Зеленский не знает, будет ли снова баллотироваться в президенты: Зависит от того, как завершится война

В данное время президент Украины Владимир Зеленский не знает, будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся после завершения войны.

Об этом он заявил в интервью Лексу Фридману, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, это будет зависеть от того, как именно завершится война в Украине.

Я не знаю, на самом деле. Это очень трудный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Это зависит от того, что люди хотят. Конечно, это зависит прежде всего от людей и моей семьи", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о его намерениях баллотироваться на следующий срок.

Он также отметил, что пока не думает над выдвижением своей кандидатуры, несмотря на спекуляции различных политиков.

По его словам, во время войны "очень трудно об этом думать".

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что выборы в Украине возможны только после завершения горячей фазы войны.