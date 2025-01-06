США планируют ввести дополнительные санкции против "теневого флота" РФ, - Reuters

Администрация Джо Байдена планирует ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают источники агентства, администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного лимита в $60 долларов за баррель. Россия использовала этот так называемый теневой флот из старых судов, чтобы обойти лимит. Эксперты по судоходству отмечают, многие из кораблей менее безопасны и подвержены разливам нефти.

При этом издание отмечает, что пока непонятно, каким будет подход Трампа к санкциям против России.

Напомним, по данным издания Foreign Policy страны ЕС до сих пор платят Путину миллиарды за газ и нефть.

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