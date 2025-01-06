Принудительных мер по возвращению украинцев из-за границы не будет, - Чернышов

Украина не будет осуществлять никаких принудительных мер для возвращения украинцев из-за рубежа.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов. В Украине - 32 миллиона примерно. Это большая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет осуществляться", - сказал он.

По словам Чернышова, Украина также будет рада успеху украинцев за рубежом, если они найдут там место для себя и своих семей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что нужно создать все необходимые экономические и социальные стимулы для возвращения украинцев из-за рубежа.

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