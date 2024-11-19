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Новини
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В Україні буде створено Міністерство об’єднання українців: До кінця року представлять кандидатуру його глави, - Зеленський

Зеленський: буде створено Міністерство об'єднання українців

Україна потребує створення спеціального органу центральної виконавчої влади - Міністерства об'єднання українців, до кінця року буде представлено кандидатуру його глави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді у вівторок.

"Україна потребує інституційного посилення всієї політики щодо українців за кордоном - щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади - Міністерство об'єднання українців, яке опікуватиметься справами глобальної української спільноти не серед інших справ, а цілеспрямовано", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський анонсував "культурний Рамштайн" для України

Також він додав, що влада представить на затвердження кандидатуру міністра цього нового відомства до кінця року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) українці (2538)


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Топ коментарі
+53
Боже, яке кончене....
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19.11.2024 14:21
+53
А наступним буде Міністерство Потужності чи Міністерство Стійкості?
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19.11.2024 14:21
+47
Все - цей пародист "президента" Зеленський зламався. Це реальна дурка, без варіантів.

Україні негайно потрібна адекватна державна влада, бо зелені - не влада, це дурдом.
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19.11.2024 14:26
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Обісцянки для лохів.
4 березня 2024,
У Кабміні анонсували скорочення кількості міністерств і держслужбовців.
Реальність
19.11.2024
В Україні буде створено Міністерство об'єднання українців,- Зеленський.
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19.11.2024 16:05 Відповісти
Тема надоевшая, но правда важнее. Такое министерство конечно нужно и очень! Но только с 25 августа 1991г! Может и правда сработало бы. А сегодня это жалкий фарс, оперетка 3 сорта. Война обьеденила народ украинский, как ничто другое! Дорогая цена только оказалось. И не вся ещё кровь похоже пролилась. А вот закон, кстати Конституционный, об свободной продаже, с регистрацией конечно огнестрела и в том числе короткоствола и конечно с правом ношения, принять срочно. Законопроект в раде-зраде уже лежит несколько лет. Доработанный. Ничто так не обьединяет людей как оружие! Не ново, веками проверено. Ждунов и швали подобной не станет на третьи сутки---для начала. И в который раз напоминаю про ещё одно упущение и тоже на уровне основного закона страны---Конституции. Нам срочно надо ввести должность вице-президента! Это очень облегчает замену президента до срока выборов, каденции. Даже кацапы было ввели, но кгб быстро спохватилось. Кажется Руцкой успел побыть таким. А у нас тишина и отстой по этой теме.
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19.11.2024 22:57 Відповісти
Шановні!
За вікном пізня осінь.
У шизофренеуів, шизоманів, шизопатів відбувається загострення.
Наступний цикл - весною.
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19.11.2024 16:14 Відповісти
Прочитав і хочеться блювати. при совку був фільм "забута мелодія для флейти" де було створено міністерство вільного часу. суцільня брехня та лажа. ригати хочеться від усього цього. оце нице пропонує нам теж саме. Йому і в голову не приходить те, що Є РЕАЛЬНІ РЕЧІ ЯКІ ОБ'ЄДНУЮТЬ УСІХ: УКРАЇНА, СПРАВЖНЯ - РЕФОРМИ, ПАТРІОТИЗМ, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ЇЇ ЗАХИСТ. НИЦІСТЬ НІЯК НЕ ЗРОЗУМІЄ, ЩО КОРУПЦІЯ, БРЕХНЯ, НЕВІГЛАСИ НІКОЛИ НЕ БУДУТЬ СТИМУЛАМИ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ, СКІЛЬКИ І ЯКИХ МІНІСТЕРСТВ НЕ СТВОРЮЙ! господи, люди і ви ОЦЕ ПРИВЕЛИ ДО ВЛАДИ!
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19.11.2024 16:24 Відповісти
Міністром треба признчити якогось кацапа, шоб наверняка. Чи жидотатарина чергового
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19.11.2024 16:25 Відповісти
Слів ненмає! Готують ще одну кормушку для єрмаковського кодла
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19.11.2024 16:26 Відповісти
tZE inform:
