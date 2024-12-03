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Раді пропонують призначити Чернишова міністром національної єдності

Міністерство національної єдності може очолити Чернишов

Верховній Раді пропонують призначити очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором є нардеп "Слуги народу" Андрій Задорожний.

Міністерство національної єдності

20 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності" для українців за кордоном.

Згодом він заявив, що до кінця року буде представлено кандидатуру його глави.

Читайте: Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Автор: 

ВР (14943) призначення (2275) Олексій Чернишов (275)


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Топ коментарі
+13
Прізвище на -ов нащадок окупантів
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03.12.2024 13:39
+10
То он ти яка - українська національна єдність ! ....
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03.12.2024 13:42
+9
У него поему на морде лица написано кто он по национальности. Такой же гнусавый как и зеля
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03.12.2024 14:00
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Прізвище на -ов нащадок окупантів
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03.12.2024 13:39 Відповісти
Треба ж щоб відчули, хто в домі хазяїн. Десь в Америці вже був би Чернишофф...
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03.12.2024 13:45 Відповісти
А от і ні.
В штатах він би відразу став Блекманом.
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03.12.2024 13:53 Відповісти
Блекманов то в Ізраїлі. В США був би просто містер Блек
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03.12.2024 13:59 Відповісти
Він взагалі з ''кошерних'' - а там ну дуже різноманітні ''традиції'' мімікрії...
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03.12.2024 14:05 Відповісти
В Ізраїлі був би Шварцов.
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03.12.2024 14:08 Відповісти
А щодо ''блек'' - то на сьогодні в штатах це не політ-коректно.
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03.12.2024 14:09 Відповісти
ліберзоном
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03.12.2024 14:05 Відповісти
Черниш - українське прізвище. В 20 сторіччі НКВДісти в паспортних столах мали вказівку русіфіковувати, де завгодно. Черниш став Чернишовим.
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03.12.2024 13:59 Відповісти
У него поему на морде лица написано кто он по национальности. Такой же гнусавый как и зеля
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03.12.2024 14:00 Відповісти
Ви ніби то з Харкова, мали би знати свого земляка.
Цей ''жираф'' взагалі з гнізда Фельдмана (Барабашово).
Так що він з ''кошерних'' - він не українець.
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03.12.2024 14:19 Відповісти
Взагалі по великому рахунку -
''ОВ'' - це закінчення в прізвищах москалі вкрали в Болгар.
А щодо цього ''жирафа'' з Харкова - то там взагалі зовсім інша ''кошерна'' історія, пов'язана з Фельдманом.
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03.12.2024 14:00 Відповісти
в Міністерстві Ротації
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03.12.2024 13:42 Відповісти
🤡
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03.12.2024 13:40 Відповісти
Це, щоб накласти лапу на незалежну допомогу українців за кордоном ?
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03.12.2024 13:41 Відповісти
А шо то міністерство та міністр робити будуть? ********** для ЗСУ як прикордонники та дрони як держспецзвязок закупати?
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03.12.2024 13:42 Відповісти
млядь,він що вундеркінд ? чи вже нахапався і на бла-бла потянуло ?
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03.12.2024 13:42 Відповісти
То он ти яка - українська національна єдність ! ....
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03.12.2024 13:42 Відповісти
Єдності з ким,єдності у чому?! "Все люди братья" ми вже проходили-брехня!
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03.12.2024 13:43 Відповісти
тепер запануем?
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03.12.2024 13:43 Відповісти
Пани в Польщі. У нас мущіна, женщіна, маладой чєлавєк...
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03.12.2024 13:49 Відповісти
у своїй сторонці?
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03.12.2024 13:50 Відповісти
Своїй.
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03.12.2024 14:10 Відповісти
Більше міністерств , хороших і різних - так переможемо !
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03.12.2024 13:48 Відповісти
Заступниками, радниками, охоронцями, сексретарками і пресс-сосаше.
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03.12.2024 14:18 Відповісти
почему так мало министерств в Украине надо больше министров которые ездят на лисапедах
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03.12.2024 13:48 Відповісти
Точно!Нет,почему-то,"Министерства велосипедного транспорта".
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03.12.2024 14:03 Відповісти
Не підказуйте бо зелені створять.
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03.12.2024 14:16 Відповісти
Міністерств з таким їпанутими назвами і керівниками неукраїнського походження потребує лише тоталітарна диктатура.
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03.12.2024 13:52 Відповісти
как бы охарактеризовал фразу "национальное единство"?

