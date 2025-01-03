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авіація (4045) боєприпаси (2215) війна (474) Франція (2905)

Пілот українського СУ-25 скидає на ціль французькі авіабомби AASM-250 "Hammer". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойового застосування українськими пілотами французьких авіабомб AASM-250 "Hammer".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова робота українського воїна зафільмованами камерами установленими на зовнішньому боці корпусу літака.

Дивіться: Пара українських штурмовиків СУ-25 атакують окупантів американськими ракетами "Zuni". ВIДЕО

Дивіться також: Пуск американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів. ВIДЕО

AASM - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками.

Також дивіться: Український винищувач вдарив AASM Hammer по підземному пункту управління рашистів на Курському напрямку. ВIДЕО

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Топ коментарі
+19
Бережи Бог нашаго сокіла.
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03.01.2025 10:54
+13
Проблема - у кількості. На одну таку русня півтисячі скидає.
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03.01.2025 10:47
+9
Дякуємо-то дякуємо, але ситуацію не переломить. Русня свої тисячами щомісяця кидає.
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03.01.2025 11:01
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Проблема - у кількості. На одну таку русня півтисячі скидає.
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03.01.2025 10:47 Відповісти
Дякуємо-то дякуємо, але ситуацію не переломить. Русня свої тисячами щомісяця кидає.
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03.01.2025 11:01 Відповісти
зельоні холуї відробляють 30 серебряніков .. Захід віноват - не дав Зірку Смерті
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03.01.2025 11:09 Відповісти
Твій коханий "захід" спочатку роззброїв Україну (не без участі внутрішніх ворогів, кучмо-виродків), взамін надавши туалетний меморандум. А нині колективний захід грається в ігрища, ціна яким - кров українців : США, як торговий партнер рашки, хоче ослабити ЄС, виснаживши Європу штучно затягнутим і обмеженим постачанням озброєнь. ЄС (особливо Німеччина) заглядає в рот Вашингтону і боїться перднути без дозволу Білого Дому. Істинні союзники України - країни Балтії і Скандинавського півострова. Великобританію не називаю, як одну з учасниць колективного і лицемірного пограбування ядерних озброєнь України.
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03.01.2025 19:14 Відповісти
а тобі сраку мамка підтирає чи хто , гнида зелена
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03.01.2025 21:48 Відповісти
розброїла тебе зелену гниду паРаша.. вали в паРашу і не ний , гнида
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03.01.2025 21:49 Відповісти
ага..скажи це своєму зельоному лідору ..нехай кидає керованим асфальтом.

завжди у вас хтось винен але не ви.
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03.01.2025 11:07 Відповісти
звісно..як і ти зелена гнида )
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03.01.2025 11:21 Відповісти
ти петушок не хвилюйся.. "іринка" підмахнула

кукушка хвалит петушка , за то что хвалит он кукушку (с) )))
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03.01.2025 11:22 Відповісти
відповідаю на видалене - я не буду вибачатись оскільки відповів літературною цитатою

