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Зеленский не знает, будет ли снова баллотироваться в президенты: Зависит от того, как завершится война

Володимир Зеленський

В данное время президент Украины Владимир Зеленский не знает, будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся после завершения войны.

Об этом он заявил в интервью Лексу Фридману, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, это будет зависеть от того, как именно завершится война в Украине.

Я не знаю, на самом деле. Это очень трудный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Это зависит от того, что люди хотят. Конечно, это зависит прежде всего от людей и моей семьи", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о его намерениях баллотироваться на следующий срок.

Он также отметил, что пока не думает над выдвижением своей кандидатуры, несмотря на спекуляции различных политиков.

По его словам, во время войны "очень трудно об этом думать".

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что выборы в Украине возможны только после завершения горячей фазы войны.

Автор: 

выборы (24733) Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+32
Люди хтіли, шоб ти не на асфальті крав, а ракети робив, але стадо обрало клована. Тепер стадо за кордоном, а люди розгрібають.
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06.01.2025 10:45
+28
Він ще років 25 не буде знати, чи балотуватися чи ні !
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06.01.2025 10:44
+27
Найвеличніший з усіх президентів! другий черчіль та вашингтон! як ми без вас? ну звістно балотуйтесь! добийте вже цю багатострадальну Україну!
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06.01.2025 10:44
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Найвеличніший з усіх президентів! другий черчіль та вашингтон! як ми без вас? ну звістно балотуйтесь! добийте вже цю багатострадальну Україну!
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06.01.2025 10:44 Ответить
А таки да! "Звичайно, це залежить насамперед від людей і моєї сім'ї - Зеленський " Як скаже велика єврейська сім'я, то так воно зробить. Про народ України мови немає, аби жидовствуючим було добре.
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06.01.2025 11:34 Ответить
Він ще років 25 не буде знати, чи балотуватися чи ні !
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06.01.2025 10:44 Ответить
Не затримуемо!
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06.01.2025 10:53 Ответить
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ 2019, 13:04
Зеленский обещает быть президентом только 1 срок.
"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.
"Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - обещает комик.
МЫ УДИВЛЯЕМСЯ ПОЧЕМУ ХУ...ЛО СИДИТ 25 ЛЕТ
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06.01.2025 13:48 Ответить
Моисей водил евреев по пустине 40 лет.Теперь еврей будет водить мудрий нарід вокруг пальца пока сам не заблудится.
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06.01.2025 17:00 Ответить
Люди хтіли, шоб ти не на асфальті крав, а ракети робив, але стадо обрало клована. Тепер стадо за кордоном, а люди розгрібають.
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06.01.2025 10:45 Ответить
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06.01.2025 10:48 Ответить
Тут повинні бути два обісцяні наркоші.
Тоді буде більш відповідати обставинам.
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06.01.2025 10:53 Ответить
А ще було б добре зобразити того *банутого пацієнта, який обрав собі для операції цих обісцяних наркош.
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06.01.2025 10:59 Ответить
В нашому випадку зеля і ***** це як Гаррі Потерт та Волдеморт. Обидва залежать один від одного як фізично, так і ментально
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06.01.2025 10:46 Ответить
А тепер, діти, подивіться на живий приклад того, що таке наркотики і алкоголь і наскільки вони шкідливі не лише для одного клієнта, а й для всієї країни. Не будьте як вова..
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06.01.2025 10:47 Ответить
Навіть списаний гумовий виріб має щось патякати, бо наказ прийшов час розплати і він це добре розуміє. Хай здихає максимально тяжко
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06.01.2025 10:48 Ответить
тому щоб не страждати від потенційних мук вибору є одна ідея
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06.01.2025 10:49 Ответить
"...Я йду на один термін..."
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06.01.2025 10:50 Ответить
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06.01.2025 10:54 Ответить
Після розстрілу чи повішання балотуватися вже не потрібно
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06.01.2025 10:50 Ответить
Яку телятко... Ссав, сце і сцяти буде.
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06.01.2025 10:50 Ответить
Твій другий термін це перший на нарах!
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06.01.2025 10:51 Ответить
Та він вже все для себе вирішив. Для нього цей підкаст, як соломинка для потопаючого. По перше потрібно відвернути увагу від провалів у всьому, по друге сподівається, що своїми хайпами зуміє набрати більше народних лайков і підняти свій рейтинг.
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06.01.2025 10:53 Ответить
"...это х@ня" - офіційне оголошення початку передвиборчої кампанії...
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06.01.2025 10:53 Ответить
ага, не знає - спочатку попробуйте вигнати з першого терміну херпідуна потужного....
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06.01.2025 10:55 Ответить
й за яйця не відтягнеш, дасть їх обрізати, заради такого парнішки як дЄрьмак...
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06.01.2025 11:01 Ответить
Для захисників клована - ті, хто за нього НЕ голосував і не підтримує його ідіотизм - такі ж самі громадяни України з такими ж правами. Я за жодного президента України не пам'ятаю відчуття такої пекучої ганьби, як можна це опудало ще захищати і вихваляти.
