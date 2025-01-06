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Новости Война
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Украинский пилот маневрирует в воздухе и уводит самолет от удара российской ракеты. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы пилота украинских Воздушных Сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин удачно маневрирует и избегает удара российской ракеты.

"На грани жизни и смерти. Украинский пилот на МиГ уклонился от вражеской ракеты", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Пилот украинского СУ-25 сбрасывает на цель французские авиабомбы AASM-250 "Hammer". ВИДЕО

Также смотрите: Пилот украинского СУ-25 сбрасывает на цель французские авиабомбы AASM-250 "Hammer". ВИДЕО

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авиация (2832) война (1380) боевые действия (4114) Воздушные силы (2327)


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Топ комментарии
+22
бережи вас БОГ !!!!!
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06.01.2025 12:22
+11
Ви трохи не розумієте, про що пишете. рашистська Р37М летить на відстань до 400км, а наші керовані авіабомби до 100км, Storm Shadow до 250км.

Це не "пощастило", це майстерність пілота, якого вчили протиракетним маневрам.
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06.01.2025 12:46
+8
скиди керованих бомб це завжди величезний ризик.
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06.01.2025 12:26
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Правила форума Совет форумчан
Хто літак під ППО підставив? Наступного разу може не пощастити!!
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06.01.2025 12:22 Ответить
скиди керованих бомб це завжди величезний ризик.
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06.01.2025 12:26 Ответить
Ви трохи не розумієте, про що пишете. рашистська Р37М летить на відстань до 400км, а наші керовані авіабомби до 100км, Storm Shadow до 250км.

Це не "пощастило", це майстерність пілота, якого вчили протиракетним маневрам.
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06.01.2025 12:46 Ответить
кацапи брешуть (у т.ч. у вікі), що макс дальність ураження цілі Р37М становить до 300 км,
а от дальність ураження кс-172 (для су-30мк, су-35 бм, су-57) - до 400 км (щоправда про застосування цих нових ракет дані відсутні)
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06.01.2025 15:17 Ответить
бережи вас БОГ !!!!!
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06.01.2025 12:22 Ответить
Для тих, хто вважає, що маневреність винищувачів - рудимент.
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06.01.2025 12:30 Ответить
Якщо винищувач ********, то дійсно рудімент. У ********* винищувача буде ******** дальнобійний радар і ******* дальнобійні ракети, які може доводити до цілі літак ДРЛО, тому ******** винищувач банально ніколи не потрапить в догфайт або під ракету.

Але тим не менше, той жеж F35 навіть вертикально злітати/сідати може, це найскладніши з маневрів thrust vectoring. Тому рудімент чи ні, а на всяк випадок маневреність зберігають.
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06.01.2025 12:55 Ответить
Це опис сферичного коня у вакуумі (c), а не реалій війни. На винищувачі навіть гармати досі ставлять.
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06.01.2025 13:13 Ответить
А зайти літаком позаду ракети і шмальнути по ній, таке можливо?
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06.01.2025 12:30 Ответить
Можливо, але сенсу немає.
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06.01.2025 12:40 Ответить
Ракети бувають гарні та різні (як і винищувачі), але, здається, зазвичай ракета набагато швидше за літак (навіть за винищувач).
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06.01.2025 12:41 Ответить
Він навмисно дурне запитання пише.
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06.01.2025 12:44 Ответить
Ракети ЗРК, ПРО, балістичні - так, швидші за літак винищувач, здатні витримувати більші перевантаження при маневруванні. Крилаті ракети - повільніші і є гарними цілями для ******** бойових літаків.
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06.01.2025 13:29 Ответить
Можливо. Відкривай іграшку на телефоні і " заходь ззаду"
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06.01.2025 12:43 Ответить
Бережи вас Бог
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06.01.2025 12:43 Ответить
Летит самолёт по прямой, за ним точно также ракета. Где видно, что он от неё ушёл?
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06.01.2025 12:51 Ответить
літак зробив протиракетний маневр в кінці відео
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06.01.2025 12:57 Ответить
короткое видео, всего 6 секунд. Нужно было дальше заснять, как самолёт уходит вдаль.
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06.01.2025 13:04 Ответить
Маневр чимось нагадав сцену з фільму "13 днів" (2000), тільки там ракети атакують на інший висоті і фінал сумний, а ще, добре, що у Х-уйла зараз немає стільки ракет, скільки встиг до 1962 року наклепати Хрущов.
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06.01.2025 12:53 Ответить
Почему-то голос зрителя чуть раньше, чем мы видим уклонение(вроде начало в 0:02 сразу после его возгласа). Это какая-то рассинхронизация видео со звуком или маневр начался раньше и наблюдатель это понял и оценил?
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06.01.2025 14:37 Ответить
А расєянським взагалі маневрувати не доводиться .
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06.01.2025 16:19 Ответить
 
 