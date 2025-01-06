РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4398 посетителей онлайн
Новости Война
387 2

Украина вернула домой 449 детей благодаря инициативе Bring Kids Back UA, - ​​ОП

Україна повернула додому 449 дітей завдяки ініціативі Bring Kids Back UA

В течение 2024 года 449 украинских детей, которых принудительно депортировали или удерживали на временно оккупированных территориях, вернулись в свои семьи благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украина активно использует все международные платформы для усиления давления на Россию и привлечения внимания к вопросу похищенных детей. От Саммита Мира до заседаний Совета Безопасности ООН, представители Украины призывают международное сообщество объединиться ради возвращения маленьких украинцев.

"В этом году наша цель остается неизменной: вернуть каждого украинского ребенка домой. Украинские дети заслуживают расти на своей родной земле, в окружении любви, безопасности и с надеждой на светлое будущее", - отметили в ОП.

Как отмечается, значительный вклад в достижение этой цели сделали международные партнеры инициативы. Представители ОП выразили благодарность всем, кто поддерживает деятельность Bring Kids Back UA и помогает возвращать детей домой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще четырех детей удалось вернуть с ВОТ Херсонщины

Автор: 

война (1380) дети (6514) возврат (219) Офис Президента (1799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуємо найзеличнішому препізеденту взесвіту на руцях дЄрьмака, що так файно погрався в кішки-мишки та спочатку зероїчно їх здав нелюдам, а потім прОПіарився на поверненні дітей, котрі не впевнений, що зможуть без психіатрів пережити все це...
показать весь комментарий
06.01.2025 12:14 Ответить
А скільки дітей вивезли рашисти за програмою Зєлі «шашлички в травні»?
показать весь комментарий
06.01.2025 12:39 Ответить
 
 