоТ????
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06.01.2025 02:39 Ответить
А ви на противагу знов почніть звично перерховувати кількість знищених рузьгих та їхнього лахміття.
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06.01.2025 06:07 Ответить
А що там наступ Єрмака в Курської області?
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06.01.2025 06:59 Ответить
Поки маємо Єрмака, вони просовуються вперед.
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06.01.2025 09:54 Ответить
Такое впечатление, что должность Сырского брат Дерьмака продал Герасимову.
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06.01.2025 13:35 Ответить
Кремлівського сирка до відповіді!!!! Чому ця паскуда мовчить??? Мабуть все за планом патрушева!!!
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06.01.2025 14:49 Ответить
--Як би .сьогодні. знадобилися ІДЕЙНО--згартовані .НЕПОСТУПЛИВІ до рашо-вибриків ДОБРО-БАТИ !!! Так підступно--підло розві*яні нашими презо--срульманами...
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06.01.2025 18:54 Ответить
Враг за 3 года войны "продвинулся" аж на 21 км от Авдеевки до Курахово...

По 7 км в год.
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06.01.2025 23:52 Ответить
Не надо было так позорно почти без боев Очеретино здавать. Именно после захвата Очеретино москали и хаб и плацдарм и выход на оперативный простор себе обеспечили. Именно Очеретино ключевой фактор к той жопе что щас на Донбассе тварится. А каие нелепые "отмазки" звучали. На ротации подловили вот и здали Очеретино.
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08.01.2025 03:12 Ответить
 
 