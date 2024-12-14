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МЗС (4020) українці (2506) повернення (204) Сибіга (217)

Жодних розбіжностей між МЗС і Міністерством нацєдності немає, у них різні завдання, - Сибіга

Андрій Сибіга про МЗС і новостворене Міністерство нацєдності

Жодних розбіжностей між Міністерством закордонних справ і новоствореним Міністерством національної єдності немає. Відомства мають різні завдання.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний у налагодженій взаємодії з новоствореним міністерством і міністром. Ми вже контактували з паном Чернишовим щодо нашої взаємодії. Жодних розбіжностей немає і не буде, тому що в нас різні завдання",- розповів дипломат.

За словами Сибіги, МЗС через консульську службу сфокусоване на захисті законних прав й інтересів українців, які перебувають за кордоном. Міністр зазначив, що станом на зараз, за кордоном перебувають 7,5 млн. українців.

"Тому повинні забезпечити належний їхній захист і консульські послуги, передовсім документи. І ми в короткій перспективі вийдемо із суттєвими інноваціями на цьому треку, щоб спростити, дебюрократизувати багато процесів для співвітчизників за кордоном, щоб вони відчували цей зв'язок, щоб вони відчували опіку своєї держави. І я переконаний, що ми досягнемо хороших результатів", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Своєю чергою Міністерство національної єдності фокусуватиметься на створенні належних умов для повернення громадян України додому. Зокрема, йдеться і про умови всередині держави, і відповідну мотивацію для ухвалення таких рішень нашими співвітчизниками за кордоном.

За словами міністра, також одним із кроків буде прийняття закону про множинне громадянство, щоб люди не втрачали зв'язку зі своєю країною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі за кордоном перебуває близько 7,7 мільйона українців, більшість з них у країнах ЄС, - МЗС

Створення Міністерства національної єдності

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

3 грудня глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що уряд перейменував Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

На посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова.

Читайте також: Шмигаль про головне завдання Міністерства єдності: має розробити програми та стимули для повернення українців з-за кордону
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Топ коментарі
+15
У них один шеф - Єрмак.

А Сибіга - безграмотна попка, що знайома з Єрмаком.
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14.12.2024 02:01
+13
Щоб ці міністерства працювали разом і не було розбіжностей, треба створити ще міністерство потужності.
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14.12.2024 02:10
+10
А нах...я нам нове міністерство? У нас що, нація роз'єднана?
У нас нація єдина та ненавидить кацапів.
Навіщо нам міністерства по млинцям та пирогам?
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14.12.2024 02:13
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У них один шеф - Єрмак.

А Сибіга - безграмотна попка, що знайома з Єрмаком.
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14.12.2024 02:01 Відповісти
Воно одне з тих , хто писав пафосні пусто-порожні промови віслюка. Так що заливати лайно у вуха іпанутих свідків сватів він добре вміє.
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14.12.2024 04:05 Відповісти
Щоб ці міністерства працювали разом і не було розбіжностей, треба створити ще міністерство потужності.
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14.12.2024 02:10 Відповісти
Нація роз'єднана принципово з 2019 року за принципом "Україна понад усе" та "какая разніца".

Що ж таке тоді сталося?
Хто ж став тим роз'єднувачем, що будує віртуальне, та руйнує реальне...
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14.12.2024 02:19 Відповісти
А нах...я нам нове міністерство? У нас що, нація роз'єднана?
У нас нація єдина та ненавидить кацапів.
Навіщо нам міністерства по млинцям та пирогам?
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14.12.2024 02:13 Відповісти
Нація має єднатися на основі національної ідеології. А що в цю ідеологію має входити є окремим питанням. Там не тільки Бандера і УПА.
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14.12.2024 05:33 Відповісти
У нас одна ідея - "від'їбіться від нас" (с) Подерев'янський.
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14.12.2024 08:24 Відповісти
Задовбали своїми мертвонародженими міністерствами..то міністерство реінтеграції створять, то перейменують його на міністерство єдності. В зміну назви - ще й бабла зариють. А як було міністерство загадкой, так й залишилось..

Краще б зе! так зброю виготовляв, як грається органами влади.

А для знесення влади ніяких міністерств єдності нетреба. Люди самі об'єднаються..
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14.12.2024 07:13 Відповісти
Связь самая прямая- через ТЦК. МЗС никакой помощи мужчинам 18-60 лет без ТЦК не оказывает, а мин-еда "содействует" их возвращению в Украину, и тоже через ТЦК.
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14.12.2024 07:32 Відповісти
А заідки такий діапазон 18-60? Тут хоча б з 20 почали.
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14.12.2024 08:22 Відповісти
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Этот закон, в частности, предусматривает, что после обновления данных военного учета в ТЦК гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами будет иметь доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объеме.
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14.12.2024 08:42 Відповісти
Аааа, так ось основна мета новостворенного міністерства - множинне громадянство, бо дуже невдобно шифруватися зебанді з рашистськими паспортами ,******...
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14.12.2024 07:49 Відповісти
#ид чернишов буде об'єднувати українців - з@їбись, хто не розуміє...
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14.12.2024 08:20 Відповісти
У вас зеленоидов мародеров одна задача.
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14.12.2024 09:12 Відповісти
МінНацЄд - мета створення: "окончательно доєсть все ресурси украинской нации "
Апетит у зеленої кліки не погіршується.
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14.12.2024 09:40 Відповісти
починаючи з 2019 року з приходу до влади "зелені",система правління їхня ,заснована на створенні різьного роду розбіжностей і розбіжності використовуються ними для пограбування України....
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14.12.2024 11:11 Відповісти
Нац"єдності пишемо з апострофом.
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14.12.2024 13:33 Відповісти
У нас є таке міністерство?0 о.
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14.12.2024 14:08 Відповісти
Міністерство на міністерстві для розгляду питань міністерства...
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15.12.2024 17:18 Відповісти
 
 