РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4555 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
958 5

США планируют ввести дополнительные санкции против "теневого флота" РФ, - Reuters

США запровадять санкції проти тіньового флоту РФ

Администрация Джо Байдена планирует ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают источники агентства, администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного лимита в $60 долларов за баррель. Россия использовала этот так называемый теневой флот из старых судов, чтобы обойти лимит. Эксперты по судоходству отмечают, многие из кораблей менее безопасны и подвержены разливам нефти.

При этом издание отмечает, что пока непонятно, каким будет подход Трампа к санкциям против России.

Напомним, по данным издания Foreign Policy страны ЕС до сих пор платят Путину миллиарды за газ и нефть.

Также читайте: Санкции против РФ нужно сделать более эффективными, - Сибига

Автор: 

россия (95652) санкции (11313) США (26827)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Величезні краіни хочуть дешевоі нафти - Китаи Індія - як іх посадиш на п"яту точку - віиськовим флотом же ж не перекриєш дорогу караванам
показать весь комментарий
06.01.2025 09:10 Ответить
Є Данські протоки, є Босфор. Якщоб захотіли, то можна було каZап...Zдію змусити продавати свою нафту по 40 доларів до входу в ці протоки. Просто їм платять ще в Балтиці і Чорному морі 40 за діжку 160 літрів. І вони з тою нафтою розстаються... Ніхто нікого не гнобить...
показать весь комментарий
06.01.2025 09:36 Ответить
З Далекого Сходу сплавляють - рашка ж величезна
показать весь комментарий
06.01.2025 09:40 Ответить
хоч якась добра новина
коли слова "планують" стане фактом буде взагалі чудово
показать весь комментарий
06.01.2025 09:13 Ответить
Це все така параша,.. зеля правду сказав
показать весь комментарий
06.01.2025 09:19 Ответить
 
 