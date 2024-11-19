Пара украинских штурмовиков СУ-25 атакует оккупантов американскими ракетами "Zuni". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пары украинских штурмовиков СУ-25 из 299-й бригады тактической авиации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские пилоты осуществляют пуски неуправляемых американских ракет "Zuni".
"Zuni" - американская неуправляемая авиационная ракета класса "воздух-земля" и класса "воздух-воздух". Может оснащаться различными боевыми частями, включающими фугасные, кумулятивно-осколочные, дипольные отражатели и другие. Разработана в 1950-е годы корпорациями Дуглас и Сперри совместно с инженерами Испытательной станции вооружений Чайна-Лейк. В 1957 году была принята на вооружение ВМС и ВВС США. Ракетами вооружали палубные истребители F-89, F-4, а также все типы штурмовиков. Предназначается для поражения малоразмерных наземных и надводных целей - танки, малые корабли, артбатареи. Может оснащаться различными видами боевых частей. Кумулятивно-осколочная БЧ пробивает броню толщиной около 500 мм. Максимальная дальность прицельного выстрела - 8 км. Стабилизация ракеты в полете обеспечивается вращением. Для использования с ракетами предлагается пусковое устройство LAU-10, имеющее четыре трубчатые направляющие, в которые размещаются ракеты. Широко применялась во время Вьетнамской войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приємна і радісна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
А за часи 2 світової не залишилось ???
Нам би розробки 2000 р. .....
И кстати, того Кучму президентом выбрали украинцы, а не американцы.
Стесняюсь вам , Oleg, ответить, то, что каждый ребёнок в яслях знает : украинские ракеты разработки 2000 года "испарились" во времена Ющенко и во времена Януковича ....