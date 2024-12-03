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ВР призначила Чернишова міністром національної єдності. ФОТО

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗА" проголосували 237 народних депутатів.

Чернишов у Раді

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через руйнування ТЕС "Нафтогаз" витратить менше газу для виробництва електроенергії взимку, – Чернишов

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Раді пропонують призначити Чернишова міністром національної єдності.

Автор: 

ВР (14943) призначення (2275) Олексій Чернишов (275)


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Топ коментарі
+19
А міністерство корупційної єдності теж буде?
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03.12.2024 14:12
+17
Наступним буде міністерство незламної потужності...
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03.12.2024 14:17
+16
А щоб пару тисяч дармоїдів бабло лопатою гребли і вову прославляли.
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03.12.2024 14:15
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А міністерство корупційної єдності теж буде?
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03.12.2024 14:12 Відповісти
Вже є! Має назву ОПа зєзідента.
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03.12.2024 14:18 Відповісти
що це таке? та чим воно буде займатися за наші гроші...
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03.12.2024 14:13 Відповісти
Єднайтеся, чорноброброві, та не з москалями
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03.12.2024 14:16 Відповісти
А от я думаю, Підлога Маккартні, йде мова як раз про єднання з москалями
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03.12.2024 14:53 Відповісти
- Куди уся єдність ділася?
- Ааа, у нужни... у Міністерство Єдності злилася!
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03.12.2024 14:13 Відповісти
У мене питання, а нахера це міністерство?
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03.12.2024 14:13 Відповісти
А щоб пару тисяч дармоїдів бабло лопатою гребли і вову прославляли.
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03.12.2024 14:15 Відповісти
Пиляти бабло
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03.12.2024 14:16 Відповісти
Мін'єд.
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03.12.2024 14:36 Відповісти
Ну це само собою ... ОПа таке любить.
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03.12.2024 14:38 Відповісти
Це міністерство по перетворенню народного доходу, держбюджета, в гранти імені Зе на утримання діаспор, які за кордоном мають проголосувати за нього і його квартал
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03.12.2024 14:55 Відповісти
УРА ТОВАРІЩІ!!! ЄДІНАГЛАСНА!!!
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03.12.2024 14:14 Відповісти
Депутатів з хабарями поєднувати буде….
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03.12.2024 14:16 Відповісти
Наступним буде міністерство незламної потужності...
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03.12.2024 14:17 Відповісти
Хіба не потужної незламності?
Чи це різні міністерства?
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03.12.2024 14:23 Відповісти
Потужної єдності ж!
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03.12.2024 15:27 Відповісти
Це інше міністерство. Не путайте.
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03.12.2024 15:40 Відповісти
Я мав на увазі ,що ЗЕлені недопрацювали і недоназвали це міністерство, про яке стаття.
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03.12.2024 15:43 Відповісти
тогда давайте уже и депутатов тысяч пять
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03.12.2024 14:19 Відповісти
Чим більше різних міністерств,тим потужніша наша держава!
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03.12.2024 14:22 Відповісти
Мін єдності є! Ще залишились міністерства "незламності"," мінпотужності","мінстійкості"!
В зє є ще багатой ідей по назвах для працевлаштуваня друзів кварталу та друзів папи і мами зє!
І головне не забути працевлащтувати родичів і друзів зєЛенки,які ще залишились не при грошових посадах!
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03.12.2024 14:24 Відповісти
Коли вже Телемарафон реорганізують в Міністерство Правди?
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03.12.2024 14:24 Відповісти
Софія Федина: "237 голосів слуг народу і Ко щоби Чернишова призначити міністром єдності. Ми так і не домоглися відповідей, а чим же ж насправді займатиметься міністерство і які пріоритетні завдання перед ним поставлено" https://uk.tgstat.com/channel/@Sofiya_Fedyna/10556
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03.12.2024 14:25 Відповісти
Відповідь лежить на поверхні. Ще одна контора для пиляння грошей з бюджету.
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03.12.2024 14:41 Відповісти
Тим самим преЗедент хоче зняти відповідальність з себе? Скільки ще міністерств нам запропонують щоб підвищити податки
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03.12.2024 14:29 Відповісти
"зелені прорашистські слуги і їх ср.колизи у ВЗраді України, тим самим визнають,що в Україні з 2019 року була влада "рашистського -зеленого "разногласія",яка працювала і працює на рашистів...
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03.12.2024 14:29 Відповісти
Дуже актуальна в наші часи картинка...
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03.12.2024 14:31 Відповісти
Балаган продовжується. А міністерства опадів ще немає?
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03.12.2024 14:33 Відповісти
Більше міністерств великих і різних.
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03.12.2024 14:35 Відповісти
З цими нелегітимним, ох і горя хапнемо.
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03.12.2024 14:40 Відповісти
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03.12.2024 14:41 Відповісти
Терміново треба створити міністерство захисту сексуальних реформ!! Бо таке б....во у ВР та ОП треба упоряднити та скерувати належним чином...Нарід підтримає!!
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03.12.2024 15:02 Відповісти
Давайте ещё сделаем министерство Пива и министерство хорошего настроения. И так продолжать пока все украинцы не будут министрами или по крайней мере тпервыми замами
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03.12.2024 15:29 Відповісти
Чергова перетасовка "своїх". Гнидник при владі, пліч-о-пліч.
А кого в біомассі щось не влаштовує "****** в тцк і на м'ясо..."
Іншим "ша!!, мовчати!!... поки вони дєлають дєньгі". Скоро ж перемога.
Чекаю коли ж вже черга дійде до верещучки, пора їй в прем'єри... пора...
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03.12.2024 15:57 Відповісти
Пункти незламності є,а міністр ,а міністерство від цих пунктів де??? Коли ж ці мародери вже вдавляться?
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03.12.2024 16:10 Відповісти
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%21_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%21_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.jpg
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03.12.2024 16:43 Відповісти
Це повний триндець! Ми постійно відступаємо. фронт з кожним днем стає ближче. У військовій сфері купа невирішених питань, які треба негайно вирішувати.... А що робить зелена влада? Пише нові бескінечні безглузді плани, під них створює нові міністерства, будує дороги і займається заміною кольору у світлофорів......Капець, просто немає слів. Путін мабуть аплодує стоячи.....
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03.12.2024 17:18 Відповісти
 
 