і крім асфальта можете ще кидати бракованими мінами, іріна
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03.01.2025 11:41 Відповісти
То французи ще не знають що з ті 50 шт на місяць скидають за раз по 6 шт для з'емки кліпів. КАБ по третину мільйона баксів за шт використовують як НУРСи - куди бог пошле.
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03.01.2025 11:20 Відповісти
Ще скажіть, що зєля їх потайки ІДІЛу продає, по п'ятсот дірхам за дюжину.
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03.01.2025 11:55 Відповісти
а що не так сказано? Кидать бомби з "інерційною системою" з кабрірування це те саме шо і нурси запускать. Ви просто не розумієте, це як стріляти з Града на ходу їдучи по полю з буряками на повній швидкості.
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03.01.2025 12:50 Відповісти
Які кліпи? Дякуйте, що вашій нікчемності дали можливість побачити відео бойової роботи пілотованої авіації України. Але в очах ботососалок, то так - нехай будуть кліпи...
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03.01.2025 13:46 Відповісти
Су-25 має тільки два пілона для підвіса цих бомб, тобто один борт може скинути тільки дві штуки. На відео пілот здійснює дуже низьковисотний політ, що пов'язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС, потім задирає ніс машини і під кутом 45 градусів різко набирає висоту. На сьомій секунді виконання цього маневру проходить скидання AASM Hammer, після чого пілот здійснює розворот на гірці та знову знижується до мінімальної висоти. А поки літак виходить з атаки, в AASM Hammer вмикаються двигуни, які закидують їх на висоту, завидки вони по навісній траєкторії вже летять до цілі.
Через це дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів, замість 70 км, як у випадку із висотним скиданням. Таке застосування AASM Hammer насправді є абсолютно традиційним та використовується у випадку наявності у ворога далекобійних засобів ППО. Саме такий метод застосування AASM Hammer вочевидь використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами - JDAM-ER та SDB.
Тому, будь ласка, не пишіть ***** (якщо звісно це не є ваша робота тут на форумі).
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03.01.2025 18:13 Відповісти
секси....
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03.01.2025 10:49 Відповісти
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03.01.2025 13:01 Відповісти
Бережи Бог нашаго сокіла.
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03.01.2025 10:54 Відповісти
А про Ф-16 ніяких новин! Дивно...
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03.01.2025 10:56 Відповісти
Ф-16 просто в кадр не потрапив - на прикритті штурмовиків неподалік "чергував"....
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03.01.2025 11:00 Відповісти
От і я теж подумав,так очікували...так очікували на Ф-16..так багато говорили про ці літаки...що хоч щось зміниться на полі бою..
Скоріш за все ,не хочуть ризикувати...щоб не збили....інакше рашистські пропагандисти піднімуть галас,що вони збили Ф-16,що конашєнков намалює відразу 10 шт.
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03.01.2025 11:04 Відповісти
Да військовим чхати на Конашенкова і що там вони "намалюють". Вам особисто не доповіли про роботу Ф-16
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03.01.2025 12:47 Відповісти
Ще справа в тому, з яким озброєнням надали ці розпіарені вудо-дітаки Ф-16. Якщо з ракетами "повітря-повітря" короткого радіусу дії і снарядами для скорострільної авіаційної гармати, щоб збивати шахеди і дозвукові ракети "Калібр" і "Х". Щоб ми, не доведи Бідон, не змогли знищувати аеродроми базування Ту-95, склади з шахедами і цехи з виробництва ракет в глибині рашки. Щобнебулоескалації. Тому Ф-ки стали лишень засобами ППО.
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03.01.2025 19:25 Відповісти
можливо пілоти не готови, бережуть
це не срібня куля а лише гарний літак
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04.01.2025 07:28 Відповісти
а нащо ..оманська гнида пропіарилась (дайте Ф-16 ми всех парвьом ) - обісралась ..того й новин нема
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03.01.2025 11:08 Відповісти
Ефки присутні на території України, регулярно бачу їх прольоти. В цього пілота/полотів є свій канал на ютьюб, зокрема на деяких відео присутній міг-29, мабуть як прикриття та/або ураження ворожих наземних комплексів ППО.
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03.01.2025 11:12 Відповісти
Скидайте та повертайтесь, ПТАХИ!
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03.01.2025 11:08 Відповісти
І що, воронеж без світла? У мацкві графіки обмежень?
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03.01.2025 12:12 Відповісти
СУ-25 - це фронтовий штурмовик, при чому тут варонеж чи мацква.
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03.01.2025 13:48 Відповісти
музыка - sysytem of a down "chop suey"
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03.01.2025 13:09 Відповісти
п1лот майстер..
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03.01.2025 13:45 Відповісти
Для чого дорогі імпортні КАБи використовувати як звичайні авіабомби?Для того щоб дальність ураження відповідала заявленим 70 км,літак повинен піднятись на висоту більше 10 км,а не на оту що в цьому рекламному ролику.Після нашої перемоги потрібно провести розслідування і з'ясувати хто віддав такий "розумний" наказ,та ще й вистачило розуму зафіксувати це на відео.
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03.01.2025 13:51 Відповісти
А звідки зрозуміло що це рекламний ролик, а не виконання бойового завдання ? Судячи з того, що літак йшов на низькій висоті і відстрілював теплові пастки-це було десь близько лінії фронту.
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03.01.2025 16:37 Відповісти
Справа в тому що він не тільки відстрілював теплові ловушки на малій висоті але й скидав керовані авіабомби з тієї ж висоти,а враховуючи перевагу орків у ППО пілот не підлітав би надто близько до зони ураження і КАБ запустив би правильно - з висоти більше 10км. та відстані 70км.
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03.01.2025 19:57 Відповісти
Ще один ксперд😀 . Бимбомєтатель з дивану
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03.01.2025 22:39 Відповісти
Які ще більше 10км ? Відео уважно передивись. Це Су-25. У нього практична стеля-7км. Бойова-5км. І раджу передивитись відео двічи. На 00:45 та 02:20 наприклад. Задертий ніс літака ні про що не каже ? І для чого це робиться ?
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03.01.2025 23:31 Відповісти
Ти сам дав відповідь на своє запитання... попри такі характеристики СУ25 на них чіпляють недешеві керовані авіабомби,а повинні б використати звичайні авіабомби.Увесь сенс КАБів - завдати ураження ворогу,при цьому якнайменше ризикуючи життям пілотів та ймовірним знищенням літаків,саме тому КАБи орки запускають з висоти 12-14 кілометрів на дальність від 40 км.Тому таке,як на відео,використання КАБів є недоцільним,адже з таким же результатом можна було використати звичайні ФАБи.Якщо не володієш інформацією то вбий пошуковику з якої висоти скидають КАБи і чи підходять для цього СУ-25.
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04.01.2025 11:14 Відповісти
Дуже похвально, що ти вивчив, що таке каб і з якої висоти він скидається для дального польоту. Але, "якщо не володієш інформацією", то AASM Hammer-це не зовсім каби. Це-напівракети, тому що в них є двигуни. І скидали їх ще влітку МІГ-29 також з кабрування ("задирання" носу літака), як і на СУ-25 зараз. На, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/suputnikovij_znimok_pidtverdiv_u_rf_minus_tsentr_kosmichnogo_zvjazku_pid_jevpatorijeju-15809.html ознайомся, будеш володіти інформацією, навіщо так роблять і як саме летить ця бомба. Заразом дізнаєшся, нащо наші літаки йдуть на наднизьких висотах. Підказка-для "якнайменше ризикуючи життям пілотів та ймовірним знищенням літаків".
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04.01.2025 12:19 Відповісти
Эксперд Андрій по відосу провів розслідування)
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04.01.2025 06:33 Відповісти
Я думав що мене поганий зір,а виявляється що в тебе проблеми не тільки із зором .Передивись як виглядає кабрування на твоєму відео,і побачиш що МІГ-29 швидко набирає висоту,вмикаючи форсаж, а з двигунів виривається чорний дим,і до цього відео претензій нема,але на відео СУ-25 на низькій висоті не виконує кабруванна а тупо скидає дуже недешеві бомби з малої висоти,це видно по відсутності чорних відпрацьованих газів двигуна,а також по тому що після скиду авіабомби літак підкидує вгору.
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04.01.2025 18:41 Відповісти
 
 