Пуск американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис пуску американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на загарбників здійснив пілот винищувача із 831-ї бригади тактичної авіації.
"Ці кадри - від пілотів винищувачів 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил України. Наші воїни зняли відео пуску ракети AGM-88 HARM по позиціях російських окупантів", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.10.2024 09:40 Відповісти Посилання
+6 untrollable
показати весь коментар24.10.2024 10:17 Відповісти Посилання
+4 Ярослав Викторович
показати весь коментар24.10.2024 09:47 Відповісти Посилання
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Можна уточнити? Стріляли по піхоті чи РЛС? Бо з назви статті геть не зрозуміло.
А взагалі - то все слова, головне щоб влучили.
AGM-88 HARM (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Высокоскоростная противорадиолокационная ракета)
По каким позициям противорадиолокационными ракетами лупят ВСУ?