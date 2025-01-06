Возле ЗАЭС снова раздавались взрывы. Это стало еще одной угрозой ядерной безопасности, - МАГАТЭ

Днем 5 января за пределами периметра Запорожской АЭС раздались два громких взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ по ситуации в Украине Рафаэля Гросси, которое было опубликовано вечером 5 января

"Сотрудники Международного агентства по атомной энергии(МАГАТЭ) сообщили, что сегодня слышали громкие взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые совпали во времени с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции, что стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что два громких взрыва прогремели за пределами периметра ЗАЭС примерно в 12:45 и 15:45.

"На данный момент МАГАТЭ еще не смогло подтвердить какое-либо воздействие. Команда МАГАТЭ также сообщила, что неоднократно слышала пулеметные очереди, которые доносились с территории объекта", - сообщили в Агентстве.

По сообщениям, жертв и пострадавших не было, а также не было никакого воздействия на какое-либо оборудование АЭС.

Напомним, российские захватчики продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС, не имея возможности его отремонтировать.

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