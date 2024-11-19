В Україні буде створено Міністерство об’єднання українців: До кінця року представлять кандидатуру його глави, - Зеленський

Україна потребує створення спеціального органу центральної виконавчої влади - Міністерства об'єднання українців, до кінця року буде представлено кандидатуру його глави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді у вівторок.

"Україна потребує інституційного посилення всієї політики щодо українців за кордоном - щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади - Міністерство об'єднання українців, яке опікуватиметься справами глобальної української спільноти не серед інших справ, а цілеспрямовано", - сказав Зеленський.

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Також він додав, що влада представить на затвердження кандидатуру міністра цього нового відомства до кінця року.