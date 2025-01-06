Зеленский не знает, будет ли снова баллотироваться в президенты: Зависит от того, как завершится война
В данное время президент Украины Владимир Зеленский не знает, будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся после завершения войны.
Об этом он заявил в интервью Лексу Фридману, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, это будет зависеть от того, как именно завершится война в Украине.
Я не знаю, на самом деле. Это очень трудный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Это зависит от того, что люди хотят. Конечно, это зависит прежде всего от людей и моей семьи", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о его намерениях баллотироваться на следующий срок.
Он также отметил, что пока не думает над выдвижением своей кандидатуры, несмотря на спекуляции различных политиков.
По его словам, во время войны "очень трудно об этом думать".
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что выборы в Украине возможны только после завершения горячей фазы войны.
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Зеленский обещает быть президентом только 1 срок.
"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.
"Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - обещает комик.
МЫ УДИВЛЯЕМСЯ ПОЧЕМУ ХУ...ЛО СИДИТ 25 ЛЕТ
Тоді буде більш відповідати обставинам.
Не цурайся своєї долі - тобі на кічі сидіти і сидіти після переобрання! Разом с тими чмошниками, яких ти привів із собою на царювання.
Якщо ти думаєш, що якось відмажешся - пам'ятай, що є велика купа людей, чиї близькі загинули через тебе і твою зраду. І вони тобі не пробачать...
Ще років більше 15 тому знаменитий Єжі Гоффман розказував байку дімі гор(н)дону про різні нації.
"Якщо плюнути у обличча поляку - той дістане шмаляр і почне стріляти.
Якщо росіянину - той полізе битися, потім будуть пити горілку і "брататися"...
А якщо плюнути у обличча українцю - той витреться, відійде, а через 3 дні у тебе згорить хата..."
Так що чекай - тобі НІЧОГО не минеться...
чи довго ще буде знімати відосікі
Действительно, если Украина проиграет - куда он будет балотироваться?
єдина шутка кварталу, хоча й чорногуморна, яку я зацінив більш ніж на три з мінусом (
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1876170972430262695
Зе вже почав підготовку до виборів. Хоча робить вигляд, що ні
знаємо тих людей, красти вони хочуть, а от відповідати вони ні за шо не хочуть
https://www.youtube.com/watch?v=_Ji9sw_jqT4
То Зеленський свідомо брехав, коли офіційно всій країні заявляв, що йде на один термін?