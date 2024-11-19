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Новости Война
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Пара украинских штурмовиков СУ-25 атакует оккупантов американскими ракетами "Zuni". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пары украинских штурмовиков СУ-25 из 299-й бригады тактической авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские пилоты осуществляют пуски неуправляемых американских ракет "Zuni".

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"Zuni" - американская неуправляемая авиационная ракета класса "воздух-земля" и класса "воздух-воздух". Может оснащаться различными боевыми частями, включающими фугасные, кумулятивно-осколочные, дипольные отражатели и другие. Разработана в 1950-е годы корпорациями Дуглас и Сперри совместно с инженерами Испытательной станции вооружений Чайна-Лейк. В 1957 году была принята на вооружение ВМС и ВВС США. Ракетами вооружали палубные истребители F-89, F-4, а также все типы штурмовиков. Предназначается для поражения малоразмерных наземных и надводных целей - танки, малые корабли, артбатареи. Может оснащаться различными видами боевых частей. Кумулятивно-осколочная БЧ пробивает броню толщиной около 500 мм. Максимальная дальность прицельного выстрела - 8 км. Стабилизация ракеты в полете обеспечивается вращением. Для использования с ракетами предлагается пусковое устройство LAU-10, имеющее четыре трубчатые направляющие, в которые размещаются ракеты. Широко применялась во время Вьетнамской войны.

Смотрите: Пуск американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2821) ракеты (3556) США (26422) Воздушные силы (2257)


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Топ комментарии
+19
Який же ж нам сплавляють мотлох... Це пілоту треба увійти у візуальний контакт, ризикуючи життям та технікою, щоб той нурс шмальнуть...
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19.11.2024 11:23
+13
Слава героям і ганьба владі , що наші герої літають на таких старих літаках. За гроші з ремонтів доріг, асфальтів , відкатів могло б бути все інакше. Але ні.
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19.11.2024 12:23
+13
чому мотлох, чому ти так вирішило? а до блазня у тебе претензій немає, що нічого свого не випускають?
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19.11.2024 12:38
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А єєєта ж ескалація. І какая ! Гер Шольц за всЬо атвєтіт !
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19.11.2024 10:48 Ответить
Зробили кацапам Zunilingus
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19.11.2024 10:52 Ответить
Zunitraition)
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19.11.2024 14:00 Ответить
Невже почалася жара ?
Приємна і радісна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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19.11.2024 11:00 Ответить
Розроблена в 1950-і роки
А за часи 2 світової не залишилось ???
Нам би розробки 2000 р. .....
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19.11.2024 11:06 Ответить
тобі і такої вистачить, головне щоб влучила
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19.11.2024 12:37 Ответить
Стесняюсь вам , Ира, напомнить, в 2000 году в Украине был президентом таварещь Кучьма, вот у него еще не поздно спросить, где украинские ракеты разработки 2000 года.
И кстати, того Кучму президентом выбрали украинцы, а не американцы.
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20.11.2024 00:02 Ответить
стесняюсь вам напомнить, що кляте сша видурило у України зброю, так щоб краще гондони, віддали нам те, що забрали, або заткнули писок
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20.11.2024 00:31 Ответить
https://focus.ua/*******-novosti/643959-kakoy-prezident-ukrainy-izbavilsya-ot-***********-kolichestva-zrk-i-raket-issledovanie-infografika

Стесняюсь вам , Oleg, ответить, то, что каждый ребёнок в яслях знает : украинские ракеты разработки 2000 года "испарились" во времена Ющенко и во времена Януковича ....
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20.11.2024 10:19 Ответить
Vania , sidi rovna na butilke !
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19.11.2024 11:22 Ответить
Мабуть з музею дістали ракети, вони ровесникі Байдена !
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19.11.2024 11:16 Ответить
А еще атомная бомба ровестница Байдена.
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19.11.2024 12:42 Ответить
а Ф16 ровесники Камилы Харрис и что, не нужны больше?
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20.11.2024 00:03 Ответить
Який же ж нам сплавляють мотлох... Це пілоту треба увійти у візуальний контакт, ризикуючи життям та технікою, щоб той нурс шмальнуть...
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19.11.2024 11:23 Ответить
Відстрілюють вони нормально, орки помирають. Не обов'язково входити в візуальний контакт
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19.11.2024 13:35 Ответить
чому мотлох, чому ти так вирішило? а до блазня у тебе претензій немає, що нічого свого не випускають?
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19.11.2024 12:38 Ответить
В мене їх занадто багато, але більше до мудрого народу, що обрав собі керманичем під час війни невігласа з бізнесом у москві.
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19.11.2024 21:41 Ответить
А какие варианты ? Самолет без боеприпасов и вылетов-это бесполезный кусок металла.. Спасибо и за такие боеприпасы. Конечно пилот очень рискует-за это ему большое спасибо и уважение!
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19.11.2024 20:29 Ответить
Я багато варіантів можу запропонувати, але ви ж мене президентом не обирали. Тому маємо мотлох 50-х років як потужну допомогу замість ядерної зброї, а не високотехнологічну коаліцію країн першого світу, здатну за два роки налагодити виробництво ракет на наших підземних заводах.
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19.11.2024 21:44 Ответить
то чужой дядька должен прийти и сделать вам хорошо?
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20.11.2024 00:05 Ответить
Ну, так. Нас врятує лише зовнішнє керування: років на 20 мінімум треба кликати кризових варягів-менеджерів, з жорстким контролем KPI з боку США та ЄС. Вкраїнчики голосують за гречку, обирають то крєпкіх хазяйствєніків, то відверту зелену русню у владу. Пасіонарії загинули. Наступні вибори виграють знову зелені, адмінресурсом та махінаціями, бо програш для шобли це втрата життя, у прямому сенсі. Тому я не бачу варіантів як за рахунок внутнішніх потужностей можна було б зберегти країну, та вийти хоча б на рівень 2019 року у найближчі 10 років.
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20.11.2024 01:13 Ответить
Слава героям і ганьба владі , що наші герої літають на таких старих літаках. За гроші з ремонтів доріг, асфальтів , відкатів могло б бути все інакше. Але ні.
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19.11.2024 12:23 Ответить
Гарно звісно, Так а що там Ф16??..
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19.11.2024 13:30 Ответить
Це потрібно дякувати нашим можновладцям. Гавнодумі і президенту.
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19.11.2024 14:07 Ответить
Дальность 8 км? Это те ракеты которыми Байден разрешил бить в глубь России?)))))
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19.11.2024 15:44 Ответить
У нас свои есть с дальностью 2600 км. Просто клоуны их не хотят финансировать с августа 2019 г.
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19.11.2024 17:27 Ответить
Капоніри слабенькі,десять років війни з кацапнею,може краще на ОНУРі замовити
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19.11.2024 21:14 Ответить
бідні наші пілоти...
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20.11.2024 00:32 Ответить
 
 