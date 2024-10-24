Пуск американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись пуска американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на захватчиков совершил пилот истребителя из 831-й бригады тактической авиации.

"Эти кадры - от пилотов истребителей 831-й бригады тактической авиации Воздушных Сил Украины. Наши воины сняли видео пуска ракеты AGM-88 HARM по позициям российских оккупантов", - говорится в комментарии к видео.

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