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Новости
18 073 20

В Украине официально подтверждено 13 случаев метапневмовируса

медики,лікарі

В Украине официально подтвердили 13 случаев метапневмовируса человека (HMPV). Реальная цифра является большей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала доктор медицинских наук инфекционист Ольга Голубовская.

"На данный момент, по данным ЦОЗ, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше", - отметила она.

Доктор наук считает, что вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

"Также негативно повлияли на нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями длительные массовые локдауны, мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты. Первая волна расплаты за это началась в позапрошлом году с трагической вспышки RSV-инфекции в мире... Так, отделения неотложной помощи в США в сезоне 2023-2024 гг. были переполнены детьми до одного года, больными этим заболеванием, мы также наблюдали его рост у пожилых людей. Поскольку HMPV является "братом" RSV, настала его очередь", - написала Голубовская, добавив, что специалисты прогнозировали вспышки обычных респираторных болезней после завершения ограничительных мер, что мы сейчас и наблюдаем.

Что это за вирус и насколько он опасен?

Метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Заражение этим вирусом происходит капельным путем, может повторяться в течение жизни. Чаще заболевание является легким (насморк, кашель), но может быть тяжелым с быстрым развитием дыхательной недостаточности. Такой вариант ранее наблюдали у пациентов с ослабленным иммунитетом, после трансплантации легких и т.д.

Ориентировочный инкубационный период болезни - от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность может меняться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весной.

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Автор: 

болезнь (590) вирус (582)


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Топ комментарии
+9
йдіть нахер не залякуйте
й так гівна вистачає
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06.01.2025 06:47
+8
як його носити , він же Маск
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06.01.2025 06:56
+8
В нашем случай - лучше носить бронежилеты... Больше шансов выжить.
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06.01.2025 07:14
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йдіть нахер не залякуйте
й так гівна вистачає
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06.01.2025 06:47 Ответить
не кашляй
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06.01.2025 06:54 Ответить
і не бійтеся
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06.01.2025 08:11 Ответить
Треба знову маску носити. Самий простий і самий ефективний метод.
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06.01.2025 06:51 Ответить
як його носити , він же Маск
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06.01.2025 06:56 Ответить
В нашем случай - лучше носить бронежилеты... Больше шансов выжить.
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06.01.2025 07:14 Ответить
Можете і труси на голову натягнути. Головне - щоб вам подобалось.
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06.01.2025 07:20 Ответить
брехня.
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06.01.2025 08:44 Ответить
І що тепер без Масок на війну ні ні...
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06.01.2025 06:54 Ответить
Мене запишіть , у мене нежить !
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06.01.2025 07:20 Ответить
В чергу до комбінату ритуальних послуг?
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06.01.2025 07:36 Ответить
Так їм хворіє всього 2% хворих на ОРВІ, згідно статистики, яку виклали в Казахстані. Це не щось нове. Так що no panic.
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06.01.2025 08:04 Ответить
Ні, хлопці. Після афери з "пандемією" більш такий "номер" не пройде. Ідіть на***.
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06.01.2025 08:47 Ответить
🤡🤡🤡
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06.01.2025 08:54 Ответить
віддкрилась нова діжечка,для заграбастання бабла....
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06.01.2025 09:01 Ответить
Знову операція "нагібайка".
Вже бачили, як держава користується епідеміями. Їй хліба не треба, аби обмеження застосувати проти суспільства - кайфують.
Типу, подвійний паркан для міграції.
Де масочний режим, де відстань від сусіда, коли війну в окопі треба зустрічати?
Як казав Ляшко - якщо вакцини виявляться не дієвими на 75%, то нам повернуть гроші.
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06.01.2025 09:44 Ответить
Навіть останній довбень розуміє, що це "розробляється" в китаї та ними ж "експортується"
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06.01.2025 10:08 Ответить
давно пора косооких показово наказати за таки виьрмкм,
а то нарешті ********** шось на кшталт чуми 21 віку
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06.01.2025 11:05 Ответить
Тих вірусів кожен рік сотні у холодну пору року циркулює. Можна так брати їх назви і робити новини постійно. До речі ковід же нікуди не дівся і щось вже не косить людей пачками як у 2020, навіть тих, хто хворів і не коловся. А скільки істерії по світу було з приводу обов'язково колотися від ковіду і забирати права в тих, хто не хоче колотися.
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06.01.2025 15:20 Ответить
 
 