Жодних розбіжностей між МЗС і Міністерством нацєдності немає, у них різні завдання, - Сибіга

Жодних розбіжностей між Міністерством закордонних справ і новоствореним Міністерством національної єдності немає. Відомства мають різні завдання.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний у налагодженій взаємодії з новоствореним міністерством і міністром. Ми вже контактували з паном Чернишовим щодо нашої взаємодії. Жодних розбіжностей немає і не буде, тому що в нас різні завдання",- розповів дипломат.

За словами Сибіги, МЗС через консульську службу сфокусоване на захисті законних прав й інтересів українців, які перебувають за кордоном. Міністр зазначив, що станом на зараз, за кордоном перебувають 7,5 млн. українців.

"Тому повинні забезпечити належний їхній захист і консульські послуги, передовсім документи. І ми в короткій перспективі вийдемо із суттєвими інноваціями на цьому треку, щоб спростити, дебюрократизувати багато процесів для співвітчизників за кордоном, щоб вони відчували цей зв'язок, щоб вони відчували опіку своєї держави. І я переконаний, що ми досягнемо хороших результатів", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Своєю чергою Міністерство національної єдності фокусуватиметься на створенні належних умов для повернення громадян України додому. Зокрема, йдеться і про умови всередині держави, і відповідну мотивацію для ухвалення таких рішень нашими співвітчизниками за кордоном.

За словами міністра, також одним із кроків буде прийняття закону про множинне громадянство, щоб люди не втрачали зв'язку зі своєю країною.

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Створення Міністерства національної єдності

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

3 грудня глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що уряд перейменував Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

На посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова.

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