ChatGPT сказал:

Фраза "национальное единство" обычно используется для обозначения состояния согласия, солидарности и сплоченности среди граждан одной страны, несмотря на их различия в культуре, языке, вероисповедании или политических взглядах. Она подразумевает, что люди чувствуют себя частью единого целого - нации - и готовы работать вместе на благо общества и государства.

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03.12.2024 13:53 Відповісти
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03.12.2024 13:55 Відповісти
А якщо одним словом, то какаяразніцанакакомязикєразгаварівать.
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03.12.2024 14:03 Відповісти
+УПЦ МП обнять и пацелавать
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03.12.2024 14:11 Відповісти
Добре хоть не берію...
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03.12.2024 13:56 Відповісти
А Ви що багато бачили чиновників від Зевлади з українським корінням? Не знаю статистики, але на мою думку, в основному переважають етнічні роzziяни та євреї, ну і один татарин для "єдності"! Якщо що, то арахамія безнаціональний, типічний підар зі слуг!
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03.12.2024 14:11 Відповісти
Он не татарин, он крымский грузин как по мне
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03.12.2024 14:12 Відповісти
Це щось міняє?
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03.12.2024 14:28 Відповісти
міністерство потужної єдності та незламності
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03.12.2024 14:11 Відповісти
Єдності кого з ким? Це під цього Черниша треба нове міністерство створювати? А в нас хіба не війна чи грошів забагато? Може краще його на фронт командиром роти у піхоту??
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03.12.2024 14:13 Відповісти
Міністерство національної **********?
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03.12.2024 14:19 Відповісти
Цей дядя буде уособлювати єдність кого з ким?

Єрмака з баблом?
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03.12.2024 14:20 Відповісти
УРА - тепер у нас буде Міністерство ''кошерної'' єдності з ''кошерним'' міністром.
А Українцям взагалі потрібно тихесенько сидіти і не ''вимахуватись''.
А то Зєля після чергового ''плану'' ще не таке придумає....
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03.12.2024 14:32 Відповісти
Посада є. Кандидата знайшли. Обов'язків немає. Що він буде об'єднувати ? Кого ? Я з ними об'єднуватись не бажаю !!! Йдіть *****, прострочені ! Сказав так, бо Лідор дозволяє собі це теж. Хоча по статусу він має бути дипломатичним. А як людина ще й хоробрим не тільки під охороною, а й в окопі. Око в око з ворогом.
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03.12.2024 15:32 Відповісти
Зверніть увагу на офіційну мету створення цього так званого міністерства, про що заявив Зеленський - співпраця з українцями, які виїхали в різні часи з України.
Разом з тим Зєля неодноразово заявляв, що він вважає українцями усіх, хто будь-коли виїхав з України незалежно від етнічного походження.
Тепер з потенційним призначенням на цю посаду свого ''соплємєнніка'', Зеленський чітко дає усім зрозуміти хто саме буде в пріоритеті і на що саме в першу чергу будуть скеровувати державні кошти...
А дехто ще досі дивується - звідки береться отой антисемітизм...
Саме такі, як Зеленський і його злодійська банда і є першочерговими провокаторами антисемітизму.
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03.12.2024 15:49 Відповісти
Взагалі-то Україні потрібен Уряд національної єдності, а не нове міністерство з такою ж назвою. Щось мені знається, що зелень грає в наперстки. В реалі хто буде достеменно докопуватися, що ж там було створено, уряд чи міністерство. А якщо і виникнуть якісь підозри, то зелені все спишуть на складнощі перекладу
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03.12.2024 16:57 Відповісти
Ще один міністр з купою помічників всі заброньовані, які нафіг нікому не потрібні, але всі вони будуть отримувати зарплатні вищі ніж у військових на нулі. Зелена банда у всій своїй красі.
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03.12.2024 16:58 Відповісти
 
 