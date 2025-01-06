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Новости
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За сутки россияне нанесли более 500 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Обстріли на Запоріжжі 5 січня

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 542 удара по населенным пунктам Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Враг совершил 13 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Новопавловке и Темировке. А также:

  • 353 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
  • 14 обстрелов из РСЗО пришлись по Степногорску, Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке.
  • 162 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Также смотрите: Сутки в Запорожской области: вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры, зафиксировано 370 ударов россиян. ФОТО

Автор: 

обстрел (27327) Запорожская область (3111)


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завадили??? 🤔😁🤣
Понедельник день тяжёлый 🤣
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06.01.2025 07:28 Ответить
Исправили
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06.01.2025 07:44 Ответить
 
 