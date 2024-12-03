Раді пропонують призначити Чернишова міністром національної єдності
Верховній Раді пропонують призначити очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.
Відповідний проєкт постанови зареєстровано у парламенті, передає Цензор.НЕТ.
Ініціатором є нардеп "Слуги народу" Андрій Задорожний.
Міністерство національної єдності
20 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності" для українців за кордоном.
Згодом він заявив, що до кінця року буде представлено кандидатуру його глави.
Топ коментарі
+13 Artmind
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+10 NNN
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В штатах він би відразу став Блекманом.
Цей ''жираф'' взагалі з гнізда Фельдмана (Барабашово).
Так що він з ''кошерних'' - він не українець.
''ОВ'' - це закінчення в прізвищах москалі вкрали в Болгар.
А щодо цього ''жирафа'' з Харкова - то там взагалі зовсім інша ''кошерна'' історія, пов'язана з Фельдманом.
ChatGPT сказал:
Фраза "национальное единство" обычно используется для обозначения состояния согласия, солидарности и сплоченности среди граждан одной страны, несмотря на их различия в культуре, языке, вероисповедании или политических взглядах. Она подразумевает, что люди чувствуют себя частью единого целого - нации - и готовы работать вместе на благо общества и государства.
Єрмака з баблом?
А Українцям взагалі потрібно тихесенько сидіти і не ''вимахуватись''.
А то Зєля після чергового ''плану'' ще не таке придумає....
Разом з тим Зєля неодноразово заявляв, що він вважає українцями усіх, хто будь-коли виїхав з України незалежно від етнічного походження.
Тепер з потенційним призначенням на цю посаду свого ''соплємєнніка'', Зеленський чітко дає усім зрозуміти хто саме буде в пріоритеті і на що саме в першу чергу будуть скеровувати державні кошти...
А дехто ще досі дивується - звідки береться отой антисемітизм...
Саме такі, як Зеленський і його злодійська банда і є першочерговими провокаторами антисемітизму.