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06.01.2025 10:59 Ответить
Вова, ти головне не намагайся втекти далеко!
Не цурайся своєї долі - тобі на кічі сидіти і сидіти після переобрання! Разом с тими чмошниками, яких ти привів із собою на царювання.
Якщо ти думаєш, що якось відмажешся - пам'ятай, що є велика купа людей, чиї близькі загинули через тебе і твою зраду. І вони тобі не пробачать...
Ще років більше 15 тому знаменитий Єжі Гоффман розказував байку дімі гор(н)дону про різні нації.
"Якщо плюнути у обличча поляку - той дістане шмаляр і почне стріляти.
Якщо росіянину - той полізе битися, потім будуть пити горілку і "брататися"...
А якщо плюнути у обличча українцю - той витреться, відійде, а через 3 дні у тебе згорить хата..."
Так що чекай - тобі НІЧОГО не минеться...
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06.01.2025 11:02 Ответить
Тобто ****** не читав власний план перемоги ,план стійкості , не в курсі про комюніке глобального саміту миру та нічого не знає про безпрецендентні гарантії безпеки.
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06.01.2025 11:03 Ответить
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06.01.2025 12:28 Ответить
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06.01.2025 12:29 Ответить
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06.01.2025 11:05 Ответить
Єдине правильне рішення для ішака - застрілитись та мучити країну та народ, бо фінал його т.з. "президенства" буде все одно близький до того.
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06.01.2025 11:05 Ответить
Роздвоєння особистості?
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06.01.2025 11:05 Ответить
Зеленський не знає
чи довго ще буде знімати відосікі
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06.01.2025 11:06 Ответить
Якби не хотілось, але буде зе-чмоня вдруге балотуватись. І як це не прикро, але люмпени знову його оберуть президентом
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06.01.2025 11:06 Ответить
Опозиція, як би мало їх не було, варто б скористатися шансом і хоча б спробувати вимагати визнання його недієздатним..
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06.01.2025 11:11 Ответить
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06.01.2025 11:11 Ответить
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06.01.2025 11:13 Ответить
Він також зауважив, що наразі не думає над висуванням своєї кандидатури, попри спекуляції різних політиків. Якщо б у Петра була така рашистсько-аферистична совість,як в "зе поцріота",то у 2019 році ніяких виборів не було би взагалі... а квартальний клован втішав би куйла виступами в 3,14дерації."лабаючи соло пісюном "
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06.01.2025 11:15 Ответить
"Це залежить від того, як завершиться ця війна" - какая мудрая мысль!
Действительно, если Украина проиграет - куда он будет балотироваться?
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06.01.2025 11:15 Ответить
Стане гауляйтером. А коли Україна переможе - піде на нари.
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06.01.2025 11:22 Ответить
А шо воно взагалі знає?
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06.01.2025 11:21 Ответить
Людину можна вивезти із Кривого Рогу, але Кривий Ріг із людини - неможливо, тим більше, коли вона - ортодоксальний ухилянт!
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06.01.2025 11:23 Ответить
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06.01.2025 12:31 Ответить
А він знає,що тепер 73% виборців люто ненавидять самі себе за таке невчасне бажання прикольнутись?
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06.01.2025 11:31 Ответить
не навіюйте собі ілюзії, не мають вони чим робити висновки, ржумалка не розвинена зовсім.
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06.01.2025 11:58 Ответить
Тю на тебе, чмо 🤡 заштирене !!!не дай Боже !!!
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06.01.2025 11:37 Ответить
То в Лєнкі-скумбрії треба було питати, а не в Зєлі. Вона в курсі...
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06.01.2025 11:42 Ответить
Зуйло по своєму психотипу такий же самий як *****. Але йому з народом трохи не пощастило. З цього жлоба вийшов би хіба що "губєрнатор новороссіі" з довічним правом розкрадати бюджет. Саме на це він і сподівався в Омані...
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06.01.2025 11:45 Ответить
та йди вже геть і так пересидів.
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06.01.2025 11:54 Ответить
І за що нам таке лайно...
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06.01.2025 11:56 Ответить
Буде тобі другий перший термін, але у тюрмі…
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06.01.2025 11:57 Ответить
Вова, ти ріскни просто залишитись в Україні
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06.01.2025 12:06 Ответить
дивлячись, як війна закінчиться...значить буде
єдина шутка кварталу, хоча й чорногуморна, яку я зацінив більш ніж на три з мінусом (
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06.01.2025 12:20 Ответить
О, как! **************** так уверен в победе Украины?
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06.01.2025 12:26 Ответить
Глупая відповідь як і сам зеленський
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06.01.2025 12:32 Ответить
очЄнь уж прездоболу-заочнику сідЄть нє хочется ЗА ВСЬО.. вся надєжда на вибори та лохторат дебілів-приколістів..
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06.01.2025 12:38 Ответить
Зачем выборы вечному диктатору?
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06.01.2025 12:38 Ответить
ПІСЛЯ ЙОГО ІНТЕРВ'Ю ДЕ ВІН ОПУСТИВСЯ ДО РІВНЯ БИДЛО З ЙОГО РОСІЙСЬКИМ МАТОМ ЙОГО ТРЕБА ГНАТИ СЯНИМИ ТРЯПКАМИ
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06.01.2025 12:52 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1876170972430262695

