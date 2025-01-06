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Принудительных мер по возвращению украинцев из-за границы не будет, - Чернышов

Українців примусово не повертатимуть з-за кордону

Украина не будет осуществлять никаких принудительных мер для возвращения украинцев из-за рубежа.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов. В Украине - 32 миллиона примерно. Это большая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет осуществляться", - сказал он.

По словам Чернышова, Украина также будет рада успеху украинцев за рубежом, если они найдут там место для себя и своих семей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что нужно создать все необходимые экономические и социальные стимулы для возвращения украинцев из-за рубежа.

Также читайте: Никаких разногласий между МИД и Министерством национальности нет, у них разные задачи, - Сибига

Автор: 

возврат (219) Алексей Чернышов (150) МинЕд (12)


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Топ комментарии
+24
Закордон не Україна, там д'єрмаковські ''панятія'' не працюють!
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06.01.2025 12:25
+21
Звісно, що не буде. Тому що за кордоном жодні дебільні закони, які наприймають ці дегани, все одно не працюють.
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06.01.2025 12:31
+14
ці дебіли впевнені, що навколо одні зебіли??? Дякую 73%-ві, шашлики вам у всі дюри, а зверху мемуари Зебіленського.
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06.01.2025 12:30
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Закордон не Україна, там д'єрмаковські ''панятія'' не працюють!
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06.01.2025 12:25 Ответить
ці дебіли впевнені, що навколо одні зебіли??? Дякую 73%-ві, шашлики вам у всі дюри, а зверху мемуари Зебіленського.
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06.01.2025 12:30 Ответить
Десь сумно зітхнув один суддя Чаус.
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06.01.2025 12:31 Ответить
Звісно, що не буде. Тому що за кордоном жодні дебільні закони, які наприймають ці дегани, все одно не працюють.
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06.01.2025 12:31 Ответить
Так і є, в ЄС відмовили зе-владі у депортаціях українців додому, і тепер ефективний мінєдчик прикидується шлангом, ніби все йде плану
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06.01.2025 12:36 Ответить
так ******* ж, могли б зробити то зробили
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06.01.2025 12:32 Ответить
О, схоже готують якесь нове западло! Із задоволенням спостерігатиму як вони вчергове обосруться
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06.01.2025 12:34 Ответить
Вже обісрались..статистика наркоманська надана..пост нижче - я там написала чому)(
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06.01.2025 12:39 Ответить
Пан зЄприщ ще має надію, що люди захочуть в їхнє гімно повертатись? Думаю, що тільки після їхнього відходу від влади, частина повернеться, але далеко не всі
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06.01.2025 12:36 Ответить
Жаль
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06.01.2025 12:37 Ответить
І цей статистику зкурив..за кордоном 20-25 млн й в Україні 32 млн???? Тобто 52-57 млн???

Станом на 01.01.2022, разом з окупованими територіями було 43 528 136 осіб. Це під час війни, загиблих, зменшення народжуваності - у нас отакий приріст населення став???
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06.01.2025 12:38 Ответить
Мабуть він порахував ще й тих, котрі переселилися в Канаду та в інші цивілізовані країни за останні 200 років. І не посперечаєшся ж
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06.01.2025 12:43 Ответить
Так і було! У нього дуже потужні ексПерди- менеджери в жОПі! 😁
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06.01.2025 16:13 Ответить
Тут уже й сама цифра 20-25 млн багато про що каже. То все ж таки двадцять чи двадцять п'ять?

Хоча з якої речі дивуватися? Вони й висаджені дерева десь так само рахують…
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06.01.2025 13:05 Ответить
А коли застосоють примусові заходи до тих, хто вимусив людей залишити Україну!?
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06.01.2025 12:40 Ответить
Ну так, там ж закони працюють. І конституції не на паузі.
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06.01.2025 12:40 Ответить
Просто згадайте зелені балачки кінця 2021 початку 2022 року:
про ''шашлики'', західні країни не гірше скабєєвої, вторгнення не буде, про 2-3 тижні і.т.д. і що далі сталося з людьми, як вони гинули під завалами від обстрілів, як багато хто з них миттєво опинився у окупації, як їхали у поїздах по 8 людей у купе це якщо пощастить іще. Як казали ''ідіть зупиняйте росіян пляшками з бензином, голими руками, ви ж патріоти'', в той час як майже ніяк не вкладалися у армію з 2019 по 22 рік.
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06.01.2025 12:42 Ответить
І яким же чином повертати будуть? Там же зетелемарафона немає?.
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06.01.2025 12:51 Ответить
А по суті, які б вони були, примусові? Українське законодавство якось розповсюджується на інші країни? Максимум, що можна зробити, так це ставити "палки в колеса" через консульства. Але ж, всі притомні, хто за кордоном на законних підствах вже давно почали шукати шляхи отримання громадянства тих країн де перебувають, або ж дозвола на постійне проживання. Тому, ці висери, типу "ми такіє харошиє, па етаму нікакова прінуждєнія нє будєт..." всім до сраки. Враховуючи той факт, що зелені ***...ни роблять все можливе, щоб в Україні жити було не можливо, більшість шукає шпарини, якби перетнути кордон. Я не говорю про кацапів, вони під...ри, це факт. Але, те, що після зеленоплєснявих доведеться робити масовий законодавчий аудит з 2019 року, від цього нова влада, якщо буде нормальною, нікуди не дінеться.
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06.01.2025 13:01 Ответить
Їбань...о кацапсько дЄрьмаковське!
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06.01.2025 16:18 Ответить
просто всі країни послали узілєнскіг наКуй
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06.01.2025 13:03 Ответить
Надто заплутано повідомили в цій новині, що лідери ЄС відправили Зє і Дєрьмака у пішохідно-сексуальну подорож...
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06.01.2025 13:09 Ответить
Офіційно
1991 рік - 51млн
2001 рік - 48.4млн по перепису

