ВР призначила Чернишова міністром національної єдності. ФОТО
Сьогодні, 3 грудня 2024 року, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"ЗА" проголосували 237 народних депутатів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Раді пропонують призначити Чернишова міністром національної єдності.
Топ коментарі
+19 Валерій Кваша
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+17 Олександр Закора
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- Ааа, у нужни... у Міністерство Єдності злилася!
Чи це різні міністерства?
В зє є ще багатой ідей по назвах для працевлаштуваня друзів кварталу та друзів папи і мами зє!
І головне не забути працевлащтувати родичів і друзів зєЛенки,які ще залишились не при грошових посадах!
А кого в біомассі щось не влаштовує "****** в тцк і на м'ясо..."
Іншим "ша!!, мовчати!!... поки вони дєлають дєньгі". Скоро ж перемога.
Чекаю коли ж вже черга дійде до верещучки, пора їй в прем'єри... пора...