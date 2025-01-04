РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости
515 0

Войска РФ дважды пытались штурмовать в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 72 человека и 67 единиц вооружения и техники, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківщині 4 січня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 9 часов утра 4 января, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

За прошедшие сутки враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска. российские оккупанты нанесли 60 ударов дронами-камикадзе и совершили 430 обстрелов позиций защитников Украины.

Также смотрите: Штурмовые действия и российские пленные, - ГУР опубликовало эксклюзивное видео освобождения Волчанского агрегатного завода. ВИДЕО

Потери армии РФ

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 72 существа, из них безвозвратные - 24, санитарные - 48.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 боевые бронированные машины;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 7 автомобилей;
  • 5 единиц спецтехники;
  • 46 БпЛА.

Читайте: Украина сорвала планы России захватить Харьков, Сумы и Запорожье осенью-зимой 2024 года, - Зеленский

Кроме того уничтожено:

  • 72 укрытия для личного состава;
  • 3 стартовые позиции запуска БпЛА;
  • 4 места хранения боеприпасов;
  • 1 место хранения горюче-смазочных материалов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 794 760 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19307) уничтожение (6974) боевые действия (4092) Волчанск (390) Харьковская область (830) Чугуевский район (105) война в Украине (3998)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 