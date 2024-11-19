В Украине будет создано Министерство объединения украинцев: До конца года представят кандидатуру его главы, - Зеленский

Украина нуждается в создании специального органа центральной исполнительной власти - Министерства объединения украинцев, до конца года будет представлена кандидатура его главы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время представления внутреннего Плана устойчивости в Верховной Раде во вторник.

"Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом - в отношении наших людей из всех волн миграции. Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти - Министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно", - сказал Зеленский.

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Также он добавил, что власти представят на утверждение кандидатуру министра этого нового ведомства до конца года.