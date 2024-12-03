Раді пропонують призначити Чернишова міністром національної єдності

Верховній Раді пропонують призначити очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором є нардеп "Слуги народу" Андрій Задорожний.

Міністерство національної єдності

20 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності" для українців за кордоном.

Згодом він заявив, що до кінця року буде представлено кандидатуру його глави.

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