Для того, щоб зрозуміти яку безглузду маячню під назвою "План внутрішньої стійкості України" збирається виносити Зеленський на розгляд давно організаційно не існуючої ВРУ, достатньо знати про плани створення чергового міністерського крісла під назвою "Міністерства обʼєднання українців". І про це говорить особа, яка забороняє підконтрольному телевізійному загальнодержавному "марафону" згадувати прізвище людини. яка змагається з державою в сфері забезпечення ВСУ всім необхідним ... Краще б Зеленський розповів про практичні результати його попередніх фантазій про "форуми миру", які обійшлися державі в сотні мільйонів гривен, розповів про закопані в ямочки і сіточки мільярди на фортифікацію, про купи злодіїв і шпигунів в структурах влади і військові провали на всіх напрямках. Замість цього він урочисто об'явить, що українцям проіндексують пенсію на рівень інфляції і пересічний пенсіонер отримає гривен 50-60, а прокурору з пенсією в 100 тисяч додадуть грошенят в розмірі середньої пенсії по країні ...
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19.11.2024 16:31 Відповісти
А кого єднати? Нормальних людей з зеленим сміттям?
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19.11.2024 16:42 Відповісти
Ну, пора вже подумати і про Міністерство "Какая разніца".
На часі дуже важливо збільшити державний апарат та кількість заброньованих )) ТРЕШ.
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19.11.2024 16:47 Відповісти
Схоже клієнт сазрєл...Ще купа кровосісів на тіло неньки-Укрїни.
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19.11.2024 17:14 Відповісти
Як він вже задовбав брехнею . Найголовніше питання "де ти візьмеш гроші на всі свої мегаобіцянки" ?
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19.11.2024 17:16 Відповісти
В народа
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19.11.2024 19:54 Відповісти
Я вважаю що президент України ********. Таку маячню нести не кожен зможе.
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19.11.2024 17:34 Відповісти
А разве ОНО президент Украины? Президенты в Украине, плохие или хорошие, были до 2019 года. А это чмо хрипатое язык не повернется президентом назвать
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20.11.2024 07:36 Відповісти
пропоную одразу і міністерство по інтеграції марсианськіх територій, ну гулять - так гулять вже)
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19.11.2024 18:02 Відповісти
Під…раси. Скільки це кодло знущатися буде?
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19.11.2024 18:20 Відповісти
Я перепрошую,а міністерство повернення українців вже запрацювало чи пішло по слідах мільярда дерев?
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19.11.2024 18:21 Відповісти
... Заблукало поміж дерев.)))
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19.11.2024 19:54 Відповісти
працевлаштування Зєлєй та її мародерами своїх, кварталовців-дебілів, продовжується за рахунок злиденного бюджету злиденного Українця...
як там спиться звІздє Мосейчучке-Піввареника, беспринципній хвойді, берегині Найвеличнівшивого?
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19.11.2024 18:31 Відповісти
Коли буде створене потужне та незламне міністерство поверненя українців із закордонів у зелений рай ?
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19.11.2024 18:33 Відповісти
ще дармоїдів добавиться
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19.11.2024 18:37 Відповісти
Міністерство- це мінімум 1500 працівників, які будуть виказувату рвєніє і дєятєльность. Міністри і його 8 замів будут отримувати до мільйона зарплатні і ще премії за врєдность- це - 100% А ще департаменти, відділи, бухгалтерія, господарська служба ( це ж буде здоровенний будинок, чи кілька будинків!) прибиральниці, охорона, електрики, сантєхніки... Я думаю міністром треба призначити Юзіка! Він великий, його здаля видно!
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19.11.2024 18:59 Відповісти
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19.11.2024 22:35 Відповісти
Більше бюрократів, те що треба.
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19.11.2024 19:14 Відповісти
У кого там из 95 квартала ещё нет должности???
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19.11.2024 19:30 Відповісти
Здайте зєлєнского в дурку уже. ЗЕЛЮ ГЕТЬ!!!!!!
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19.11.2024 19:32 Відповісти
Українці всіх країн єднайтеся...
в. а. зеЛєнін.
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19.11.2024 20:01 Відповісти
так є ж МінКульт зелідора, навіщо ще?
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19.11.2024 20:20 Відповісти
"$4000 зарплатні вчителям", "Мільярд дерев", "Інститут третього тисячоліття", "Квартиру кожному загиблому захиснику", "Ракета-дрон "Паляниця", "Міністерство повернення імігрантів" і от нарешті "Міністерство об'єднання українців". Більше програм гарних і різних! А ППО і бомбосховища то для боязливих.
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19.11.2024 20:26 Відповісти
Не забувайте ще про гігават енергії ☝️
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20.11.2024 07:40 Відповісти
