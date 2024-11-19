В Украине будет создано Министерство объединения украинцев: До конца года представят кандидатуру его главы, - Зеленский
Украина нуждается в создании специального органа центральной исполнительной власти - Министерства объединения украинцев, до конца года будет представлена кандидатура его главы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время представления внутреннего Плана устойчивости в Верховной Раде во вторник.
"Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом - в отношении наших людей из всех волн миграции. Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти - Министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что власти представят на утверждение кандидатуру министра этого нового ведомства до конца года.
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4 березня 2024,
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Реальність
19.11.2024
В Україні буде створено Міністерство об'єднання українців,- Зеленський.
За вікном пізня осінь.
У шизофренеуів, шизоманів, шизопатів відбувається загострення.
Наступний цикл - весною.
Для того, щоб зрозуміти яку безглузду маячню під назвою "План внутрішньої стійкості України" збирається виносити Зеленський на розгляд давно організаційно не існуючої ВРУ, достатньо знати про плани створення чергового міністерського крісла під назвою "Міністерства обʼєднання українців". І про це говорить особа, яка забороняє підконтрольному телевізійному загальнодержавному "марафону" згадувати прізвище людини. яка змагається з державою в сфері забезпечення ВСУ всім необхідним ... Краще б Зеленський розповів про практичні результати його попередніх фантазій про "форуми миру", які обійшлися державі в сотні мільйонів гривен, розповів про закопані в ямочки і сіточки мільярди на фортифікацію, про купи злодіїв і шпигунів в структурах влади і військові провали на всіх напрямках. Замість цього він урочисто об'явить, що українцям проіндексують пенсію на рівень інфляції і пересічний пенсіонер отримає гривен 50-60, а прокурору з пенсією в 100 тисяч додадуть грошенят в розмірі середньої пенсії по країні ...
На часі дуже важливо збільшити державний апарат та кількість заброньованих )) ТРЕШ.
як там спиться звІздє Мосейчучке-Піввареника, беспринципній хвойді, берегині Найвеличнівшивого?
в. а. зеЛєнін.
Хтось знає??
він висвітлює всю суть цього пи......ра , його б ще анімувати і озвучити .
Народу вже дрвно на часі роздуплитися та спитати кремлівського ЗЕленого скомороха і за підписання формули *****-штайнмаєра 01.10.2019. і за Оманські посиденькі з Патрушевим-Єрмаком в січні 2020 і за злиття кацапам через Лукашенку спецоперації нашої розвідки (яка розроблялася роками з залученням розвідки США) по затриманню вагнерівців в 2020 і за призначення агентів фсб на керівні посади в 2020 і за нехтування ZEлідором інформації від наших західних партнерів про початок широкомасштабної війни, про який вони казали ще з літа 2021 року і за Стамбульську капітуляцію, парафовану представником ZEленського ще в березні 2022 року. ZEлена мерзота має бути покарана за всі злочини проти української незалежної держави, проти Конституції та проти українського народа.
пропоную призначити міністром єрмака
всі емігранти вже об'єдналися і зненавиділи його : в цьому його велика єднавча функція