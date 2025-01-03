Пілот українського СУ-25 скидає на ціль французькі авіабомби AASM-250 "Hammer". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойового застосування українськими пілотами французьких авіабомб AASM-250 "Hammer".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова робота українського воїна зафільмованами камерами установленими на зовнішньому боці корпусу літака.
AASM - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками.
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завжди у вас хтось винен але не ви.
кукушка хвалит петушка , за то что хвалит он кукушку (с) )))
і крім асфальта можете ще кидати бракованими мінами, іріна
Через це дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів, замість 70 км, як у випадку із висотним скиданням. Таке застосування AASM Hammer насправді є абсолютно традиційним та використовується у випадку наявності у ворога далекобійних засобів ППО. Саме такий метод застосування AASM Hammer вочевидь використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами - JDAM-ER та SDB.
Тому, будь ласка, не пишіть ***** (якщо звісно це не є ваша робота тут на форумі).
Скоріш за все ,не хочуть ризикувати...щоб не збили....інакше рашистські пропагандисти піднімуть галас,що вони збили Ф-16,що конашєнков намалює відразу 10 шт.
це не срібня куля а лише гарний літак