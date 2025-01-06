Принудительных мер по возвращению украинцев из-за границы не будет, - Чернышов
Украина не будет осуществлять никаких принудительных мер для возвращения украинцев из-за рубежа.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По нашим оценкам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов. В Украине - 32 миллиона примерно. Это большая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет осуществляться", - сказал он.
По словам Чернышова, Украина также будет рада успеху украинцев за рубежом, если они найдут там место для себя и своих семей.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что нужно создать все необходимые экономические и социальные стимулы для возвращения украинцев из-за рубежа.
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Станом на 01.01.2022, разом з окупованими територіями було 43 528 136 осіб. Це під час війни, загиблих, зменшення народжуваності - у нас отакий приріст населення став???
Хоча з якої речі дивуватися? Вони й висаджені дерева десь так само рахують…
про ''шашлики'', західні країни не гірше скабєєвої, вторгнення не буде, про 2-3 тижні і.т.д. і що далі сталося з людьми, як вони гинули під завалами від обстрілів, як багато хто з них миттєво опинився у окупації, як їхали у поїздах по 8 людей у купе це якщо пощастить іще. Як казали ''ідіть зупиняйте росіян пляшками з бензином, голими руками, ви ж патріоти'', в той час як майже ніяк не вкладалися у армію з 2019 по 22 рік.
1991 рік - 51млн
2001 рік - 48.4млн по перепису
Вибори до ВРУ, голосувало
2002 рік - 25.9млн
2006 рік - 25.2млн
2012 рік - 20.3млн
2014 рік - 15.3млн
2019 рік - 25.2млн
2019 рік - 14.6млн
Видно, що кількість голосуючих постійно зменшується
проте "По нашим оценкам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов", "которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой"
Не зрозуміло, як "вони" нарахували 20-25 мільонів, якщо стільки ніколи не існувало, тому що в сумі це більше ніж по офіційним переписам 1991 та 2001 років.
Теоретично, якщо рахувати виїхавших в 1900 роках, та народившихся від українців за кордоном в 100 років, котрі мають громадянство інших країн - то мабуть вийде 20-25 мільонів за кордоном.
Повернення тих хто виїхав 100 років тому - неможливо, тому що вони навряд чи живі.
А повернення потомків - можливе
Мабуть в Україні стало краще жити, чим в умовній Канаді.....
Це амбітний план, який значно більший по масштабам - ніж всі разом взяті плани анонсовані раніше, котрі не вдалось виконати.
"По данным на конец января 2024 года, за границей из-за войны находилось около 4,9 млн украинцев.
Кроме того, около 3 млн украинцев являются трудовыми мигрантами, находящимися за рубежом
Таким образом, общее количество украинцев за границей составляет примерно 7,9 млн человек."
"общее число украинцев и людей украинского происхождения в Канаде составляет приблизительно 1,56 миллиона человек."
Ніяк не набирається навіть 10млн, а кажуть про 20-25млн
Українське громадянство можна отримати при народженні від громадянина України.
Кому дозволений зараз виїзд з України?
За 5 років, 10 млн - не можливо...
Скоріш за все "вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов" - просто не компетентна людина, котра не відповідає посаді.
- заборонили виїзд за кордон, починаючи з 18 років - при цьому Верховним судом визнано, що закону не існує. Тобто рішення не законне
- відмовили в оновленні закордонних паспортів, українцям за кордоном
- зараз пропонують закон, що тим хто навчається за кордоном, дозволити виїзд з України до 25 років. Тобто навмисно дискредетують навчання в Україні
Хто повірить, що цей закон буде працювати, якщо інші закони працюють по "домовленності"
Таким чином з України будуть виізжати хлопці до 18 років, поки є можливість - тим самим зменшуючи шанси на створення "нових сімей" для дівчат.
Щоб мати шанс створити "сім'ю" за кордоноам - також будуть виізжати дівчата
Як тоді їх повернути?
Запропонувати гідну зарплату, виконання законів, признану за кордоном освіту - це немає можливості....
на кожні умовні 100тис. для повернення, в штаті повинна бути одна людина
роздувши кількість на 15млн, штат збільшився на 150 людей
людей можна не набирати, "не на часі", мати "роздутий бюджет", та платита собі премії