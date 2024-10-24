Пуск американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис пуску американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на загарбників здійснив пілот винищувача із 831-ї бригади тактичної авіації.

"Ці кадри - від пілотів винищувачів 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил України. Наші воїни зняли відео пуску ракети AGM-88 HARM по позиціях російських окупантів", - йдеться у коментарі до відео.

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