Зе вже почав підготовку до виборів. Хоча робить вигляд, що ні

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06.01.2025 13:01 Ответить
Зеленский не выиграет следующие выборы. С ним связана война, а во вторых он не выполнил свои предвыборные обещания. Воровское государство как было, так и осталось. Тот кто придет после него будет вынужден менять систему, иначе Украина перестанет существовать, как государство. Советское наследие проели и разворовали, а с таким уровнем свободы предпринимательства и бандитской государственной системой никто сюда деньги вкладывать не будет. Напоминаю, что перед войной валовый продукт на душу населения был около 4000 зеленых, это примерно уровень Туниса. Ну и война добавила проблем. Западная помощь сейчас спасает, но она не вечна.
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06.01.2025 13:04 Ответить
Даже не думай об этом.
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06.01.2025 13:13 Ответить
Нє, ну так. Трудно буде балотуватися з Ростова. Та ще й Яник образиться.
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06.01.2025 13:30 Ответить
Господи прости нам грішних, нехай " найкращий" президент більше не турбується про країну.... Дай йому відпочинок
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06.01.2025 13:35 Ответить
як він поважно про єрмако-татарівську шоблу " в залежності що люди хочуть"..
знаємо тих людей, красти вони хочуть, а от відповідати вони ні за шо не хочуть
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06.01.2025 13:44 Ответить
ваВА ти Україні і її народу "нахєр нє нужен!"! Ти "должен толька сваім радітєлям" - ЗАБУВ??? Твій наступний термін буде недовго у вигляді домашнього арешту у папи саші і мами ріми, а потім (після суду) домашній президент стане камерним - на довічно, де тебе будуть мати в "любом калічєствє і с любой старани"
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06.01.2025 14:02 Ответить
Якщо Україна програє,то балотуватиметься в Держдуму РФ.Як переможе,то зніме новий серіал «Великий Кормчий».І піпл схаває і проголосує як слід.Що кому не ясно?
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06.01.2025 14:38 Ответить
правління цього совєцького чєловєка-найганебніша сторінка в новітній історії України. сподіваюсь,що більше такого не станеться
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06.01.2025 15:02 Ответить
"Друге пришестя. Як Зеленський та перша леді хочуть виграти вибори знову?"

https://www.youtube.com/watch?v=_Ji9sw_jqT4
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06.01.2025 15:08 Ответить
Що значмть "не знає"?

То Зеленський свідомо брехав, коли офіційно всій країні заявляв, що йде на один термін?
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06.01.2025 16:52 Ответить
 
 