Сутки на Запорожье: под ударами 13 населенных пунктов, есть жертвы и разрушения. ФОТО

За прошедшие сутки, 3 января 2025 года, войска РФ обстреливали 13 населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг совершил 14 авиационных ударов по Степногорску, Лобковому, Пятихаткам, Малым Щербакам, Новоандреевке и Новоданиловке.

"177 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, 24 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степногорска, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

126 артиллерийских ударов пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке,Чаривному и Новодаровке.

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По словам Федорова, один человек погиб, еще один - получил ранения в результате вражеского удара по Васильевскому району.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по Степногорску на Запорожье "Градами".