Боже яка богата країна ще одне міністерство, а там же велики оклади і судячи з назви робити нема чого і деж записатись в це царство дармоедів за кошт держави ?. Міністр мабуть тисяч 100 секретарша з 95 кварталу ще полтинник а в неї муж якому сразу бронь державна машина і халявна зарплата. Мабуть в ОПі не всіх ще кумовьёв, знаёмих, родичей, друзів з кварталу трудоустроіли от і будуть кліпать міністрів.
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19.11.2024 20:27 Відповісти
У меня х@й в ж@пе и у вас х@й в ж@пе. Мы едины, только есть маленький нюанс..
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19.11.2024 20:41 Відповісти
Після такого бути українцем стає зовсім моветон.
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19.11.2024 20:44 Відповісти
Не читав статтю і коментарі, прочитав тільки заголовок і даю відповідь, що Бонгевтік кличе об'єднуватися навколо нього, називаючи себе і своїх друзів-мародерів Україною? А хто проти - той кацап?
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19.11.2024 20:52 Відповісти
Саме так
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19.11.2024 20:56 Відповісти
Щє потрібно міністерство по створенню нових міністерств, та міністерство обліку нових міністерств. Міністерство здорового глузду не на часі.
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19.11.2024 20:55 Відповісти
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19.11.2024 22:38 Відповісти
Гниды зелёные не хнают куда бабло девать, а на армию денег нет
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19.11.2024 21:03 Відповісти
Нормальні люди бюрократію скорочують. Ці плодять наче кроликів.
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19.11.2024 21:07 Відповісти
Що повязує, єврея по національності та кацапа по ментальності, зеленського з Україною?
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19.11.2024 21:44 Відповісти
А де міністерства асфальту та дерев?
Хтось знає??
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19.11.2024 22:37 Відповісти
Де можна скачати карикатуру The Times в нормальній якості? Там кріль мені сподобався,
він висвітлює всю суть цього пи......ра , його б ще анімувати і озвучити .
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19.11.2024 22:52 Відповісти
Конституцій порядок в країні наведе лише "Міністерство ліквідації офісно-реZEденської узурпації".
Народу вже дрвно на часі роздуплитися та спитати кремлівського ЗЕленого скомороха і за підписання формули *****-штайнмаєра 01.10.2019. і за Оманські посиденькі з Патрушевим-Єрмаком в січні 2020 і за злиття кацапам через Лукашенку спецоперації нашої розвідки (яка розроблялася роками з залученням розвідки США) по затриманню вагнерівців в 2020 і за призначення агентів фсб на керівні посади в 2020 і за нехтування ZEлідором інформації від наших західних партнерів про початок широкомасштабної війни, про який вони казали ще з літа 2021 року і за Стамбульську капітуляцію, парафовану представником ZEленського ще в березні 2022 року. ZEлена мерзота має бути покарана за всі злочини проти української незалежної держави, проти Конституції та проти українського народа.
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19.11.2024 23:30 Відповісти
Про який нарід ви пишете? Барани чекають на тисячу, висолопивши язики від щастя, а патріоти гинуть на фронті. Нема вже до кого писати
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19.11.2024 23:53 Відповісти
То був сарказм, невже не зрозуміло???
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19.11.2024 23:58 Відповісти
Вже грудень на носі - пора вже цю свиню різати.
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20.11.2024 00:37 Відповісти
замість уряду національного порятунку - міністерство об'єднання емігрантів

пропоную призначити міністром єрмака

всі емігранти вже об'єдналися і зненавиділи його : в цьому його велика єднавча функція
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20.11.2024 01:01 Відповісти
Там мар'яна безумна з позивним бєлка лишилась без роботи, думаю саме їй підійде очолити новостворену контору
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20.11.2024 07:38 Відповісти
під "об'єднанням українців" мається на увазі агітація за державні кошти, для отримання простроченим необхідної кількості голосів під час чергових виборів?
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20.11.2024 08:07 Відповісти
ви ж розумієте, що це буде черговий балаган на крові народу який допомагатиме організовувати нові потужні і незламні схеми... Посадять свого чорта якогось і все в шоколаді
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20.11.2024 13:09 Відповісти
.... і міністерство деградації
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20.11.2024 05:43 Відповісти
а хіба єдиного марахвону для ********** замало . ДАЙОШ єдиний зелений ютюб і на міністерстві зеленоі ..єдності.. зекономимо
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20.11.2024 06:26 Відповісти
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