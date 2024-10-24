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Пуск американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись пуска американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на захватчиков совершил пилот истребителя из 831-й бригады тактической авиации.

"Эти кадры - от пилотов истребителей 831-й бригады тактической авиации Воздушных Сил Украины. Наши воины сняли видео пуска ракеты AGM-88 HARM по позициям российских оккупантов", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Ракета "HIMARS" прямым попаданием уничтожает ЗРК "Бук-М2" россиян. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2856) ракеты (3617) США (27166)


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Топ комментарии
+14
Красень!...
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24.10.2024 09:40 Ответить
+6
як ви хармом вистрілите по піхоті? вона навіть не наведеться і пуск буде блокований. хібашо з пілона скинути на голову.
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24.10.2024 10:17 Ответить
+4
... по позиціяХ
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24.10.2024 09:47 Ответить
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Красень!...
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24.10.2024 09:40 Ответить
Але не дуже вглиб окупантів ...
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24.10.2024 09:41 Ответить
... по позиціяХ
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24.10.2024 09:47 Ответить
Дуже добре.
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24.10.2024 09:55 Ответить
AGM-88 HARM (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Высокоскоростная противорадиолокационная ракета)

Можна уточнити? Стріляли по піхоті чи РЛС? Бо з назви статті геть не зрозуміло.
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24.10.2024 10:01 Ответить
як ви хармом вистрілите по піхоті? вона навіть не наведеться і пуск буде блокований. хібашо з пілона скинути на голову.
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24.10.2024 10:17 Ответить
А РЛС не може "стоять на позиціцях"?...
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24.10.2024 21:47 Ответить
РЛС стоїть на позиції.
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24.10.2024 22:56 Ответить
Так в чому "проблема"?...
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24.10.2024 22:58 Ответить
Проблема у подачі новини. Якщо "по позиціях" - то це залповий або касетний удар по площі. Якщо одним хармом - то це знищення однієї РЛС (можливо всього комплексу).
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25.10.2024 09:36 Ответить
Ну так "вистрелили по позиціях" протирадіолокаційною ракетою - і ПОПАЛИ! Бо ракета прийшла у напрямку активного радіоімпульсу випромінення РЛС... Це все одно, що пустить ракету з інфрачервоною голівкою самонаведення просто у сектор повітряного простору, де перебуває ворожий літак - і вона захопить "вихлоп" його двигуна та "влетить" тому "у сраку"...
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25.10.2024 09:58 Ответить
То виходить, що пускають навмання? Весь "прикол" у термінах. "По позиціях" - множина, "По позиції" - однина. Чи може одна ракета для точкового удару працювати по кількох позиціях? РЛС займає одну позицію (бо це одна бойова одиниця). Ураження хармом буде саме по максимуму випромінювання, тут ти правий. Але ураження буде однієї позиції. Запуск такої ракети буде тільки після захвату цілі й писати, що стрельнули "по позиціях".... некоректно.
А взагалі - то все слова, головне щоб влучили.
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25.10.2024 10:29 Ответить
А до чого тут "навмання"? Стріляли саме туди, звідки ішов радіоімпульс... Ракета - з самонаведенням... А якщо тобі не подобається термінологія - то пиши адміну... Він тобі "подякує за звернення"... Та й по тому...
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25.10.2024 10:52 Ответить
Сподіваюсь, що влучила.
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24.10.2024 10:48 Ответить
Як тут -- https://www.youtube.com/shorts/***********
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24.10.2024 10:51 Ответить
Хотів спитати про одинокий пуск, але виявилось ...

AGM-88 HARM (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Высокоскоростная противорадиолокационная ракета)
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24.10.2024 12:13 Ответить
Во Вьетнаме США"Шрайками" давали прикурить РЛСам. Эта ракета почище" Шрайка."
По каким позициям противорадиолокационными ракетами лупят ВСУ?
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24.10.2024 16:47 Ответить
по позиціях ппо "фронтового" рівня - частіше це бук м3
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25.10.2024 04:01 Ответить
 
 