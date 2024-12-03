ВР призначила Чернишова міністром національної єдності. ФОТО

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗА" проголосували 237 народних депутатів.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Раді пропонують призначити Чернишова міністром національної єдності.