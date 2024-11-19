Пара украинских штурмовиков СУ-25 атакует оккупантов американскими ракетами "Zuni". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пары украинских штурмовиков СУ-25 из 299-й бригады тактической авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские пилоты осуществляют пуски неуправляемых американских ракет "Zuni".

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"Zuni" - американская неуправляемая авиационная ракета класса "воздух-земля" и класса "воздух-воздух". Может оснащаться различными боевыми частями, включающими фугасные, кумулятивно-осколочные, дипольные отражатели и другие. Разработана в 1950-е годы корпорациями Дуглас и Сперри совместно с инженерами Испытательной станции вооружений Чайна-Лейк. В 1957 году была принята на вооружение ВМС и ВВС США. Ракетами вооружали палубные истребители F-89, F-4, а также все типы штурмовиков. Предназначается для поражения малоразмерных наземных и надводных целей - танки, малые корабли, артбатареи. Может оснащаться различными видами боевых частей. Кумулятивно-осколочная БЧ пробивает броню толщиной около 500 мм. Максимальная дальность прицельного выстрела - 8 км. Стабилизация ракеты в полете обеспечивается вращением. Для использования с ракетами предлагается пусковое устройство LAU-10, имеющее четыре трубчатые направляющие, в которые размещаются ракеты. Широко применялась во время Вьетнамской войны.

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