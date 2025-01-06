За сутки россияне нанесли более 500 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 542 удара по населенным пунктам Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Враг совершил 13 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Новопавловке и Темировке. А также:

353 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

14 обстрелов из РСЗО пришлись по Степногорску, Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке.

162 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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