Вибори до ВРУ, голосувало
2002 рік - 25.9млн
2006 рік - 25.2млн
2012 рік - 20.3млн
2014 рік - 15.3млн
2019 рік - 25.2млн
2019 рік - 14.6млн

Видно, що кількість голосуючих постійно зменшується

проте "По нашим оценкам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов", "которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой"

Не зрозуміло, як "вони" нарахували 20-25 мільонів, якщо стільки ніколи не існувало, тому що в сумі це більше ніж по офіційним переписам 1991 та 2001 років.

Теоретично, якщо рахувати виїхавших в 1900 роках, та народившихся від українців за кордоном в 100 років, котрі мають громадянство інших країн - то мабуть вийде 20-25 мільонів за кордоном.

Повернення тих хто виїхав 100 років тому - неможливо, тому що вони навряд чи живі.
А повернення потомків - можливе
Мабуть в Україні стало краще жити, чим в умовній Канаді.....

Це амбітний план, який значно більший по масштабам - ніж всі разом взяті плани анонсовані раніше, котрі не вдалось виконати.
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06.01.2025 13:36 Ответить
chatgrp зібрав по новинам

"По данным на конец января 2024 года, за границей из-за войны находилось около 4,9 млн украинцев.
Кроме того, около 3 млн украинцев являются трудовыми мигрантами, находящимися за рубежом
Таким образом, общее количество украинцев за границей составляет примерно 7,9 млн человек."

"общее число украинцев и людей украинского происхождения в Канаде составляет приблизительно 1,56 миллиона человек."

Ніяк не набирається навіть 10млн, а кажуть про 20-25млн

Українське громадянство можна отримати при народженні від громадянина України.
Кому дозволений зараз виїзд з України?
За 5 років, 10 млн - не можливо...

Скоріш за все "вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов" - просто не компетентна людина, котра не відповідає посаді.
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06.01.2025 14:04 Ответить
Якщо подумати, що зробили:
- заборонили виїзд за кордон, починаючи з 18 років - при цьому Верховним судом визнано, що закону не існує. Тобто рішення не законне
- відмовили в оновленні закордонних паспортів, українцям за кордоном

- зараз пропонують закон, що тим хто навчається за кордоном, дозволити виїзд з України до 25 років. Тобто навмисно дискредетують навчання в Україні
Хто повірить, що цей закон буде працювати, якщо інші закони працюють по "домовленності"

Таким чином з України будуть виізжати хлопці до 18 років, поки є можливість - тим самим зменшуючи шанси на створення "нових сімей" для дівчат.
Щоб мати шанс створити "сім'ю" за кордоноам - також будуть виізжати дівчата

Як тоді їх повернути?

Запропонувати гідну зарплату, виконання законів, признану за кордоном освіту - це немає можливості....
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06.01.2025 15:39 Ответить
Ще варіант, міністр хоче "роздути бюджет"
на кожні умовні 100тис. для повернення, в штаті повинна бути одна людина
роздувши кількість на 15млн, штат збільшився на 150 людей

людей можна не набирати, "не на часі", мати "роздутий бюджет", та платита собі премії
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06.01.2025 18:42 Ответить
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06.01.2025 13:41 Ответить
Вернись, я всё прощу.
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06.01.2025 13:45 Ответить
Єс, кеп !! Щоб взнати ці цифри нам потрібне нове міністерство ??
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06.01.2025 13:53 Ответить
Бо це неможливо. Україні просто забьють на всі ваши потуги буй
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06.01.2025 14:02 Ответить
"Сделаем их вместе!! Но потом надо с..бываться за границу." Так эта гнойная плесень и поступила. Кто они, где учились, в каких школах, институтах, кто их родители, класные руководители или кураторы?? Где наши знаменитые журналюшки расследователи почему молчат, кто заклеил их пищеприемники фекалиями....много вопросов.....ПС. Не пора ли всю эту гнойную плесень снять с питания в местах паразитирования, и отправить в зону боевых действий в Украину.
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06.01.2025 14:11 Ответить
Мінору в кожну хату українцьців, замість хреста, ось і вся жидовська політика!
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06.01.2025 16:22 Ответить
Звісно не буде, тому що їх не існує.
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07.01.2025 02:28 Ответить
 
 