Войска РФ атаковали в районе Волчанска, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, за минувшие сутки произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 единиц "Искандер М", 1 авиаудар с использованием 13 НАР, а также 42 удара дронами-камикадзе. Осуществили 379 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харків", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составили 71 человек, из них безвозвратные - 30, санитарные - 41.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 66 единиц вооружения и военной техники