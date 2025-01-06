Украинский пилот маневрирует в воздухе и уводит самолет от удара российской ракеты. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы пилота украинских Воздушных Сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин удачно маневрирует и избегает удара российской ракеты.
"На грани жизни и смерти. Украинский пилот на МиГ уклонился от вражеской ракеты", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+22 мыкола дрон
показать весь комментарий06.01.2025 12:22
+11 anna petrova #587029
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+8 Bogdan #591399
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Це не "пощастило", це майстерність пілота, якого вчили протиракетним маневрам.
а от дальність ураження кс-172 (для су-30мк, су-35 бм, су-57) - до 400 км (щоправда про застосування цих нових ракет дані відсутні)
Але тим не менше, той жеж F35 навіть вертикально злітати/сідати може, це найскладніши з маневрів thrust vectoring. Тому рудімент чи ні, а на всяк випадок маневреність зберігають.