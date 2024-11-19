Пара українських штурмовиків СУ-25 атакують окупантів американськими ракетами "Zuni". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пари українських штурмовиків СУ-25 із 299-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські пілоти здійснюють пуски некерованих американських ракет "Zuni".

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"Zuni" - американська некерована авіаційна ракета класу "повітря-земля" та класу "повітря-повітря". Може оснащуватись різними бойовими частинами, що включають фугасні, кумулятивно-осколкові, дипольні відбивачі та інші. Розроблена в 1950-і роки корпораціями Дуглас і Сперрі спільно з інженерами Випробувальної станції озброєнь Чайна-Лейк. У 1957 році була прийнята на озброєння ВМС і ВПС США. Ракетами озброювали палубні винищувачі F-89, F-4, а також усі типи штурмовиків. Призначається для ураження малорозмірних наземних та надводних цілей - танки, малі кораблі, артбатареї. Може оснащуватися різними видами бойових частин. Кумулятивно-уламкова БЧ пробиває броню завтовшки близько 500 мм. Максимальна дальність прицільного пострілу - 8 км. Стабілізація ракети в польоті забезпечується обертанням. Для використання з ракетами пропонується пусковий пристрій LAU-10, має чотири трубчасті напрямні, в які розміщуються ракети. Широко застосовувалася під час В'єтнамської війни.

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