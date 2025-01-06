Украинский пилот маневрирует в воздухе и уводит самолет от удара российской ракеты. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы пилота украинских Воздушных Сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин удачно маневрирует и избегает удара российской ракеты.

"На грани жизни и смерти. Украинский пилот на МиГ уклонился от вражеской ракеты", - говорится в комментарии к видео.

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