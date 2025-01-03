Пілот українського СУ-25 скидає на ціль французькі авіабомби AASM-250 "Hammer". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойового застосування українськими пілотами французьких авіабомб AASM-250 "Hammer".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова робота українського воїна зафільмованами камерами установленими на зовнішньому боці корпусу літака.

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AASM - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками.

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