Сутки в Запорожской области: вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры, зафиксировано 370 ударов россиян. ФОТО

4 января военные РФ обстреляли населенные пункты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов, применили боевые дроны, авиацию, артиллерию, реактивные системы залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Вчера россияне обстреляли Марьевку Запорожского района, Каменское Васильевского района, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку, Темировку Пологовского района.

Полицейские зафиксировали попадание вражеских снарядов по жилым домам мирного населения, также повреждены гаражи, хозяйственные постройки, имущество и автотранспорт граждан. в Запорожском районе в результате БпЛА-атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обошлось без жертв.

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