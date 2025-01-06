Украина вернула домой 449 детей благодаря инициативе Bring Kids Back UA, - ​​ОП

В течение 2024 года 449 украинских детей, которых принудительно депортировали или удерживали на временно оккупированных территориях, вернулись в свои семьи благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украина активно использует все международные платформы для усиления давления на Россию и привлечения внимания к вопросу похищенных детей. От Саммита Мира до заседаний Совета Безопасности ООН, представители Украины призывают международное сообщество объединиться ради возвращения маленьких украинцев.

"В этом году наша цель остается неизменной: вернуть каждого украинского ребенка домой. Украинские дети заслуживают расти на своей родной земле, в окружении любви, безопасности и с надеждой на светлое будущее", - отметили в ОП.

Как отмечается, значительный вклад в достижение этой цели сделали международные партнеры инициативы. Представители ОП выразили благодарность всем, кто поддерживает деятельность Bring Kids Back UA и помогает возвращать детей домой.

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