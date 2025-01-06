В Украине официально подтверждено 13 случаев метапневмовируса

В Украине официально подтвердили 13 случаев метапневмовируса человека (HMPV). Реальная цифра является большей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала доктор медицинских наук инфекционист Ольга Голубовская.

"На данный момент, по данным ЦОЗ, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше", - отметила она.

Доктор наук считает, что вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

"Также негативно повлияли на нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями длительные массовые локдауны, мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты. Первая волна расплаты за это началась в позапрошлом году с трагической вспышки RSV-инфекции в мире... Так, отделения неотложной помощи в США в сезоне 2023-2024 гг. были переполнены детьми до одного года, больными этим заболеванием, мы также наблюдали его рост у пожилых людей. Поскольку HMPV является "братом" RSV, настала его очередь", - написала Голубовская, добавив, что специалисты прогнозировали вспышки обычных респираторных болезней после завершения ограничительных мер, что мы сейчас и наблюдаем.

Что это за вирус и насколько он опасен?

Метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Заражение этим вирусом происходит капельным путем, может повторяться в течение жизни. Чаще заболевание является легким (насморк, кашель), но может быть тяжелым с быстрым развитием дыхательной недостаточности. Такой вариант ранее наблюдали у пациентов с ослабленным иммунитетом, после трансплантации легких и т.д.

Ориентировочный инкубационный период болезни - от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность может меняться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весной.

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