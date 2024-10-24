Пуск американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись пуска американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на захватчиков совершил пилот истребителя из 831-й бригады тактической авиации.
"Эти кадры - от пилотов истребителей 831-й бригады тактической авиации Воздушных Сил Украины. Наши воины сняли видео пуска ракеты AGM-88 HARM по позициям российских оккупантов", - говорится в комментарии к видео.
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+14 Прощай немытая раССея
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+4 Ярослав Викторович
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Можна уточнити? Стріляли по піхоті чи РЛС? Бо з назви статті геть не зрозуміло.
А взагалі - то все слова, головне щоб влучили.
AGM-88 HARM (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Высокоскоростная противорадиолокационная ракета)
По каким позициям противорадиолокационными ракетами лупят ВСУ?