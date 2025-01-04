Войска РФ дважды пытались штурмовать в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 72 человека и 67 единиц вооружения и техники, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 9 часов утра 4 января, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Харьковщине
За прошедшие сутки враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска. российские оккупанты нанесли 60 ударов дронами-камикадзе и совершили 430 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери армии РФ
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Так, потери врага за минувшие сутки составляют 72 существа, из них безвозвратные - 24, санитарные - 48.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 3 боевые бронированные машины;
- 6 артиллерийских систем;
- 7 автомобилей;
- 5 единиц спецтехники;
- 46 БпЛА.
Кроме того уничтожено:
- 72 укрытия для личного состава;
- 3 стартовые позиции запуска БпЛА;
- 4 места хранения боеприпасов;
- 1 место хранения горюче-смазочных материалов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 794 760 российских захватчиков.
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