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Пуск американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис пуску американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на загарбників здійснив пілот винищувача із 831-ї бригади тактичної авіації. 

"Ці кадри - від пілотів винищувачів 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил України. Наші воїни зняли відео пуску ракети AGM-88 HARM по позиціях російських окупантів", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

авіація (4173) ракети (4078) США (23437)


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Топ коментарі
+14
Красень!...
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24.10.2024 09:40 Відповісти
+6
як ви хармом вистрілите по піхоті? вона навіть не наведеться і пуск буде блокований. хібашо з пілона скинути на голову.
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24.10.2024 10:17 Відповісти
+4
... по позиціяХ
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24.10.2024 09:47 Відповісти
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Красень!...
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24.10.2024 09:40 Відповісти
Але не дуже вглиб окупантів ...
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24.10.2024 09:41 Відповісти
... по позиціяХ
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24.10.2024 09:47 Відповісти
Дуже добре.
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24.10.2024 09:55 Відповісти
AGM-88 HARM (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Высокоскоростная противорадиолокационная ракета)

Можна уточнити? Стріляли по піхоті чи РЛС? Бо з назви статті геть не зрозуміло.
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24.10.2024 10:01 Відповісти
як ви хармом вистрілите по піхоті? вона навіть не наведеться і пуск буде блокований. хібашо з пілона скинути на голову.
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24.10.2024 10:17 Відповісти
А РЛС не може "стоять на позиціцях"?...
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24.10.2024 21:47 Відповісти
РЛС стоїть на позиції.
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24.10.2024 22:56 Відповісти
Так в чому "проблема"?...
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24.10.2024 22:58 Відповісти
Проблема у подачі новини. Якщо "по позиціях" - то це залповий або касетний удар по площі. Якщо одним хармом - то це знищення однієї РЛС (можливо всього комплексу).
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25.10.2024 09:36 Відповісти
Ну так "вистрелили по позиціях" протирадіолокаційною ракетою - і ПОПАЛИ! Бо ракета прийшла у напрямку активного радіоімпульсу випромінення РЛС... Це все одно, що пустить ракету з інфрачервоною голівкою самонаведення просто у сектор повітряного простору, де перебуває ворожий літак - і вона захопить "вихлоп" його двигуна та "влетить" тому "у сраку"...
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25.10.2024 09:58 Відповісти
То виходить, що пускають навмання? Весь "прикол" у термінах. "По позиціях" - множина, "По позиції" - однина. Чи може одна ракета для точкового удару працювати по кількох позиціях? РЛС займає одну позицію (бо це одна бойова одиниця). Ураження хармом буде саме по максимуму випромінювання, тут ти правий. Але ураження буде однієї позиції. Запуск такої ракети буде тільки після захвату цілі й писати, що стрельнули "по позиціях".... некоректно.
А взагалі - то все слова, головне щоб влучили.
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25.10.2024 10:29 Відповісти
А до чого тут "навмання"? Стріляли саме туди, звідки ішов радіоімпульс... Ракета - з самонаведенням... А якщо тобі не подобається термінологія - то пиши адміну... Він тобі "подякує за звернення"... Та й по тому...
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25.10.2024 10:52 Відповісти
Сподіваюсь, що влучила.
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24.10.2024 10:48 Відповісти
Як тут -- https://www.youtube.com/shorts/***********
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24.10.2024 10:51 Відповісти
Хотів спитати про одинокий пуск, але виявилось ...

AGM-88 HARM (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Высокоскоростная противорадиолокационная ракета)
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24.10.2024 12:13 Відповісти
Во Вьетнаме США"Шрайками" давали прикурить РЛСам. Эта ракета почище" Шрайка."
По каким позициям противорадиолокационными ракетами лупят ВСУ?
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24.10.2024 16:47 Відповісти
по позиціях ппо "фронтового" рівня - частіше це бук м3
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25.10.2024 04:01 Відповісти
 
 