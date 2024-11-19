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Новини Війна
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Пара українських штурмовиків СУ-25 атакують окупантів американськими ракетами "Zuni". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пари українських штурмовиків СУ-25 із 299-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські пілоти здійснюють пуски некерованих американських ракет "Zuni".

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"Zuni" - американська некерована авіаційна ракета класу "повітря-земля" та класу "повітря-повітря". Може оснащуватись різними бойовими частинами, що включають фугасні, кумулятивно-осколкові, дипольні відбивачі та інші. Розроблена в 1950-і роки корпораціями Дуглас і Сперрі спільно з інженерами Випробувальної станції озброєнь Чайна-Лейк. У 1957 році була прийнята на озброєння ВМС і ВПС США. Ракетами озброювали палубні винищувачі F-89, F-4, а також усі типи штурмовиків. Призначається для ураження малорозмірних наземних та надводних цілей - танки, малі кораблі, артбатареї. Може оснащуватися різними видами бойових частин. Кумулятивно-уламкова БЧ пробиває броню завтовшки близько 500 мм. Максимальна дальність прицільного пострілу - 8 км. Стабілізація ракети в польоті забезпечується обертанням. Для використання з ракетами пропонується пусковий пристрій LAU-10, має чотири трубчасті напрямні, в які розміщуються ракети. Широко застосовувалася під час В'єтнамської війни.

Дивіться: Пуск американської ракети AGM-88 HARM по позиціям окупантів. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4118) ракети (4021) США (22737) Повітряні сили (2625)


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Топ коментарі
+19
Який же ж нам сплавляють мотлох... Це пілоту треба увійти у візуальний контакт, ризикуючи життям та технікою, щоб той нурс шмальнуть...
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19.11.2024 11:23
+13
Слава героям і ганьба владі , що наші герої літають на таких старих літаках. За гроші з ремонтів доріг, асфальтів , відкатів могло б бути все інакше. Але ні.
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19.11.2024 12:23
+13
чому мотлох, чому ти так вирішило? а до блазня у тебе претензій немає, що нічого свого не випускають?
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19.11.2024 12:38
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А єєєта ж ескалація. І какая ! Гер Шольц за всЬо атвєтіт !
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19.11.2024 10:48 Відповісти
Зробили кацапам Zunilingus
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19.11.2024 10:52 Відповісти
Zunitraition)
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19.11.2024 14:00 Відповісти
Невже почалася жара ?
Приємна і радісна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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19.11.2024 11:00 Відповісти
Розроблена в 1950-і роки
А за часи 2 світової не залишилось ???
Нам би розробки 2000 р. .....
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19.11.2024 11:06 Відповісти
тобі і такої вистачить, головне щоб влучила
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19.11.2024 12:37 Відповісти
Стесняюсь вам , Ира, напомнить, в 2000 году в Украине был президентом таварещь Кучьма, вот у него еще не поздно спросить, где украинские ракеты разработки 2000 года.
И кстати, того Кучму президентом выбрали украинцы, а не американцы.
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20.11.2024 00:02 Відповісти
стесняюсь вам напомнить, що кляте сша видурило у України зброю, так щоб краще гондони, віддали нам те, що забрали, або заткнули писок
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20.11.2024 00:31 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/643959-kakoy-prezident-ukrainy-izbavilsya-ot-***********-kolichestva-zrk-i-raket-issledovanie-infografika

Стесняюсь вам , Oleg, ответить, то, что каждый ребёнок в яслях знает : украинские ракеты разработки 2000 года "испарились" во времена Ющенко и во времена Януковича ....
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20.11.2024 10:19 Відповісти
Vania , sidi rovna na butilke !
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19.11.2024 11:22 Відповісти
Мабуть з музею дістали ракети, вони ровесникі Байдена !
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19.11.2024 11:16 Відповісти
А еще атомная бомба ровестница Байдена.
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19.11.2024 12:42 Відповісти
а Ф16 ровесники Камилы Харрис и что, не нужны больше?
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20.11.2024 00:03 Відповісти
Який же ж нам сплавляють мотлох... Це пілоту треба увійти у візуальний контакт, ризикуючи життям та технікою, щоб той нурс шмальнуть...
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19.11.2024 11:23 Відповісти
Відстрілюють вони нормально, орки помирають. Не обов'язково входити в візуальний контакт
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19.11.2024 13:35 Відповісти
чому мотлох, чому ти так вирішило? а до блазня у тебе претензій немає, що нічого свого не випускають?
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19.11.2024 12:38 Відповісти
В мене їх занадто багато, але більше до мудрого народу, що обрав собі керманичем під час війни невігласа з бізнесом у москві.
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19.11.2024 21:41 Відповісти
А какие варианты ? Самолет без боеприпасов и вылетов-это бесполезный кусок металла.. Спасибо и за такие боеприпасы. Конечно пилот очень рискует-за это ему большое спасибо и уважение!
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19.11.2024 20:29 Відповісти
Я багато варіантів можу запропонувати, але ви ж мене президентом не обирали. Тому маємо мотлох 50-х років як потужну допомогу замість ядерної зброї, а не високотехнологічну коаліцію країн першого світу, здатну за два роки налагодити виробництво ракет на наших підземних заводах.
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19.11.2024 21:44 Відповісти
то чужой дядька должен прийти и сделать вам хорошо?
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20.11.2024 00:05 Відповісти
Ну, так. Нас врятує лише зовнішнє керування: років на 20 мінімум треба кликати кризових варягів-менеджерів, з жорстким контролем KPI з боку США та ЄС. Вкраїнчики голосують за гречку, обирають то крєпкіх хазяйствєніків, то відверту зелену русню у владу. Пасіонарії загинули. Наступні вибори виграють знову зелені, адмінресурсом та махінаціями, бо програш для шобли це втрата життя, у прямому сенсі. Тому я не бачу варіантів як за рахунок внутнішніх потужностей можна було б зберегти країну, та вийти хоча б на рівень 2019 року у найближчі 10 років.
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20.11.2024 01:13 Відповісти
Слава героям і ганьба владі , що наші герої літають на таких старих літаках. За гроші з ремонтів доріг, асфальтів , відкатів могло б бути все інакше. Але ні.
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19.11.2024 12:23 Відповісти
Гарно звісно, Так а що там Ф16??..
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19.11.2024 13:30 Відповісти
Це потрібно дякувати нашим можновладцям. Гавнодумі і президенту.
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19.11.2024 14:07 Відповісти
Дальность 8 км? Это те ракеты которыми Байден разрешил бить в глубь России?)))))
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19.11.2024 15:44 Відповісти
У нас свои есть с дальностью 2600 км. Просто клоуны их не хотят финансировать с августа 2019 г.
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19.11.2024 17:27 Відповісти
Капоніри слабенькі,десять років війни з кацапнею,може краще на ОНУРі замовити
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19.11.2024 21:14 Відповісти
бідні наші пілоти...
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20.11.2024 00:32 Відповісти
 
 